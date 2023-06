Wenn Dichter von Dürsten geplagt werden

Manche Wörter gibt es im Duden nur im Singular. In Fachsprachen können sie dann dennoch auch als Plural vorhanden sein.

Meine Nachbarin kam mir mit Bello an der Leine entgegen. Bello ist „ein“ Hund, Einzahl, fachsprachlich „Singular“ geheißen. Da ich mit Amon, meinem Zwergschnauzer, unterwegs war, gesellte sich zu dem einen Hund ein zweiter hinzu, der um unsere Beine wedelte, und zudem randalierten die unerzogenen Hunde der neu zugezogenen Familie hinter dem Zaun. Aus der Einzahl waren mehrere Vierbeiner geworden.

Die Bezeichnung war in die Mehrzahl, in den „Plural“, gerutscht. Der Numerus, die Zahlform des Hauptwortes (des Substantivs), hatte sich vom Singular („der Hund“) in den Plural („die Hunde“) geändert. Beachten Sie dabei bitte, dass „Numerus“ anders als die „Nummer“ mit nur einem „m“ geschrieben wird.

Falls Sie jetzt den Eindruck haben sollten, ich mutete Ihnen hier den Stoff aus der Vorschule zu, so kann ich Sie beruhigen: Es wird gleich schwieriger werden. Es ist nämlich nicht so, dass alle Substantive jeweils eine Form in der Einzahl und eine Form in der Mehrzahl haben. Es gibt Wörter, bei denen fehlt die eine Hälfte des Numerus. Sie existieren nur im Singular oder im Plural. Versuchen Sie einmal. die Mehrzahl von „das All“ zu bilden („die Alle“?) oder die Einzahl von „die Leute“ („der/die/das Leut“?).

Im Sprachbuch werden diese Substantive ohne Mehrzahl oder Einzahl als „Wörter, die nur im Singular oder Plural vorkommen“, bezeichnet. Höhere Klassenstufen benutzen dafür einen lateinischen Fachbegriff, der kürzer ist, Ihnen aber vielleicht ungewohnt erscheinen wird, nämlich „Singularetantum“ bzw. „Pluraletantum“. Lateinisch „tantum“ bedeutet „nur“, also heißt die deutsche Übersetzung „nur im Singular“ oder „nur im Plural“. Da „tantum“ als Adverb jedoch nicht dekliniert werden darf, müssen wir die eventuell nötigen Pluralendungen dieser Ausdrücke in die Mitte der Wörter legen: „Singulariatantum“ oder „Pluraliatantum“. Bekannte Singulariatantum sind Armut, Durst, Hunger, Ruhe, Schutz, Überfluss oder Wehmut.

Manche Plurale gibt es nur in der Fachsprache

Die Älteren unter uns scheinen diese Reihe so eingeübt zu haben, dass jede Abweichung in der Zeitung böse auf uns Journalisten herniederprasselt. Allerdings stimmt die gerade so aufwendig erklärte Regel nicht immer, jedenfalls nicht immer ganz. Ein Kollege, ein ausgewiesener Wirtschaftsfachmann, kommentierte vor einiger Zeit, die „Fernostverkehre“ mit immer größeren Schiffen auf der Elbe seien lebenswichtig für den Hamburger Hafen. Deshalb müsse die Fahrrinne nach Cuxhaven vertieft werden. Sprachlich fiel der ungewöhnliche Plural „die Verkehre“ sofort auf. Dabei handelt es sich um eine Form aus der Berufssprache. Reeder, Kaufleute und Spediteure verstanden den Kommentar auf Anhieb, aber einige Leser, die die Elbe eher von einem Ausflug nach Helgoland kannten, fragten nach, ob „der Verkehr“ pluralfähig sei.

Manche Substantive, die in der Allgemeinsprache nur im Singular gebraucht werden, erscheinen in der Fachsprache auch im Plural. Es entstehen Plurale, die in dem Bestreben gebildet werden, einen bestimmten Sachverhalt kurz und ohne umständliche Umschreibung auszudrücken. Dazu gehören häufig Plurale von Abstrakta und Stoffen: die Betone, Blute, Elektrizitäten, Gersten, Hirsen, Milchen, Verbräuche, Bedarfe und eben Verkehre.

Dichter besitzen eine größere Freiheit

Neben solchen Singulariatantum gibt es Wörter, die eigentlich nur im Plural vorkommen, aber in der Fach- und Behördensprache in den Singular gezwungen werden, etwa „das Elter“ (ein Elternteil) oder „das Geschwister“. Derartige Vergewaltigungen der Flexion gelten als nicht standardsprachlich, sind in einigen Amtsstuben jedoch nicht auszumerzen.

Eine größere Freiheit auf diesem Gebiet besitzen unsere Dichter, und zwar die sogenannte dichterische Freiheit, wenn wir von „Dürsten, Schilfen“ oder „Zukünften“ lesen. Ab und zu fordert das Versmaß eine zusätzliche Silbe, aber gelegentlich reicht, nachdem alle Superlative verbraucht sind, ein simpler Singular nicht mehr aus, sodass unser Dichter nicht vom banalen „Durst“, sondern von esoterischen „Dürsten“ geplagt wird. Da wir es hierbei nicht mit der Grammatik, sondern mit der Literatur zu tun haben, steht einem Banausen wie mir keine Kritik zu.

