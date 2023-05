Klima-Aktivisten: Mehr als 1500 Festnahmen bei Demo in Den Haag

Nicht nur in Deutschland, auch in den Niederlanden protestieren Tausende für mehr Klimaschutz. Am Samstag gab es über 1500 Festnahmen.

Den Haag. Bei einer Demonstration der Klima-Aktivisten von "Extinction Rebellion" in den Niederlanden sind am Samstag mehr als 1500 Menschen festgenommen worden. Die Gruppe hätte zum siebten Mal einen Streckenabschnitt einer Autobahn im Stadtzentrum von Den Haag blockiert, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Mit der Aktion sollte für mehr Klimaschutz und gegen die niederländischen Subventionen für fossile Energieträger protestiert werden.

Mehr als 3000 Menschen bei Klima-Demo in Den Haag

Mehr als 3000 Menschen nahmen laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an der Demonstration ein. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Wasserwerfer ein, um die Aktivisten – die sich zum Teil aneinander festgekettet hatten – von der Fahrbahn zu vertreiben. Von den 1579 Festgenommenen drohen 40 strafrechtliche Konsequenten wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Einer der Demonstranten soll bei der Festnahme einen Polizisten gebissen haben.

Verschiedene niederländische Prominente, wie die Schauspielerin Carice van Houten, die durch ihre Rolle als Priesterin Melisandre in der Serie "Game of Thrones" bekannt wurde, nahmen an der Klima-Demo Teil. Van Houten soll laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP zu den Festgenommenen zählen. Sie habe aber bereits am Abend nach Hause zurückkehren dürfen. (nfz/afp/dpa)