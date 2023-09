Heizung: Bundestag beschließt Heizungsgesetz – mit emotionaler Debatte

Der Bundestag beschließt das Heizungsgesetz

Vorher gab es eine kontroverse und lautstarke Debatte im Bundestag

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigt die geplante Erhöhung des Bürgergelds gegen Kritik aus der Union

Zuvor hat FDP-Politiker Kubicki Kritik an der Abstimmung zum Gebäudeenergiegesetz geübt

Die erzgebirgischen Kunsthandwerker in Seiffen reagieren auf die Augenverletzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Berlin. Von Januar nächsten Jahres an soll möglichst jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Bestehende Heizungen sollen aber erst einmal weiterlaufen und auch repariert werden können. Das sieht das sogenannte Heizungsgesetz – amtlich "Gebäudeenergiegesetz" – vor, das nach langen Konflikten heute im Bundestag beschlossen wurde. Es ist das zentrale Vorhaben der Ampel-Koalition auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung. Ende September muss das Gesetz dann noch den Bundesrat passieren.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden:

Politik-News vom 8. September: Bundestag beschließt Heizungsgesetz

15.12 Uhr: Der Bundestag hat am Freitag nach monatelangen Konflikten das umstrittene Heizungsgesetz beschlossen. Es soll einen wesentlichen Beitrag für mehr Klimaschutz in Gebäuden leisten. Für das Gesetz stimmten 399 Abgeordnete, mit Nein 275 bei 54 Enthaltungen.

Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes – des sogenannten Heizungsgesetzes zielt darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Ende September muss das Gesetz noch den Bundesrat passieren.

Das neue Gebäudeenergiegesetz sieht im Kern vor, dass künftig jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das Gesetz soll Anfang 2024 in Kraft treten – aber unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete gelten. Für Bestandsbauten soll eine kommunale Wärmeplanung der Dreh- und Angelpunkt sein, die schrittweise kommen soll.

Der Bundestag hat am Freitag das Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beschlossen.

Foto: Michael Kappeler/dpa

Vor dem Beschluss gab es im Bundestag eine kontroverse und lautstarke Debatte. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) verteidigte das Gesetz gegen scharfe Kritik der Opposition. Er sagte: "Ich finde es berechtigt, mit konkreten und auch besorgten Nachfragen auf dieses Gesetz einzugehen. Was man allerdings nicht durchgehen lassen sollte, ist, den Menschen Sand ins Auge zu streuen – zu sagen, wir machen Ziele, aber wir tun nichts dafür, dass diese Ziele erreicht werden."

Habeck zu AfD: "Wer Klimawandel leugnet, sollte schweigen"

13.29 Uhr: Derzeit spricht Bundeswirtschaftminister Robert Habeck zum Heizungsgesetz im Bundestag. Als Habeck in seiner Rede gerade gegen von der Union vorgebrachte Vorschläge, das Gesetz zu ersetzen argumentierte, wollte AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch eine Zwischenfrage stellen.

Auf die Frage der Bundestagsvize Petra Pau hin, ob der Minister die Frage zulasse, antwortete Habeck trocken: "Nein, selbstverständlich nicht. Jemand der den Klimawandel leugnet, sollte in dieser Debatte schweigen."

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, verfolgt die Debatte im Bundestag.

Foto: Michael Kappeler/dpa

Wagenknecht nennt Heizungsgesetz "blinden Ökoaktivismus"

12.33 Uhr: Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht fordert einen Stopp des Gebäudeenergiegesetzes und erhebt schwere Vorwürfe. "Das Heizungsgesetz ist blinder Ökoaktivismus einer abgehobenen Regierungselite, die die Bürger bevormundet und unser Land spaltet", kritisierte die Bundestagsabgeordnete in Berlin. Es müsse rückgängig gemacht werden.

Sie erklärte, das Heizungsgesetz werde keinen spürbaren Klimaeffekt haben. "Gefährlich ist es, weil es millionenfach hart erarbeiteten Wohlstand und mühsam Erspartes vernichten wird", meinte die Linken-Politikerin, die die Gründung einer eigenen Partei erwägt. "Die Förderung ist ein schlechter Witz."

