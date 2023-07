Ukraine: Soldat dringt in Wohnung ein – und rettet Schatz

Der Soldat, der in Elizabeta Honcharovas Wohnung in Bachmut eindrang, war Historiker mit großem Herzen - und machte ihren Wunsch wahr.

An der Front im Osten der Ukraine nahe Bachmut kämpfen ukrainische Soldaten gegen russische Truppen. Sie haben Schützengräben ausgehoben und schießen aus ihren Stellungen.

Störfeuer und Schützengräben: Mit Soldaten an der Front nahe Bachmut

Kiew. Elizabeta Honcharova nestelt an der Kordel. Ihre Finger zittern leicht, als sie die abgewetzte lachsfarbene Kladde öffnet und Briefe, Zeitungsausschnitte, alte Fotos herauszieht. Es sind Dokumente aus einer untergegangenen Stadt. „Bachmut war für mich nicht nur eine Ansammlung historischer Straße, Plätze und Straßen. Bachmut ist die Geschichte meiner Familie“, sagte sie. Ihre Stadt existiert nicht mehr. Doch durch eine glückliche Fügung des Schicksals sind diese vergilbten Papiere in den Kriegswirren zu der ihr gelangt. Sie sind der größte Schatz der ukrainischen Journalistin.

Bachmut im Osten der Ukraine. Eine Industriestadt, in der vor dem russischen Überfall im Februar vergangenen Jahres mehr als 70.000 Menschen lebten. Chemie, Kohle, Stahl waren die größten Arbeitgeber. Breite, vielerorts von Bäumen gesäumte Straßen, nüchterne Verwaltungsgebäude, wuchtige, in die Jahre gekommene Wohnblocks, kleine Häuser, in deren Gärten die Menschen Gemüse anbauten. Eine unauffällige, spröde Stadt, die ihre sowjetische Vergangenheit nicht verleugnen konnte, in der sie Artemiwsk hieß, benannt nach einem russischen Revolutionär.

Bachmut – die Stadt steht als Symbol für die Grauen des Ukraine-Krieges

Elizabeta Honcharova schwärmt von Bachmut. Wir treffen die 47-Jährige in Kiew, wo sie mit ihrem Mann eine Wohnung gefunden hat. In der Hauptstadt der Ukraine hatten bis zum vergangenen Sommer viele Menschen noch nie etwas von dieser Stadt im fernen Osten gehört, die jetzt die wie keine andere zum Symbol des Grauens des Krieges in der Ukraine geworden ist.

„Nach 2014 ist Bachmut zu einem sehr kraftvollen Ort des Widerstands und der Kultur geworden“, erzählt sie. 2014, das war das Jahr, in dem prorussische Separatisten versuchten, die Kontrolle über die Region Donezk zu übernehmen, in der die Stadt liegt. In Bachmut gelang das zunächst nicht.

Ihr Vater kämpfte von Anfang an für eine unabhängige Ukraine

Honcharova sagt, seitdem sei Bachmut lebendiger geworden. Es habe sich eine aktive Zivilgesellschaft entwickelt, viele Künstler seien in die Stadt gekommen. Sie besucht viele Theateraufführungen und Konzerte. Die russischsprachige Bevölkerung besinnt sich ihrer ukrainischen Identität. Honcharova schreibt als Journalistin und Schriftstellerin darüber.

Dokumente, Fotos, historische Zeitungen, Briefe - der Schatz von Elizabeta Honcharova passt in eine Kladde. Ein ukrainischer Soldat rettete ihn aus Bachmut.

Ihre Familie lebt seit dem 19. Jahrhundert in der Stadt. Ihr Vater war ein bekannter lokaler Politiker, der sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vehement für eine freie, unabhängige Ukraine einsetzte, wie sie stolz berichtet. Auf seinem Grabstein ist er abgebildet in traditioneller ukrainischer Tracht, in der Hand hält er eine ukrainische Fahne.

Von ihrer Wohnung kann man den gesamten Osten überblicken

Ihr Zuhause, das ist zu dieser Zeit eine Dreizimmer-Wohnung im achten Stock eines grauen Wohnblocks in der Puschkin-Straße, nicht weit von der Autobahn T0405. Sie lächelt entschuldigend. Ja, ausgerechnet in der Puschkin-Straße, die nach dem russischen Nationaldichter benannt ist. In ihrer Wohnung hat sie eine kleine Bibliothek mit 200 Büchern, ukrainische Literatur, ukrainische Geschichte.

