Lindner will Aktien-Rente massiv ausbauen ++ AfD: Neue Kritik vom Verfassungsschutz

Die Bundesregierung will laut einem Bericht die Zahlungen für die geplante Aktienrente massiv ausbauen

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz erneuert seine Kritik an der AfD

Die Linken-Spitze reagiert zurückhaltend auf den Rückzug von Fraktionschefin Mohamed Ali

DGB-Chefin Yasmin Fahimi fordert Milliardeninvestitionen und eine Steuererhöhung

Berlin. Rente am Kaptialmarkt erwirtschaften? Das Konzept stößt auf geteiltes Echp. Die Skepsis gegenüber der Aktienrente ficht Bundesfinanzminister Lindner allerdings nicht an. Im Gegenteil: Aus Regierungskreisen heißt es, das sogenannte Generationenkapital soll sogar noch deutlich ausgebaut werden – bis 2035 auf stattliche 200 Milliarden Euro.

Die AfD hat unterdessen ihre Europawahlliste samt Wahlprogramm festgezurrt, fordert jetzt die de facto Abschaffung und Neugründung der EU als "Bund europäischer Nationen". Der Chef des Verfassungsschutzes, übers Wochenende per Eilantrag zum Schweigen verdonnert, erneuerte am Montagmorgen umgehend seine Kritik an der Partei.

10.30 Uhr: Die Bundesregierung will laut einem Bericht des Düsseldorfer "Handelsblatts" die Zahlungen für die geplante Aktienrente bis 2035 verstetigen und massiv ausbauen. Dem Bericht zufolge ist für 2024 eine Einzahlung in das sogenannte Generationenkapital von zwölf Milliarden Euro vorgesehen, in den Folgejahren solle der Betrag um jeweils drei Prozent steigen. Das Blatt beruft sich auf Informationen aus Regierungskreisen.

Bislang ist lediglich für 2023 eine Zahlung von zehn Milliarden Euro vorgesehen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dringt allerdings schon lange auf Einzahlungen auch in den kommenden Jahren. Im "Handelsblatt" heißt es nun, das Finanz- und das Arbeitsministerium hätten sich darauf verständigt, das Projekt zu vergrößern. Vorbehalte gebe es allerdings im Bundeswirtschaftsministerium. Aus den Reihen von Grünen und SPD war bisher wiederholt Skepsis gegenüber den Renten-Plänen geäußert worden. Durch die zusätzlichen Einzahlungen würde das von Lindner geplante Generationenkapital dem Bericht zufolge bis 2035 ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreichen.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Weil zu AfD: "Andere Parteien müssen besser werden"

8.03 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht angesichts des Umfragehochs der AfD die anderen Parteien in der Pflicht. "Grundsätzlich gilt: Wenn die AfD wieder schwächer werden soll, müssen die anderen Parteien besser werden", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die AfD wird bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet. "Dass die AfD in Niedersachsen weit von den Umfrage-Werten entfernt ist, die im Bund und vor allem auch in Ostdeutschland möglich scheinen, ist kein Anlass zur Entwarnung", sagte Weil. Zuletzt hatte die AfD erstmals seit vier Monaten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa an Zuspruch verloren. Die Partei kam im "Sonntagstrend" des Instituts im Auftrag der "Bild am Sonntag" auf 21 Prozent - einen Punkt weniger als in der Vorwoche.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Foto: Michael Matthey/dpa

Chef des Verfassungsschutzes wiederholt Kritik an der AfD

7.10 Uhr: Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat seine Kritik an der AfD erneuert. "In einer Reihe von Äußerungen kommt ein ethnisches Volksverständnis zum Ausdruck, etwa in dem der 'Große Austausch' beschworen wird", sagte er der ARD. Diese Äußerungen würden Anhaltspunkte dafür bieten, "dass hier die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für bestimmte Bevölkerungsgruppen infrage gestellt wird."

Die AfD hatte am Wochenende den zweiten Teil ihres Parteitags in Magdeburg abgeschlossen. Die Partei war juristisch gegen Haldenwang vorgegangen, der von der Verbreitung teils "rechtsextremistischer Verschwörungstheorien" gesprochen hatte. Per Eilantrag hatte die Partei daraufhin eine sogenannte "Stillhaltezusage" gegen den Verfassungsschutzchef erwirkt. Diese sah vor, dass Haldenwang kritische Äußerungen während des Parteitags zu unterlassen habe.

Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Foto: Christoph Soeder/dpa

Schirdewan und Wissler: Danken Mohamed Ali für Arbeit

Linken-Chefin Janine Wissler.

