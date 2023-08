Elterngeld: CSU fordert deutliche Änderung für Familien

An diesem Mittwoch soll das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht werden. An dem Ampel-Projekt scheiden sich die Geister. Für die einen geht ein langgehegter Traum in Erfüllung, für andere ist das Vorhaben eher ein Alptraum.

Berlin.

Die CSU fordert eine Erhöhung des Elterngelds

Bundesjustizminister Buschmann verteidigt das Cannabis-Gesetz gegen Kritik

CDU-Vize Breher bezeichnet die Cannabis-Legalisierung als "schweren Fehler"

Eine Linken-Politikerin fordert eine komplette Abschaffung der Flugbereitschaft der Bundeswehr

Die Luftwaffe mustert nach dem Zwischenfall während der Baerbock-Reise zwei Regierungsflieger früher aus

Berlin. Der Vorschlag der Bundesfamilienministerin Lisa Paus, das Elterngeld nur noch an Eltern zu zahlen, die weniger als 150.000 Euro im Jahr verdienen, hatte Anfang Juli für Kontroversen gesorgt. Nun sprach sich auch die CSU dagegen aus – und forderte zudem eine Anhebung des Betrags.

Die Bundesregierung will heute außerdem den umstrittenen Plan zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland auf den Weg bringen. Der entsprechende Gesetzentwurf soll am Mittag vorgestellt werden. Das sorgte bereits vorab für Debatten. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) etwa widersprach der Kritik, dass das Gesetz zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz führe. Gleichzeitig äußerte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher scharfe Kritik an den Plänen der Bundesregierung zur Cannabis-Freigabe.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 16 August: CSU fordert Erhöhung des Elterngelds

6.20 Uhr: Die CSU fordert eine Anhebung des Elterngeldes. "Wir brauchen definitiv eine Erhöhung, etwa durch einen Inflationsausgleich. Das wäre angemessen", sagte Parteivize Dorothee Bär der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Bislang sei das Elterngeld noch nie angepasst worden.

Zugleich sprach sich Bär dagegen aus, die Einkommensgrenze beim Elterngeld zu halbieren, wie es Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) plant. "Wir dürfen uns nicht nur um die kümmern, die Transferleistungen benötigen, sondern um alle", betonte die stellvertretende Unions-Fraktionschefin. "Auch Gutverdiener sollten sich für Kinder entscheiden. Dem dient das Elterngeld auch." Aktuell steht im Raum, künftig Eltern mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von mehr als 150.000 Euro kein Elterngeld mehr zu zahlen. Bisher lag diese Grenze bei 300.000 Euro.

Die stellvertretende CSU-Parteivorsitzende, Dorothee Bär, hat eine Anhebung des Elterngelds gefordert.

Foto: Clemens Bilan/Pool/Getty Images

Gewerkschaft der Polizei fordert massive Nachbesserungen bei Cannabis-Gesetz

6.15 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht massiven Nachbesserungsbedarf bei den Plänen zur Cannabis-Legalisierung, die das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen soll. Trotz breiter Kritik habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lediglich kleine Änderungen vorgenommen, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke. Das Beste sei, wenn die Bundesregierung den Entwurf jetzt stoppe und Lauterbach die Aufgabe erteile, massiv nachzubessern.

Es fehle etwa eine ausreichend lange Übergangsphase, was "zwangsläufig zu massiven Unsicherheiten, wenn nicht Konflikten zwischen Behörden und Bevölkerung" führen werde, bemängelte Kopelke. Dem Polizeidienst werde der Entwurf große Probleme bereiten. Es gebe beispielsweise keine klaren Festlegungen, wer ortsbezogene Konsumverbote überwachen solle. Auch wie das zu geschehen habe, bleibe offen. Polizei und Justiz würden nicht ent- sondern vielmehr belastet. In einer früheren Stellungnahme hatte die GdP auch Befürchtungen geäußert, dass der Schwarzmarkt wachsen und die Verkehrssicherheit leiden werde.