„Das war meine erste Wohnung, mein Sohn Arseny ist dort aufgewachsen. Wir haben 20 Jahre lang darin gelebt.“ Das Haus liegt auf einem Hügel, von ihrem Wohnzimmer aus kann sie den gesamten Osten der Stadt überblicken.

Ein Fremder meldet sich aus ihrer Wohnung

Als der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine beginnt, fliehen Honcharova und ihr Mann nach Kiew, wo ihr Sohn lebt. Ab dem Sommer wird Bachmut zum Schauplatz der blutigsten und verlustreichsten Schlacht in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Zehntausende ukrainische und russische Soldaten werden in den monatelangen Kämpfen getötet, verletzt, verstümmelt. Sie verfolgt die Nachrichten mit Entsetzen.

Und dann, im April, schreibt ein Nikolai sie über Facebook an. Er sei beim Militär und nun in ihrer Wohnung, er schäme sich dafür. Er wolle nicht plündern, sondern müsse die Wohnung als Beobachtungsposten nutzen. Die Russen sind zu diesem Zeitpunkt im Osten der Stadt. „Ich wollte Ihnen nur schreiben, dass ich Ihre Bibliothek bewundere“, schreibt er weiter, und ob sie etwas aus ihrer Wohnung brauche. Das Haus sei on keinem guten Zustand. „Und es wird schlimmer werden“, prophezeit der Unbekannte.

Erst Historiker, jetzt Soldat im Ukraine-Krieg

Honcharova schreibt zurück. Woher er wisse, dass es ihre Wohnung sei? Er sei durch die zwei Bücher auf sie gekommen, die sie selbst geschrieben habe. Einige druckfrische Exemplare liegen in der Wohnung, antwortet er. In den Tagen darauf schreiben sie häufig, tauschen sich über Literatur und den Patriotismus im Donbass aus. Nikolai ist Soldat, vor dem Krieg war er Historiker.

Er fragt Honcharova, ob er die von ihr geschriebenen Bücher mitnehmen darf, als Lektüre für die anderen Soldaten. Sie stimmt zu, hat aber auch eine Bitte. Ob er ihr vielleicht die lachsfarbene Kladde könnte, mit all den Dokumenten und Schätzen, die ihr Sohn für eine Arbeit über die Familiengeschichte zusammengesucht hatte?

Eine Woche später brennt ihre Wohnung aus

Eine Woche nachdem Nikolai Kontakt mit ihr aufgenommen hatte, brennt ihre Wohnung aus. Wenige Tage später kommt ein Paket an, darin sind die Kladde mit den Unterlagen, ein Fotoalbum, Schmuck und ein Abzeichen der Einheit, in der Nikolai dient. Sie fährt fast liebevoll mit den Fingern über das fast verlorene Stück Geschichte. „Mein Sohn wird die Dokumente jetzt für meinen Enkel aufbewahren, damit er sich an seine Wurzeln erinnert. Die Russen können unsere Stadt vernichten, aber nicht unsere Erinnerungen“, sagt sie.

Im Mai vermelden die Russen die Eroberung Bachmuts. Die Invasoren herrschen über eine nahezu menschenleere Trümmerwüste. Drohnenaufnahmen aus dem Juni zeigen rußgeschwärzte Ruinen, zerbombte Häuser, kraterübersäte Straßen. An manchen Stellen steigt Qualm auf. Im Südwesten der Stadt sollen noch ukrainische Scharfschützen unterwegs sein. Nördlich und südlich der Bachmuts stoßen ukrainische Einheiten auf Anhöhen vor. Sind sie weiter erfolgreich, könnten die Russen in den Überresten der Stadt in der Falle sitzen.

Undatierte Aufnahmen einer abgestürzten russischen Drohne zeigen die zerstörte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. Auch von Elizabeta Honcharovas Wohnung ist nichts mehr übrig geblieben.

Nikolai hat überlebt

Nikolai sei unbeschadet aus der Hölle herausgekommen, erzählt Honcharova. Der Kontakt sei aber abgebrochen. Ob sie jemals wieder nach Bachmut zurückkehren wird, weiß sie nicht. Das historische Museum und das Kino, ihre Lieblingsplätze in ihrer Heimatstadt, sind zerstört. Ihre Wohnung ist zerstört, das Grab ihres Vaters. Alles in Bachmut ist zerstört. Ihr steigen Tränen in die Augen. „Weißt du, Bachmut ist im 16. Jahrhundert als Festung gebaut worden. Jetzt ist meine Stadt als Festung untergegangen. Sie hat ihren Zweck erfüllt“, sagt sie und wischt die Tränen weg.