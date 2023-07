Heizungsgesetz: Ampel-Kritik aus den eigenen Reihen – "hochgradig unzufrieden"

Berlin. Ihre eigene Partei führt die aktuelle Bundesregierung an. Dennoch haben am Samstag gleich drei SPD-Ministerpräsidenten die Arbeit der Ampel-Koalition öffentlich kritisiert. Dabei im Fokus: Der Umgang mit dem Heizungsgesetz. Die Menschen seien unzufrieden – das helfe am Ende nur der AfD, so der Tenor.

Das "ganze Thema Klimaschutz" sei durch den Streit um das Heizungsgesetz beschädigt worden, sagte Manuela Schwesig, Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern, der "Süddeutschen Zeitung". Viele Bürger hätten große Sorgen, was infolge des neuen Gesetzes auf sie zukomme. Die AfD nutze diese "Frustration und Verunsicherung als großes Mobilisierungsthema".

News-Ticker zum Thema: Die aktuellen Entwicklungen und News im Ratgeber zum Thema Heizung und Heizen auf einen Blick

Heizungsgesetz: Kritik an Bundesregierung auch aus Brandenburg und Niedersachsen

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke forderte indes, die Politik müsse die Menschen beim Thema Klimaschutz "mitnehmen". Dazu müsse frühzeitig klar sein, "was wann geplant ist und dass damit niemand finanziell überfordert wird". Das müsse als "Richtschnur für alle weiteren Vorhaben" dienen.

Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" forderte der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil von der Bundesregierung ein geschlosseneres Auftreten. Derzeit seien viele Menschen "hochgradig unzufrieden" mit der Politik und suchten daher ein Ventil für ihren Unmut, das "allzu oft die AfD" sei. Geschadet habe vor allem die "unzulängliche Vorbereitung" beim Heizungsgesetz.

Die Kritik der SPD-Ministerpräsidenten fällt auf einen Zeitpunkt, an dem die Menschen in Deutschland zu unzufrieden mit der Arbeit der Ampel-Regierung sind wie nie zuvor. 70 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa an, nicht mit der Bundesregierung zufrieden zu sein. Gleichzeitig erreicht die Koalition bei der Sonntagsfrage nur noch einen Wert von 39 Prozent – ein neuer Tiefststand.

Stopp des Heizungsgesetzes durch Bundesverfassungsgericht: Eine Chance für die Ampel?

Kritik kommt aber nicht nur von Seiten der SPD: Auch Grünen-Chef Omid Nouripour zeigt sich in der "Bild am Sonntag" wenig begeistert. Die vergangenen Wochen seien "sicher kein Glanzstück" gewesen, sagte der Politiker der Zeitung. Die Ampel habe zwar "viel hinbekommen" aber manches sei zuweilen "etwas anstrengend und aufreibend" gewesen, es gebe noch "Luft nach oben". (fmg/dpa)