Politik-News vom 15. August: Buschmann verteidigt Cannabis-Gesetz gegen Kritik

21.00 Uhr: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat der Kritik des Deutschen Richterbundes widersprochen, das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis führe zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass eine pragmatischere Drogenpolitik zu einer Entlastung der Gerichte führen wird. Die geäußerte Skepsis des Richterbunds mag vielleicht auch daher rühren, dass man generell bei diesem Vorhaben politische Vorbehalte hat", sagte Buschmann gegenüber unserer Redaktion.

Sein Ministerium werde beobachten, wie sich das Gesetz in der Praxis bewähren werde. "Generell gilt: Wenn Menschen auf legale Weise Cannabis kaufen und konsumieren können, werden die Fälle weniger, die vor Gericht landen", hob Buschmann hervor.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) widerspricht der Kritik des Deutschen Richterbundes, dass das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz führt.

Foto: Sebastian Konopka/FUNKE Foto Services

Grundsätzlich befürwortet der Justizminister die Legalisierung von Cannabis unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen. "Die repressive Drogenpolitik der vergangenen Jahrzehnte ist gescheitert. Sie hat den Konsum nicht eingedämmt, sie hat unzählige Menschen in die Kriminalität gedrängt und einen blühenden Schwarzmarkt geschaffen", sagte Buschmann. "Wir brauchen eine bessere Drogenpolitik." Der Schutz von Jugendlichen und Heranwachsenden habe dabei "eine ganz zentrale Bedeutung."

Am Mittwoch will sich das Bundeskabinett mit dem Gesetzentwurf zur Legalisierung des Cannabis-Konsums befassen. Die Bundesregierung plant eine straffreie Abgabe etwa von Marihuana und Haschisch an Erwachsene in bestimmten Abgabestellen und will auch den privaten Anbau von Cannabis-Pflanzen legalisieren. Der Deutsche Richterbund hatte kritisiert, dass das "kleinteilige Gesetz" zu einem "hohen behördlichen Kontrollaufwand" sowie vielen "neuen Streitfragen" führen würde, die dann auch vor Gericht landen.

CDU-Vize Breher Cannabis-Legalisierung "schwerer Fehler"

20.30 Uhr: Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher kritisiert die Pläne der Bundesregierung zur Cannabis-Freigabe scharf. "Die geplante Legalisierung von Cannabis ist ein schwerer Fehler", sagte die Bundestagsabgeordnete dem "Spiegel". "Dieses kuriose Drogen-Experiment darf nicht auf dem Rücken unserer Jugend ausgetragen werden."

Scharfe Kritik an der Cannabis-Legalisierung kommt von der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Silvia Breher.

Foto: Hannes P Albert / dpa

Internationale Studien belegten, dass eine Legalisierung von Cannabis zu höherem Konsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen führe, erklärte Breher. "Aber gerade für die ist das ein Problem." Warnungen von Suchtforschern, Kinder- und Jugendärzten sowie Psychologen würden "offenbar achtlos in den Wind geschlagen."

Vor diesem Hintergrund wirke es geradezu abstrus, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun eine große Aufklärungskampagne zu den Cannabis-Risiken angekündigt habe, fügte die CDU-Politikerin hinzu. "Ein Schelm, wer da den Verdacht hegt, dass er seinen eigenen Legalisierungsplänen nicht traut." Am Mittwoch berät die Bundesregierung über Karl Lauterbachs Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalsierung.

Linken-Politikerin fordert Abschaffung der Flugbereitschaft

14.37 Uhr: Nach dem Chaos um den gescheiterten Flug von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in einer Regierungsmaschine fordert die Linken-Politikerin Gesine Lötzsch die Abschaffung der Flugbereitschaft der Bundeswehr. "Es wird Zeit, dass die Bundesregierung eine Zeitenwende einleitet, wenn es um ihre eigenen überzogenen Ansprüche geht", sagte die Haushaltsexpertin am Dienstag dem "Spiegel". Die Regierung könne nicht weiterhin "Wasser predigen und Wein saufen".

