USA: Präsidentensohn Hunter Biden wegen Waffenrechtsverstoß angeklagt

Hunter Biden - Joe Bidens problematischer Sohn

Hunter Biden hat seinen Vater in den vergangenen Jahren wiederholt in Erklärungsnot gebracht. Die Liste der Verfehlungen des US-Präsidentensohns ist lang: Umstrittene Geschäfte, Drogenprobleme sowie Verstöße gegen das Steuer- und Waffenrecht. Nun ermittelt ein Sonderermittler. PROFILE OF Hunter Biden, son of US President Joe Biden

Video: Politik