Heil verteidigt Erhöhung des Bürgergelds

10.58 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die geplante Erhöhung des Bürgergelds gegen Kritik aus der Union verteidigt. "Die Regelsätze beim Bürgergeld sichern das Existenzminimum – nicht mehr und nicht weniger", sagte Heil am Freitag bei der Beratung des Sozialetats für das kommende Jahr im Bundestag. Es sei "gesellschaftliches Gift", Beschäftigte und Bedürftige gegeneinander auszuspielen.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte die geplante Erhöhung des Bürgergeldes um rund 60 Euro etwa für Alleinstehende zu Beginn des kommenden Jahres kritisiert. So gebe es ein Problem mit dem Lohnabstandsgebot, nach dem die Sozialleistungen spürbar unter den Löhnen liegen sollen, damit Arbeitsanreize nicht verloren gehen. Heil hielt dem entgegen, dass das Lohnabstandsgebot auch durch höhere Einkommen erreicht werde. CDU/CSU warf er vor, dennoch der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro nicht zugestimmt zu haben. "Deshalb sind Ihre Argumente nicht redlich." Zugleich bekräftigte Heil, demnächst ein Gesetz für mehr Tarifbindung vorlegen zu wollen. Auch das sorge für höhere Einkommen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das Bürgergeld erhöhen.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Neues Heizungsgesetz soll Weg für klimafreundliches Heizen ebnen

9.42 Uhr: Das seit Monaten diskutierte Heizungsgesetz wird am heutigen Freitag voraussichtlich vom Bundestag verabschiedet. Ab 12.30 Uhr soll die Lesung im Bundestag beginnen. Im Anschluss stimmen die Abgeordneten ab.

Das Gesetz soll dafür sorgen, dass künftig immer mehr Wohnungen und Gebäude klimafreundlich beheizt werden. Amtlich heißt es "Gebäudeenergiegesetz" (GEG). Es schreibt einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen vor, die mit fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas betrieben werden. Die Pläne sehen im Kern vor, dass jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Es soll Anfang 2024 in Kraft treten, aber zunächst nur für Neubaugebiete gelten.

Für bestehende Gebäude soll eine kommunale Wärmeplanung der Dreh- und Angelpunkt sein: Auf dieser Grundlage sollen Hausbesitzer entscheiden können, ob sie sich an ein Wärmenetz anschließen oder eine Wärmepumpe oder andere klimafreundlichere Heizung einbauen lassen. Die kommunale Wärmeplanung soll in Kommunen über 100.000 Einwohnern bis Mitte 2026 und für die restlichen bis Mitte 2028 erstellt werden.

Über das Heizungsgesetz hatte es heftigen Streit gegeben. Auf Druck vor allem der FDP gab es grundlegende Änderungen. Das Wirtschaftsministerium legte zuletzt eine neue Berechnung zur CO2-Einsparung vor. Demnach wird der Klimaschutzeffekt des Gesetzes geringer ausfallen als angenommen. Grund sind die Änderungen im parlamentarischen Verfahren. Es wird davon ausgegangen, dass mit der neuen Fassung rund drei Viertel der eigentlich geplanten Treibhausgasminderung bis 2030 möglich sind – "vielleicht etwas mehr, vielleicht weniger". Diese neue Schätzung basiert auf einer Berechnung des Öko-Instituts.

Politik-News vom 7. September: Berlins Regierender Wegner distanziert sich von Merz

20.00 Uhr: Kai Wegner, Berlins Regierender Bürgermeister, positioniert sich erneut klar gegen CDU-Chef Friedrich Merz. "In vielen Bundesländern funktioniert Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz gut", sagte der CDU-Politiker in einem Interview mit dem "Tagesspiegel".

Zwar müssten die Grünen "wieder mehr Pragmatismus entwickeln". Aber die Partei sei "natürlich" eine Option für den Bund, die man nicht ausschließen könne. "Und nicht ausschließen sollte."

Damit widerspricht er dem CDU-Vorsitzenden. Der hatte sich am Montag auf dem bayerischen Volksfest Gillamoos gegen eine Koalition mit den Grünen im Bund ausgesprochen: "Diese Grünen können keine Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und der Inneren Sicherheit in diesem Land tun."

Eine Augenklappe für Räuchermännchen Olaf

16.35 Uhr: Die erzgebirgischen Kunsthandwerker in Seiffen reagieren auf die Augenverletzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Figur "Olaf" aus der Serie der Ampelräuchermännchen trägt jetzt wie ihr Vorbild eine Augenklappe. Handgefertigt und zeitgemäß schmücke sie den Kanzler-Kopf der 17 Zentimeter großen Holzfigur, teilte die Seiffener Volkskunst eG am Donnerstag mit. Scholz hatte sich bei einem Sturz eine Verletzung am rechten Auge zugezogen und trägt seit einigen Tagen eine Augenklappe.

