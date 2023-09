Prostitution: Politikerin fordert neue Regeln – "Deutschland ist Bordell Europas"

Unionsfraktionsvize Dorothee Bär fordert ein Verbot von käuflichem Sex

Berlin. Unionsfraktionsvize Dorothee Bär spricht sich für schärfere Regeln bei der Prostitution in Deutschland aus. Konkret fordert die Politikerin ein "Sexkauf-Verbot" nach dem Modell skandinavischer Länder. Deutschland habe sich zum "Bordell Europas" entwickelt, kritisiert Bär.

Unterdessen bescheinigt eine Studie der Ampel-Koalition zur Halbzeit eine positive Zwischenbilanz. Die Abarbeitung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele fällt demnach beachtlich aus. Problem: In der öffentlichen Wahrnehmung kommen diese Erfolge nicht an. Die Koalition wird eher als "Streitkoalition" gesehen.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 12. September: Unionsfraktionsvize Bär wirbt für Prostitutionsverbot

8.45 Uhr: Unionsfraktionsvize Dorothee Bär spricht sich dafür aus, den Kauf von Sex zu verbieten, um betroffene Frauen besser zu schützen. „Die Situation von Prostituierten in Deutschland ist dramatisch. Wir brauchen dringend einen Paradigmen-Wechsel: ein Sexkauf-Verbot in Deutschland“, sagte die CSU-Politikerin der „Bild“ (Dienstag). Nach ihrer Schätzung gibt es bundesweit rund 250.000 Prostituierte derzeit. Die meisten kämen aus dem Ausland, nur ein Bruchteil sei behördlich angemeldet. „Deutschland hat sich zum Bordell Europas entwickelt. Deutschland ist mittlerweile auch weltweit als Land für Sex-Tourismus sehr attraktiv“, sagte Bär.

Sie sprach sich für die Einführung des „Nordischen Modells“ wie in Schweden aus, bei dem die Käufer von Sexdiensten bestraft werden und nicht die Prostituierten. „Das Beispiel Schweden zeigt: Mit einem Sexkauf-Verbot geht die Zahl der Prostituierten drastisch zurück.“

Seit Einführung des Prostitutionsgesetzes 2002 ist Prostitution in Deutschland nicht mehr sittenwidrig, sondern ein normales Gewerbe. Die damalige rot-grüne Koalition wollte mit dem Gesetz die rechtliche und soziale Lage der Prostituierten verbessern – allerdings ist aus Expertensicht zum Teil der gegenteilige Effekt eingetreten.

Laut einer im Juni vorgestellten Studie ist stattdessen die Stellung der Bordellbetreiber, der Sexindustrie und der Freier gestärkt worden. Auch die Autoren dieser Studie sprechen sich für das „Nordische Modell“ aus. Frauenrechtlerinnen fordern seit Jahren ein Sexkaufverbot in Deutschland.

Unionsfraktionsvize Dorothee Bär.

Foto: dpa

Umfrage: Viele Unternehmen bieten keinen Urlaub für Väter nach Geburt

8.20 Uhr: In zahlreichen Unternehmen in Deutschland gibt es einer Umfrage zufolge keinen Sonderurlaub für Väter nach der Geburt eines Kindes. Das sei in 44 Prozent der befragten Unternehmen der Fall, geht aus einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Familienministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Demnach gewähren 26 Prozent der befragten Unternehmen einen Tag, bei weiteren 26 Prozent sind es zwei Tage. Bei lediglich vier Prozent seien es mehr als zwei Tage.

Familienministerin Lisa Paus wollte die Ergebnisse der Umfrage am Dienstag bei einer Fachtagung in Berlin vorstellen. Die Grünen-Politikerin macht sich für eine sogenannte Familienstartzeit stark - also eine zweiwöchige bezahlte Auszeit für Partnerinnen und Partner nach der Geburt eines Kindes. „Wir wollen damit dem Partner oder der Partnerin Zeit geben, sich um die junge Mutter zu kümmern und sie bei der Regeneration zu unterstützen. Damit wird mit der Familienstartzeit gleichzeitig ein Impuls zur partnerschaftlichen Aufgabenteilung von Beginn an gesetzt“, sagte Paus der dpa. Der Gesetzentwurf werde derzeit innerhalb der Bundesregierung beraten.

AfD-Politiker kassieren die meisten Ordnungsrufe im Bundestag

8.10 Uhr: Die Bundestagsabgeordneten der AfD haben in der laufenden Legislaturperiode mit Abstand die bisher meisten Ordnungsrufe kassiert. Wie die „Bild“-Zeitung (Dienstag) unter Berufung auf die entsprechenden Bundestagsprotokolle schreibt, gingen insgesamt zehn der 48 gültigen Ordnungsrufe an die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion, Beatrix von Storch. Mit sechs Ordnungsrufen folgt Storchs Parteifreund Stephan Brandner auf dem zweiten Platz.

