Heizung: Koalition einigt sich bei Heizungsgesetz – so geht es weiter

Das umstrittene Heizungsgesetz kommt diese Woche in den Bundestag. Die Ampel-Koalitionäre haben am Dienstag eine Einigung erzielt.

Durchbruch in Koalition Ampel erzielt Einigung: Heizungsgesetz kommt in Bundestag

Berlin. Nun also doch: das umstrittene Heizungsgesetz kommt in dieser Woche in den Bundestag. Das verlautete am Dienstag aus Kreisen der Ampelkoalition. Zuvor hatten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie der FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner in die Beratungen eingeschaltet. Nach einem Durchbruch hatte es wenige Stunden zuvor noch nicht ausgesehen.

„Noch ist das Kind nicht auf der Welt“, teilte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, am Dienstagnachmittag mit. Die Rede war von dem Gesetz zum Heizungsaustausch. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in dieser Sitzungswoche nicht auf der Tagesordnung des Bundestags stehen wird. In einer Runde der Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen hatten die Ampel-Parteien das Vorhaben nicht zur ersten Lesung anmeldet. Doch eine Hintertür sahen die Koalitionspartner noch – und die Spitzenvertreter des Bündnisses schalteten sich am Dienstag ein.

Seit Wochen diskutieren die Koalitionspartner über das Gesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Entwurf des Grünen-Politikers sieht vor, dass neue Heizungen künftig zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Klassische Öl- und Gasheizungen können dies nur in Verbindung etwa mit einer Wärmepumpe oder einer Pelletheizung leisten. Die Details sind aber weiterhin zwischen den Koalitionspartnern umstritten – besonders die FDP will Änderungen durchsetzen.

Heizung ab 2024: Ampel-Koalition einigt sich bei Heizungsgesetz – ein Punkt ist besonders strittig

„Da sind einige Dinge noch zu klären“, erklärte FDP-Fraktionschef Christian Dürr, obwohl die Ampel-Unterhändler nicht nur das gesamte Wochenende, sondern auch bis spät in die Nacht auf Dienstag verhandelt hatten. Dürr bekräftigte die Forderung seiner Partei nach „Technologieoffenheit“ – die FDP will nicht nur auf die Wärmepumpe setzen. „Die Heizung muss zum Haus passen und nicht umgekehrt.“ Um im Gebäudesektor klimaneutral zu werden, brauche es alle Heizungssysteme, darunter auch eine künftig mit Wasserstoff betriebene Gasheizung. „Dafür muss sich dieses Gesetz fundamental ändern“, mahnte Dürr. Das Gesetz müsse gut werden: „Der Zeitpunkt ist zweitrangig.“

Dröge betonte hingegen erneut, dass das Gesetz vor der Sommerpause verabschiedet werden solle. So habe es die Koalition vereinbart. Die Zeit wird jedoch knapp: Nach dieser Woche bleiben noch zwei weitere Sitzungswochen, in denen die insgesamt drei Lesungen untergebracht werden müssen. Das Heizungsgesetz soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Damit die Beratungen einigermaßen geregelt über die Bühne gehen können, bevor sich die Abgeordneten für den Sommer aus Berlin verabschieden, müsste eine erste Lesung in dieser Woche terminiert werden.

Auf den Fluren des Bundestags machte daher am Dienstag ein Wort die Runde: Geschäftsordnungsantrag. Wenn sich die Ampel-Fraktionen in dieser Woche noch auf die Details des Gesetzes einigen, können sie am Vorabend eines Sitzungstags bis 18 Uhr noch eine Änderung der Tagesordnung des Folgetags beantragen. Der letzte Sitzungstag in dieser Woche ist am Freitag. „Die Menschen warten lange genug auf eine Entscheidung der Ampel“, drängelte Dröge. Die Koalition habe lang genug öffentlich diskutiert. „Das parlamentarische Beratungsverfahren muss beginnen.“ Wenn das Gesetz nicht vor der Sommerpause verabschiedet werde, sei das „eine große Belastung für die Handlungsfähigkeit der Ampel-Koalition“.

Am späten Nachmittag wurde schließlich die Einigung bekannt. Kanzler Scholz, Habeck sowie Lindner als oberste Geburtshelfer.