Nach dem Erfolg der erzgebirgischen Räucherfrau "Angela Merkel" hatten die Kunsthandwerker 2022 auch die Spitzenpolitiker der Ampelregierung Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Christian Lindner (FDP) als Räucherfiguren auf den Markt gebracht.

Die Figur "Olaf" aus der Serie der Ampelräuchermännchen trägt jetzt wie ihr Vorbild eine Augenklappe.

Foto: Seiffener Volkskunst Onlineshop

FDP fordert mehr Einsatz der Länder – Länderchefs sollen Blockade beim Wachstumschancengesetz aufgeben

14.30 Uhr: Die FDP fordert die Länder auf, bei der Entlastung der Wirtschaft mit der Bundesregierung an einem Strang zu ziehen: "Der Bund ist dabei, die Weichen für die Entlastung des Mittelstands zu stellen – jetzt sind die Länder am Zug", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr dieser Redaktion. Dürr appellierte in diesem Zusammenhang ausdrücklich an die unionsgeführten Landesregierungen, die Blockade beim Wachstumschancengesetz aufzugeben und konstruktiv mitzuhelfen, die Betriebe zu entlasten. "Für parteitaktische Spielchen haben wir keine Zeit und dafür haben die Menschen auch kein Verständnis", so der FDP-Politiker. Er würde sich wünschen, dass die Länder die Modernisierungsmaßnahmen mittrügen, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgelegt habe.

Die jüngste Prognose des Ifo-Instituts zeige, dass neue Impulse für die Wirtschaft dringend geboten seien, so Dürr. Mit dem Wachstumschancengesetz, den Maßnahmen zum Bürokratieabbau und dem Deutschland-Pakt für mehr Tempo habe die Ampel-Regierung die richtigen Vorschläge auf den Tisch gelegt.

Kubicki hält Abstimmung über Heizungsgesetz für übereilt

11.28 Uhr: Einen Tag vor der Abstimmung im Deutschen Bundestag über das umstrittene Heizungsgesetz hat Parlaments-Vizepräsident Wolfgang Kubicki deutliche Kritik am Verfahren geübt. Der FDP-Politiker sagte dieser Redaktion: "Wenn man schon vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert wird, die Abstimmung aus Respekt vor dem Bundestag und seinen Abgeordneten zu verschieben, wäre es geboten gewesen, neuere Erkenntnisse und Kritik an dem Vorhaben angemessen zu berücksichtigen, zumal es keine besondere Eile gibt.""

Die Ampel-Mehrheit im Bundestag will das Gebäudeenergiegesetz am Freitag verabschieden. Ursprünglich hatte dies schon im Juli kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause geschehen sollen. Das Verfassungsgericht gab dann aber einem Antrag eines CDU-Abgeordneten statt und ordnete eine Verschiebung des Votums an, damit die Parlamentarier mehr Zeit für die Prüfung des Entwurfs erhalten. Die Union wirft der Koalition weiterhin vor, dass Gesetz ohne vertiefte Beratung "durchpeitschen" zu wollen.

Bundestags-Vizepräsident Kubicki, der in der Vergangenheit zu den Kritikern der Gesetzespläne gehört hatte, sagte: "Ich habe mich noch nicht final entschieden, wie ich abstimmen werde. Nach dem katastrophalen Ursprungsentwurf aus dem Hause Habeck hat die FDP jedenfalls das unter den gegebenen Umständen Beste herausgeholt." Seine Bedenken im Hinblick auf das Verfahren seien für seine Entscheidung über den Gesetzentwurf "ein gewichtiger Punkt".

Haushaltsdebatte: Habeck benennt drei Kernprobleme – Spahn zum Wirtschaftsprogramm: "Bonsai-Paket"

10.30 Uhr: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bei der Haushaltsdebatte im Bundestag für ein "Raus aus der Komfortzone" geworben. Als Kernprobleme benannte er Deutschlands überbordende Bürokratie sowie fehlende Arbeitskräfte und mangelnde Digitalisierung. Ähnlich wie Kanzler Scholz am Vortag appellierte er im Sinne der Geschlossenheit an die demokratische Opposition: "Wer Vielfalt als Gegensätze stilisiert, gibt die politische Mitte preis."