Der ehemalige AfD- und aktuell fraktionslose Abgeordnete Matthias Helferich kassierte demnach bislang vier Ordnungsrufe. Wie BILD weiter schreibt, kassierte der Linken-Abgeordnete Jan Korte drei Ordnungsrufe. Die SPD-Abgeordneten Dietmar Nietan und Christian Petry sowie der AfD-Politiker Frank Rinck wurden jeweils zwei Mal verwarnt.

Einen Ordnungsruf erhielten jeweils die Abgeordneten Christoph de Vries (CDU) sowie Jürgen Trittin (Grüne). In der FDP-Fraktion erhielt Konstantin Kuhle in dieser Wahlperiode die bislang einzige Zurechtweisung.

Hat Karl Lauterbach bei der Berliner Polizei wegen eines Verstoßes gegen Paragraf 164 des Strafgesetzbuches angezeigt: Beatrix von Storch.

Foto: Annette Riedl/dpa

Studie bescheinigt Ampel-Koalition positive Halbzeitbilanz

7.46 Uhr: Die Halbzeitbilanz der Ampel-Regierung gemessen an der Abarbeitung ihres Koalitionsvertrags fällt einer Studie zufolge recht beachtlich aus. Doch ihre öffentliche Wahrnehmung als „Streitkoalition“ ist im Kontrast dazu eher negativ. Zu diesen Ergebnissen kommen eine Analyse der Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Universität Trier und der Denkfabrik „Das Progressive Zentrum“ sowie eine parallel dazu durchgeführte repräsentative Umfrage.

Zur Halbzeit hat die Ampel demnach 38 Prozent ihrer 453 Koalitionsversprechen vollständig oder teilweise eingelöst. Weitere 12 Prozent befinden sich „im Prozess ihrer Erfüllung“, wie es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung hieß. 14 Prozent seien „substanziell angegangen“. Dem gegenüber stehen gut ein Drittel der Versprechen (36 Prozent) aus dem Vertrag von SPD, Grünen und FDP, die weder erfüllt noch angepackt wurden. Für die Analyse habe man im Forscherteam „echte“ Versprechen untersucht, deren Erfüllung also anhand klarer Kriterien nachprüfbar seien.

Stiftungsautor Robert Vehrkamp sagte, eine „sehr vielversprechende“ Halbzeitbilanz werde überlagert von „öffentlich inszeniertem Koalitionsstreit und vielen offenen Baustellen“. Im Kontrast zu einem vergleichsweise hohen Umsetzungsgrad werde die Ampel von vielen als „Streitkoalition“ gesehen.

So ergab die zusätzlich erfolgte Umfrage, dass nur zwölf Prozent der Menschen in Deutschland meinen, dass von den vereinbarten Koalitionsversprechen „alle, fast alle oder ein großer Teil“ umgesetzt sind. Hingegen glauben 43 Prozent der Befragten, es würden nur „ein kleiner Teil oder kaum welche“ Versprechen realisiert. Für die Erhebung hatte das Institut Allensbach im Stiftungsauftrag im Juli 1011 Personen ab 16 Jahren persönlich-mündlich befragt.

Nur etwa ein Viertel der Befragten zeigte sich mit der Arbeit der Koalition zufrieden. Mehr als 60 Prozent waren „eher oder sehr“ unzufrieden. Auffällig sei dabei, „wie wenig die meisten Menschen zwischen den drei Regierungsparteien differenzieren“, schilderte Vehrkamp. Die Ampel werde von den meisten als Einheit gesehen und beurteilt.

Patientenschützer fordern erneut Hilfe-Fonds für Long-Covid-Patienten

6.33 Uhr: Vor dem Runden Tisch zum Thema Long Covid im Gesundheitsministerium am Dienstag haben Patientenschützer ihre Forderung nach einem Hilfe-Fonds für Betroffene bekräftigt. „Die Bundesregierung ist aufgefordert, einen Post-Covid-Fonds aufzulegen“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). Die notwendigen Mittel dieses Milliardenprogramms könnten nur aus zusätzlichen Steuermitteln bezahlt werden, betonte er.

„Das allein im laufenden Budget der Kranken- und Pflegekassen zu machen, wird nicht möglich sein“, fügte Brysch hinzu. „Schließlich brauchen die Betroffenen jetzt kontinuierliche und effiziente Hilfe“.

Die Versorgung der Patienten mit Langzeitfolgen müsse eine öffentliche Aufgabe werden, verlangte Brysch. „Besonders betroffen von schwersten Symptomen sind mindestens eine Million Menschen. Dazu kommen auch Patienten, die unter Impfnebenwirkungen leiden. Eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung ist damit überfällig“.

