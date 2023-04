USA: Datenleck – FBI nimmt einen Verdächtigen fest

Die Veröffentlichung geheimer US-Regierungsdokumente im Internet stellt laut Washington ein "sehr hohes Risiko" für die nationale Sicherheit dar. Dabei geht es unter anderem um Informationen zur geplanten Frühjahrsoffensive der Ukraine im Krieg gegen Russland. Auch die Waffenlieferungen von Verbündeten sind Thema in den Papieren.

Washington. Seit Tagen wurde nach ihm gesagt. Jetzt scheint eines der größten US-Geheimdienstlecks der vergangenen Jahre gelöst. Die amerikanische Bundespolizei FBI hat am Abend einen Verdächtigen festgenommen.

Er heißt Jack Teixeira, ist 21 Jahre alt und war nach Angaben von US-Justizminister Merrick Garland ein Mitarbeiter des Militärs. Genauer gesagt war er ein technischer Zuarbeiter im Bereich der Luftwaffe der Nationalgarde in Massachusetts. Dort wurde er verhaftet, wie "New York Times" und der US-Sender CNN am Donnerstag übereinstimmend berichteten. Lesen Sie dazu: Pentagon-Leaks: Steckt der junge Angeber „OG“ dahinter?

Biden ist besorgt über Datenleak

Die Festnahme hatte sich im Laufe des Tages abgezeichnet, US-Präsident Joe Biden sagte am Rande eines Besuches in Irland, derzeit laufe eine "umfassende Untersuchung“. Sie stehe kurz vor einem Abschluss.

Biden zeigte sich alarmiert über die Veröffentlichung zahlreicher Geheimdokumente vor allem zum Ukraine-Krieg. "Ich bin besorgt, dass es passiert ist“, sagte Biden. (fmg) Lesen Sie dazu den Kommentar: Datenleck-Skandal: Amerika blamiert sich mal wieder