Die "konjunkturelle Schwächephase" und die noch immer hohe Inflation sei demnach noch immer maßgeblich mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begründet. Als "hochindustrielles Land" und Exportnation leide man darunter, dass andere Länder über weniger Mittel für Investitionen verfügten. Die Inflation sei die logische Folge, wenn "die Hälfte der Energie wegfällt und zu höheren Preisen besorgt werden muss".

Als Sprecher der CDU/CSU für Klimaschutz und Energie hielt Jens Spahn die Gegenrede. Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung in Form des Wachstumschancengesetzes bezeichnete er als "Bonsai-Paket". Er warf dem Kabinett zwei Jahre Tatenlosigkeit vor und forderte "Energiekosten runter, Atomkraftwerke ans Netz und Steuerfreiheit für Überstunden". Außerdem verlangte er im Osten und Bayern Grenzkontrollen sowie mehr sichere Herkunftsländer zur Abschiebung von Migranten.

AfD legt in Bayern laut Civey-Umfrage deutlich zu – CSU verliert

6.23 Uhr: Eine neue Umfrage in Bayern sieht die CSU bei nur noch 36 Prozent. Gleichzeitig steigt die AfD in der Wählergunst um 4 Prozentpunkte auf 17 Prozent, während die Freien Wähler bei 12 Prozent verharren. Das ermittelte das Institut Civey im Auftrag von "Spiegel" und "Augsburger Allgemeine". Kurzfristig schlägt damit nur die AfD politischen Profit aus der sogenannten Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, während Ministerpräsident Söder und die CSU Einbußen hinnehmen müssen.

Mit dem Sprung überholt die AfD auch die Grünen, die mit rund 15 Prozent derzeit auf Rang drei liegen. Die SPD kommt nur auf 10 Prozent, FDP und Linke liegen knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Druck auf Faeser in Fall Schönbohm wächst – nächste Sondersitzung ohne Innenministerin?

6.03 Uhr: Ein an die Öffentlichkeit durchgestochener Nachrichten-Verlauf aus dem Innenministerium könnte Nancy Faeser weiter berlasten. Die SPD-Politikerin sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, den Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Arne Schönbohm unrechtmäßig entlassen zu haben. Nun scheinen interne Mails aus dem Ministerium den Verdacht zu erhärten. Wie die "Bild" berichtete, habe sie den Inlandsgeheimdienst Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in der Ermittlung gegen den Behördenchef bemüht.

In einer internen Mail hatte Faeser Mitarbeiter angewiesen "nochmals BfV abfragen und Geheimdokumente zusammentragen". In einer durchgestochenen Nachricht zur Disziplinar-Vorprüfung Schönbohms schreibt ein Mitarbeiter über Faeser: "Sie unterzeichnet unsere Vorlage derzeit nicht und war sichtlich unzufrieden."

Bereits am Dienstag beriet der Innenausschuss in einer ersten Sondersitzung über die Rechtmäßigkeit der Abberufung Schönbohms. Krankheitsbedingt sagte Nancy Faeser ihre Teilnahme ab. Auch in der zweiten Sondersitzung ließ sich die Spitzenkandidatin der SPD im Hessen-Wahlkampf von ihrer Staatssekretärin entschuldigen. Sie selbst nahm an der Plenarsitzung im Bundestag zum Etat des Innenressorts teil.

Politik-News vom 6. September:

Gregor Gysi legt sein Amt als außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag nieder. Er werde diese Funktion ab der nächsten Sitzungswoche nicht fortsetzen, kündigte er am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags an. Eine Begründung nannte der 75-Jährige nicht.

Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hat die Haushaltspläne der Bundesregierung scharf kritisiert. "Deutschland ist in einer großen Wirtschaftskrise", sagte sie in der Generaldebatte. "Wir dürfen jetzt nicht sparen, wir brauchen große Investitionspakete ." Auch interessant: Die Linke zerfällt – Wozu Dietmar Bartsch der Partei nun rät

." Die Linke zerfällt – Wozu Dietmar Bartsch der Partei nun rät FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die ablehnende Haltung seiner Partei gegenüber einem staatlich subventionierten Industriestrompreis bekräftigt. "Ich glaube nicht, dass eine neue Subvention beim Preis das Richtige ist, sondern wir müssen bei den Abgaben runter", sagte Dürr bei der Generaldebatte. Lesen Sie auch: "Markus Lanz": Zurück zur Atomkraft? Experte weist FDP-Pläne zurück

bekräftigt. "Ich glaube nicht, dass eine neue Subvention beim Preis das Richtige ist, sondern wir müssen bei den Abgaben runter", sagte Dürr bei der Generaldebatte. "Markus Lanz": Zurück zur Atomkraft? Experte weist FDP-Pläne zurück AfD-Chef Tino Chrupalla hat in der Generaldebatte des Bundestages die Bundesregierung attackiert und Neuwahlen gefordert. "Die Zeit der Ampel ist abgelaufen", sagte Chrupalla und kritisierte die Regierung unter anderem wegen der Energiepreise, der Inflation und des Heizungsgesetzes. Er warf der Koalition zudem eine "fahrlässige und verfehlte Migrationspolitik" und speziell den Grünen in der Ampel eine wirtschaftsfeindliche Politik vor. Lesen Sie auch: AfD steht vor Europa-Triumph – und könnte dennoch scheitern

gefordert. "Die Zeit der Ampel ist abgelaufen", sagte Chrupalla und kritisierte die Regierung unter anderem wegen der Energiepreise, der Inflation und des Heizungsgesetzes. Er warf der Koalition zudem eine "fahrlässige und verfehlte Migrationspolitik" und speziell den Grünen in der Ampel eine wirtschaftsfeindliche Politik vor. AfD steht vor Europa-Triumph – und könnte dennoch scheitern Bundeskanzler Scholz schlägt Ländern, Kommunen und der Opposition einen "Deutschland-Pakt" zur Modernisierung des Landes vor. Alle staatlichen Stellen sollten mehr Tempo und Mut zeigen, um das Land von Grund auf schneller, moderner und sicherer zu gestalten, heißt es in einem Positionspapier zur Generaldebatte am Mittwoch im Bundestag.

zur Modernisierung des Landes vor. Alle staatlichen Stellen sollten mehr Tempo und Mut zeigen, um das Land von Grund auf schneller, moderner und sicherer zu gestalten, heißt es in einem Positionspapier zur Generaldebatte am Mittwoch im Bundestag. Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz vorgeworfen, mit den Ampel-Plänen für eine Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld einen bevormundenden, alles regulierenden und paternalistischen Staat ausbauen zu wollen. An den Kanzler gewandt sagte Merz, die Union streite nicht nur über Details des Haushaltes, sondern widerspreche ganz grundsätzlich dem Staatsverständnis der Ampel.

Politik-News vom 5. September:

In der ersten Umfrage seit Bekanntwerden der Flugblatt-Affäre um Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat dessen Partei deutlich zugelegt. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung verbuchen die Freien Wähler ein Plus von vier Prozentpunkten und kommen auf 15 Prozent. Lesen Sie dazu auch: Warum die Zitterpartie für Markus Söder weitergeht

(Freie Wähler) hat dessen Partei deutlich zugelegt. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung verbuchen die Freien Wähler ein Plus von vier Prozentpunkten und kommen auf 15 Prozent. Warum die Zitterpartie für Markus Söder weitergeht Kurz vor einem Treffen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit zuständigen Abgeordneten des Bundestags haben die Freien Demokraten Überlegungen zur Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres eine klare Absage erteilt. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (") sagte unserer Redaktion: "Egal ob es Pflichtdienst oder Pflichtzeit heißt: Es bleibt ein Freiheitseingriff, den keiner braucht."

oder Pflichtzeit heißt: Es bleibt ein Freiheitseingriff, den keiner braucht." Es war ein ungewöhnliches Foto, das aus dem Hinfall-Kanzler den coolen, sportlichen Olaf Scholz gemacht hat: Über acht Millionen Abrufe allein bei X, ehemals Twitter, hat Olaf Scholz mit Augenklappe auf dem offiziellen Bundeskanzler-Account geschafft – da träumen selbst die erfolgreichsten Influencer davon.

den coolen, sportlichen Olaf Scholz gemacht hat: Über acht Millionen Abrufe allein bei X, ehemals Twitter, hat Olaf Scholz mit Augenklappe auf dem offiziellen Bundeskanzler-Account geschafft – da träumen selbst die erfolgreichsten Influencer davon. Die SPD kommt in einer aktuellen Forsa-Umfrage nur noch auf 16 Prozent – und damit auf ihren schlechtesten Wert seit der letzten Bundestagswahl. Im Vergleich zur Vorwoche verlor die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Prozentpunkt, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung für das RTL/ntv-"Trendbarometer" hervorgeht. Die Union konnte hingegen einen Prozentpunkt hinzugewinnen und erreichte 27 Prozent.