Verdi-Chef gegen Strompreis-Vergünstigung nur für die Industrie

4.17 Uhr: Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat sich gegen einen nur für die Industrie subventionierten Strompreis gewandt. „Von einem reinen Industriestrompreis kann ich den politischen Akteuren nur abraten“, sagte Werneke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Auch viele Privathaushalte und soziale Einrichtungen müssten bei einem staatlich gedämpften Strompreis einbezogen werden.

„Es hätte enorme Sprengkraft, wenn ein Bürger, der mit dem gesetzlichen Mindestlohn gerade so über die Runden kommt, für seinen Strom 35 Cent die Kilowattstunde zahlt, während die Großindustrie mittels staatlicher Subventionen nur 5 oder 6 Cent zahlt“, führte Werneke aus. „Und die Aktionäre der Konzerne würden dann nebenbei fröhlich weiter bedient“, fügte er hinzu.

Aus Sicht des Gewerkschafters „müssen die Strompreise weiter gedämpft werden, aber das darf sich auf keinen Fall nur auf die Industrie beziehen. Das wäre sozialpolitisch nicht verantwortbar.“ Nötig sei ein deutlich breiteren Ansatz. „Auch beispielsweise in Sozialeinrichtungen oder dem Gesundheitswesen ist der Handlungsbedarf groß und natürlich auch bei vielen privaten Haushalten“, sagte Werneke.





Politik-News vom 11. September: Wirtschaftsweise Grimm warnt vor Verschärfung der Wachstumsschwäche der Wirtschaft

22.15 Uhr: Nach der ernüchternden EU-Konjunkturprognose fordert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eine Stärkung von Investitionen in den Wirtschaftsstandort. "Besorgniserregend ist nicht so sehr die Konjunktur, sondern die Wachstumsschwäche der deutschen Volkswirtschaft, die sich – wenn die Politik nicht vorausschauend agiert – noch verschärfen dürfte", sagte das Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft dieser Redaktion. "Der Arbeitskräftemangel dürfte das Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren immer weiter einschränken. Die Antwort muss eine Stärkung von Investitionen sein, die insbesondere das knappe Arbeitsangebot kompensieren und den technischen Fortschritt ankurbeln."

Konkret forderte Grimm den Abbau von Bürokratie, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, eine Stärkung des Bildungssystems und die Lösung der Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung. "Das sind die Themen, auf die es ankommt", sagte sie. "Wir müssen aus dem Krisenmodus raus und den Unternehmen signalisieren, dass der Fokus auf der Reduktion von Unsicherheiten und der Standortqualität liegt."

Die EU-Kommission hatte ihre Konjunkturprognose für die EU und die Eurozone mit von 1,1 auf 0,8 Prozent gesenkt. Die Entwicklung wird vor allem durch Deutschland, die größte Volkswirtschaft in der Eurozone, gebremst. Brüssel erwartet, dass die deutsche Wirtschaft voraussichtlich um 0,4 Prozent schrumpft.

Die FDP drängt unterdessen auf weitere Schritte zur Stärkung von Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. "Als FDP-Fraktion schlagen wir vor, die Stromsteuer zu senken und den Spitzenausgleich zur Entlastung der energieintensiven Industrie zu verlängern", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. "Mit dem Wachstumschancengesetz und den neuen Bürokratieentlastungsmaßnahmen hat die Koalition den richtigen Weg eingeschlagen. Ich bin sicher, dass weitere Schritte folgen werden."

Dürr nahm auch die Bundesländer und die EU-Kommission in die Verantwortung. Die Länder müssten "ihre Blockade gegen das Wachstumschancengesetz aufgeben und beim vom Bundeskanzler vorgeschlagenen Deutschland-Pakt mitziehen", forderte der FDP-Fraktionschef. "Wir müssen gemeinsam für bessere Standortbedingungen und weniger Bürokratie sorgen." Das erwarte er auch von der EU-Kommission. "Viele bürokratische Auflagen für unsere Betriebe kommen nicht aus Berlin, sondern aus Brüssel", sagte Dürr.

Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung.

Foto: Britta Pedersen / picture alliance/dpa

CDU nennt Deutschlandticket "Geschenk an die grüne Stadtbevölkerung auf Kosten des ländlichen Raums"

21.00 Uhr: Die CDU hat die Ampelkoalition dazu aufgerufen, die Finanzierung des Deutschlandtickets sicherzustellen. "Die Ampel hat das Ticket mit dem Wissen eingeführt, dass sie die Folgekosten nicht tragen kann und lässt die Kommunen jetzt mit der Finanzierung allein", sagte die stellvertretende Generalsekretärin der CDU dieser Redaktion. "Damit ist das 49-Euro-Ticket ein Geschenk an die grüne Stadtbevölkerung auf Kosten des ländlichen Raums." Die Folge seien große Löcher in den Haushalten, die zu einem Rückbau des Nahverkehrs sorgten.