"Die Flugbereitschaft ist teuer, unzuverlässig und verursacht einen übergroßen ökologischen Fußabdruck. So wird das nichts mit der Rettung des Klimas und des Bundeshaushaltes", so Lötzsch. Ihrer Ansicht nach sollten Mitglieder der Bundesregierung künftig generell mit Linienflugzeugen reisen. "Meine Erfahrung ist, dass es genug zuverlässige Airlines gibt, die die Bundesregierung buchen kann", sagte sie laut "Spiegel".

Luftwaffe mustert nach Baerbock-Panne zwei A340-Regierungsflieger noch früher aus

9.33 Uhr: Die Luftwaffe zieht nach den Pannen des Regierungsfliegers auf der Reise von Außenministerin Annalena Baerbock in die Pazifik-Region die geplante Ausmusterung von zwei Flugzeugen vom Typ A340 vor. "Wir werden die beiden A340 so schnell wie möglich, das heißt in den kommenden Wochen, vorzeitig außer Dienst stellen", sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Dienstag dieser Redaktion. "Mit den A350 stehen der Flugbereitschaft robuste und moderne Flugzeuge für die Langstrecken zur Verfügung." Die beiden Airbus A340 sollten bisher im September 2023 und Ende 2024 ausgesondert werden. Dies zieht die Luftwaffe als Konsequenz aus den Pannen nun vor.

Der in Abu Dhabi gestrandete Flieger der Außenministerin sollte bisher Ende 2024 ausgesondert werden, wie die Luftwaffe klarstellte. Nach der Panne hatte es zunächst geheißen, das Flugzeug solle ab bereits Ende September nicht mehr fliegen. Das betrifft jedoch das zweite Flugzeug vom Typ A340.

Nach den erneuten Problemen während der Australien-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock zieht die Luftwaffe Konsequenzen: Zwei Regierungsflieger werden aus dem Verkehr gezogen.

Foto: Sina Schuldt/dpa

Baerbock bricht Reise nach Australien ab

6.55 Uhr: Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug bricht Außenministerin Annalena Baerbock ihre geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region ab. "Wir haben bis zuletzt geprüft und geplant, aber leider war es nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen der Indo-Pazifik-Reise nach dem Ausfall des Flugzeugs der Flugbereitschaft mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstagmorgen.

"Das ist mehr als ärgerlich", schrieb die Grünen-Politikerin am Dienstag auf der früher als Twitter bekannten Online-Plattform X. "Im Indo-Pazifik haben wir nicht nur enge Freunde und Partner. Die Region wird die Weltordnung des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen", ergänzte Baerbock. "Daher ist der inhaltliche und persönliche Austausch so wichtig."

In der Nacht auf Dienstag hatte das Flugzeug mit Baerbock an Bord erneut nach dem Start in Abu Dhabi zurückkehren müssen.

Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 15, 2023

Politik-News vom 14. August:

In der Debatte um mögliche Eigenbeteiligung im Gesundheitssystem hat sich der Hausärzte-Verband dagegen ausgesprochen, Patientinnen und Patienten für zu viele Arztbesuche zu sanktionieren.

Ein Mitglied der als rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD kann vorläufig seine Waffen und die entsprechenden Erlaubnisscheine zurückbekommen. Das Thüringer Innenministerium prüft, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen.

Politik-News vom 13. August:

Bundeskanzler Scholz stellte sich im ZDF-"Sommerinterview" am Sonntag den Fragen von Theo Knoll. Kritik an seinem Führungsstil wies er zurück: "Ich bin derjenige, der das Tempo macht, und das betrachte ich auch als meine Aufgabe. Und sorge dafür, dass es vorankommt."

Führende Politiker von CDU und FDP haben zurückhaltend auf die Forderung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm reagiert, das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)