Die KZ-Gedenkstätte Dachau lehnt einen Besuch des Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger ab. "Öffentlichkeitswirksame politische Besuche im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl sind in der KZ-Gedenkstätte Dachau nicht erwünscht", teilte Leiterin Gabriele Hammermann mit. Mehrere Medien berichteten darüber.

Politik-News vom 4. September:

Zum Auftakt der Internationalen Automobilausstellung (IAA) hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Hersteller in die Pflicht genommen, ihren Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts zu leisten. "Für den Industriestandort Deutschland ist es wichtig, im globalen Wettbewerb vorne mitzuspielen.

(IAA) hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Hersteller in die Pflicht genommen, ihren Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts zu leisten. "Für den Industriestandort Deutschland ist es wichtig, im globalen Wettbewerb vorne mitzuspielen. SPD-Chef Lars Klingbeil hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vorgeworfen, in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt vor seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger eingeknickt zu sein. "Der hat den Buckel gemacht vor dem Aiwanger", sagte Klingbeil am Montag auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg.

hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vorgeworfen, in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt vor seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger eingeknickt zu sein. "Der hat den Buckel gemacht vor dem Aiwanger", sagte Klingbeil am Montag auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein , hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einem leichtfertigen Umgang mit der Affäre um seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gewarnt. "Nach der Entscheidung von Ministerpräsident Söder, Herrn Aiwanger in seinem Amt zu belassen, sollte die bayerische Staatsregierung nun nicht zur politischen Tagesordnung zurückkehren", sagte Klein unserer Redaktion.

, hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einem leichtfertigen Umgang mit der Affäre um seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gewarnt. "Nach der Entscheidung von Ministerpräsident Söder, Herrn Aiwanger in seinem Amt zu belassen, sollte die bayerische Staatsregierung nun nicht zur politischen Tagesordnung zurückkehren", sagte Klein unserer Redaktion. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für die Aufarbeitung der Affäre um Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gelobt. Söder habe in den vergangenen Tagen eine verdammt schwierige Aufgabe gehabt, und die habe er bravourös gelöst, sagte Merz am Montag bei einem gemeinsamen Bierzelt-Auftritt mit Söder auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg.

gelöst, sagte Merz am Montag bei einem gemeinsamen Bierzelt-Auftritt mit Söder auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hat nach eigenen Worten eine Entschuldigung Hubert Aiwangers abgelehnt. Im Deutschlandfunk sagte sie am Montag, der Freie-Wähler-Vorsitzende habe sich bei ihr gemeldet. "Ich habe ihm meine Meinung zu ihm, zu seiner Person ganz klar erklärt. Ich habe die Entschuldigung nicht angenommen." Knobloch sagte aber auch, dass sie die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Aiwanger im Amt zu belassen, akzeptiere. Lesen Sie auch: Causa Aiwanger: Warum Söder weiter zittern muss

sagte aber auch, dass sie die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Aiwanger im Amt zu belassen, akzeptiere. Causa Aiwanger: Warum Söder weiter zittern muss Bundesumweltministerin Steffi Lemke will laut einem Zeitungsbericht den Abschuss von Wölfen erleichtern und so Weidetiere wie Schafe besser schützen. "Abschüsse von Wölfen nach Rissen müssen schneller und unbürokratischer möglich sein", sagte die Grünen-Politikerin der "Welt" (Montag).

erleichtern und so Weidetiere wie Schafe besser schützen. "Abschüsse von Wölfen nach Rissen müssen schneller und unbürokratischer möglich sein", sagte die Grünen-Politikerin der "Welt" (Montag). Die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, trotz der Kontroverse um ein antisemitisches Flugblatt an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger festzuhalten, wird von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken scharf kritisiert. In einem Interview mit der "Rheinischen Post" äußert Esken am Montag ihr Missfallen: "Die Entscheidung von Markus Söder ist in meinen Augen ein großer Fehler und sie ist ein fatales Signal."

Alle früheren Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.