Die Regierungskoalition müsse jetzt zeigen, ob sie es mit der Verbesserung des Nahverkehrs ernst meine, forderte Stumpp. "Es braucht ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zur Finanzierung des 49-Euro-Tickets und eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel für Länder und Kommunen zur Gewährleistung eines funktionierenden ÖPNV."

Ein Hinweis für das Deutschlandticket steht am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main auf einem Fahrkartenautomat.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Pistorius: Bedrohung durch Sabotage und Spionage gewachsen

19.00 Uhr: Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Bedrohung durch Spionage und Sabotage nach Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius auch hierzulande deutlich zugenommen. Das sei "etwas, das wir in den letzten 30 Jahren gar nicht oder nur sehr wenig kannten", sagte der SPD-Politiker am Montag nach Gesprächen im Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) in Köln. Dieser Bedrohung könne man nur durch eine Kombination aus präventiven und operativen Instrumenten begegnen. Beim Operativen sei die Spionageabwehr das Kernstück.

Dass diese erfolgreich sei, zeige der jüngste Fall des enttarnten Mitarbeiters der Bundeswehr-Beschaffungsbehörde (BAAINBw) in Koblenz. Dieser soll sich mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit übermittelt haben.

Spahn: Schärfere Sanktionen bei Ablehnung von Arbeit

11.26 Uhr: Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat am Montag in Berlin eine Diskussion über verschärfte finanzielle Maßnahmen für Bürgergeldbezieher angeregt, die eine angebotene Arbeitsmöglichkeit ablehnen. Der CDU-Politiker betonte die Bedeutung der Arbeit und erklärte: "Wer arbeiten kann, sollte arbeiten."

Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, fordert schärfere finanzielle Sanktionen für Bürgergeldbezieher, die eine Arbeitstätigkeit ablehnen.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Spahn unterstrich die Notwendigkeit einer Debatte über die Konsequenzen, die Menschen tragen sollten, die eine Jobmöglichkeit ablehnten. Dabei hob er hervor, dass seine Vorschläge nicht diejenigen betreffen sollen, die aus gesundheitlichen Gründen, einer Behinderung oder während einer schwierigen Lebensphase nicht arbeiten können. Für diese Gruppen solle weiterhin eine angemessene und vernünftige Unterstützung bereitstehen.

Der Fokus seiner Forderung liegt auf "gesunden, fitten jungen Menschen" in den Zwanzigern und Dreißigern. Spahn erwarte von ihnen, dass sie Angebote zur Qualifikation oder zur Arbeit annehmen. Falls sie solche Angebote ablehnen, sollten sie stärkere finanzielle Konsequenzen haben als bisher – insbesondere angesichts der Tatsache, dass es derzeit Tausende unbesetzte Arbeitsstellen gebe.

Politik-News vom 10. September: Stichwahl in Nordhausen nötig – AfD-Kandidat liegt vorn

21.41 Uhr: Bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen hat der AfD-Kandidat Jörg Prophet im ersten Wahlgang mit Abstand das beste Ergebnis erzielt und steht am 24. September in der Stichwahl. Der 61 Jahre alte Unternehmer bekam am Sonntag 42,1 Prozent der Stimmen, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Abend mitteilte. Er muss sich in zwei Wochen mit dem parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann messen, der mit 23,7 Prozent das zweitbeste Ergebnis erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent. Eine Stichwahl wird nötig, wenn keiner der Bewerber im ersten Durchgang die Schwelle von 50 Prozent erreicht.

OB-Kandidat Jörg Prophet (AfD).

Foto: Marco Kneise

Insgesamt traten in Nordhausen sechs Bewerber an. Die AfD, die bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist, hat damit erneut Chancen auf ein kommunales Spitzenamt. Die Partei hat seit Ende Juni zwei Wahlen gewonnen. Den Anfang machte der Landkreis Sonneberg in Südthüringen, wo Robert Sesselmann erster Landrat der AfD wurde. Lesen Sie auch: AfD steht vor Europa-Triumph – und könnte dennoch scheitern

Eine Woche später wurde in Sachsen-Anhalt in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz mit Hannes Loth der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister gewählt. Zwar sind in Thüringen und Brandenburg bereits AfD-Bürgermeister gewählt worden – dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ist aber kein hauptamtlicher bekannt, eine Statistik führt die Organisation dazu allerdings nicht.

Alle früheren Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.