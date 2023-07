Häusliche Gewalt: Freunde, Kollegen – schaut nicht weg!

Die eigenen vier Wände sollten eigentlich ein geschützter Rückzugsort sein. Doch für viele Menschen, insbesondere Frauen, ist es genau dort am gefährlichsten. Wie finden Betroffene von häuslicher Gewalt Hilfe? Und was können Außenstehende tun?

Berlin. Es gibt wenig, was schlimmer ist: Wenn das eigene Zuhause nicht mehr das ist, was es sein soll, nämlich Schutzraum, Zufluchtsort. Wenn das Heim zur Qual wird. Zur Lebensgefahr. Gewalt in Partnerschaften und Familien ist Alltag in Deutschland. Noch immer. Und durch Pandemie-Lockdowns und soziale Spaltung nimmt die Gefahr sogar noch zu. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland durch die Gewalt eines Mannes.

Lesen Sie auch: Von Gewalt betroffen? Hier finden Sie Hilfe!

Häusliche Gewalt kommt in allen Schichten vor. Meist sind die Täter Männer, meist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Aber es trifft auch jüngere Frauen und ältere Menschen. Oft debattiert die Politik über Gewalttaten in Bahnen, auf Volksfesten, in Fußballstadien. Das ist wichtig.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Christian Unger ist Politik-Korrespondent in der FUNKE Zentralredaktion.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Aber der Kampf gegen die alltäglichen Schläge und Tritte, die ein Mensch durch seinen Partner oder Ex-Partner erleben muss, hat in Deutschland noch immer zu wenig Lobby. Schon lange verspricht die Politik, dass sie Frauenhäuser besser finanziert. Noch immer ist wenig passiert.

Gewalt beginnt nicht erst, wenn der Körper von Verletzungen gezeichnet ist

Zugleich fehlt es in vielen Dienststellen noch immer an Polizistinnen und Polizisten, die ausschließlich für Menschen da sind, die Gewalt in ihrer Beziehung oder Ehe erfahren. Im Gegenteil: Befragungen zeigen, dass viele Betroffene Angst haben, zur Polizei zu gehen und Übergriffe zu melden. Das muss sich ändern.

Zugleich kommt es nicht nur auf den Staat an – sondern auf Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen. Wir alle müssen aufmerksam sein, wenn sich ein Mensch in unserem Umfeld zurückzieht. Wenn er von unerwünschten Nachrichten seines Ex-Partners erzählt. Gewalt gegen Frauen beginnt nicht erst, wenn der Körper von Verletzungen und blauen Flecken gezeichnet ist.

Lesen Sie auch: Von Gewalt betroffen? Hier finden Sie Hilfe!