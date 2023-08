Scholz zu Taurus-Lieferung an Ukraine- Wir werden es uns weiterhin schwermachen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) legt sich in der Frage der Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zunächst weiterhin nicht fest. "So wie in der Vergangenheit werden wir jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen, was geht, was Sinn macht, was unser Beitrag sein kann", sagte Scholz im ZDF-"Sommerinterview. Dies gelte auch für die Taurus-Lieferung. IMAGES AND SOUNDBITES