Foto: Sebastian Willnow / dpa

6.55 Uhr: Die Linken-Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan haben zurückhaltend auf den Rückzug der Fraktionschefin Amira Mohamed Ali reagiert. "Wir nehmen die Ankündigung von Amira Mohamed Ali, nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren, mit Respekt zur Kenntnis", teilten sie am Sonntagabend mit. "Wir sind sicher, dass ihr dieser Schritt nicht leicht gefallen ist und danken ihr für ihre jahrelange Arbeit als Vorsitzende der Linksfraktion."

Fahimi fordert Milliardeninvestitionen in Soziales und Infrastruktur

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi.

Foto: Hannes P. Albert/dpa

6.20 Uhr: DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisiert Missstände bei der sozialen Infrastruktur in Deutschland und fordert Milliardeninvestitionen. "Wir müssen die soziale Infrastruktur ausbauen", sagte Fahimi der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dafür pochte die Gewerkschafterin auf Steuererhöhungen.

"Wir sind im Pflegenotstand, wir laufen auf eine Bildungskatastrophe zu, wenn nicht endlich mehr investiert wird", sagte Fahimi. "Im Gesundheitswesen klappen uns die Krankenhäuser zusammen, wenn jetzt die Weichen nicht richtig gestellt werden." Überall dort gebe es auch extremen Fachkräftemangel. "In der Folge zerreißt es uns auch im sozialen Zusammenhalt. Deshalb sind diese Investitionen existenziell – auch für unsere Demokratie."

Bis jetzt sei Deutschland durch alle Krisen mit dem Ergebnis gegangen, "dass immer mehr Menschen an der Armutsgrenze leben und einige wenige Menschen immer reicher werden". Für mehr Verteilungsgerechtigkeit sei eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 Prozent und eine Anhebung des Grundfreibetrages auf 14.500 Euro nötig. "Das entlastet die geringeren Einkommen und fordert von den Spitzenverdienern einen höheren Beitrag zum Gemeinwohl ein." Heute gilt ein Spitzensteuersatz von 42 Prozent, der im Moment ab einem zu versteuernden Einkommen von 62.810 Euro greift. Der steuerliche Grundfreibetrag - also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss - beträgt 10.908 Euro.

Politik-News vom 6. August: Linken-Fraktionschefin gibt Amt ab - Wegen Streits um Wagenknecht

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali zieht sich wegen des Umgangs ihrer Partei mit Wagenknecht von ihrem Amt zurück.

Foto: Wolfgang Kumm/dpa

22.38 Uhr: Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali zieht sich wegen des Umgangs ihrer Partei mit Sahra Wagenknecht von ihrem Amt zurück. "Ich habe mich entschieden, bei der kommenden Vorstandswahl nicht mehr für den Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag zu kandidieren", heißt es in einer Erklärung Mohamed Alis, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Diese Entscheidung hat politische Gründe." Den letzten Ausschlag habe die Distanzierung der Parteispitze von Wagenknecht Anfang Juni gegeben.

In der Erklärung nennt Mohamed Ali mehrere Gründe. So schreibt die 43-Jährige, es falle ihr zunehmend schwer, den Kurs der Parteiführung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dieser widerspreche an vielen Stellen ihren politischen Überzeugungen. Sie kritisierte unter anderem, dass kein "grundsätzliches Nein zum falschen Kurs der Ampelregierung" formuliert werde, so etwa zur Klimapolitik, die "vor allem das Alltagsleben vieler Menschen noch schwieriger und teurer macht, die soziale Ungleichheit fördert". Auch fehle es "an einem klaren Ja zu konsequenter Friedenspolitik".

"Den letzten Ausschlag für meine Entscheidung hat der einstimmige Beschluss des Parteivorstandes vom 10. Juni 2023 gegeben und der Umstand, dass sich die große Mehrheit der Landesvorstände diesen Beschluss zu eigen gemacht hat", heißt es in der Erklärung. "Darin wird gesagt, Sahra Wagenknecht habe in der Linken keine Zukunft mehr und solle zusammen mit anderen Abgeordneten ihr Mandat niederlegen. Dies zeigt in bis dahin noch nicht gekannter Deutlichkeit den Wunsch und das Ziel, einen Teil der Mitgliedschaft aus der Partei zu drängen." Mohamed Ali gilt als Vertraute von Wagenknecht. Diese hat sich mit der Parteiführung überworfen und erwägt die Gründung einer eigenen Partei. Eine Entscheidung hat Wagenknecht noch nicht bekannt gegeben.

