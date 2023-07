Hacker-Netzwerk Cybercrime: Was die LockBit-Methode so gefährlich macht

Die Behörden in Deutschland und den USA haben das weltweit agierende Hackernetzwerk "Hive" zerschlagen. Laut dem US-Justizministerium erbeutete das Netzwerk mit seiner Erpressersoftware (Ransomware) mehr als 100 Millionen Dollar an Lösegeld, umgerechnet rund 92 Millionen Euro. Ransomware ist eine Software, die von Cyberkriminellen verwendet wird, um Geld zu erpressen.

Beschreibung anzeigen

Kaum eine Gruppe greift Firmen so oft an wie LockBit. Wie die Hacker vorgehen – und was die größte Schwachstelle der Unternehmen ist.