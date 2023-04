Gemeindebund: Ampel muss Koalitionsvertrag überarbeiten

Seit die Ampel an der Macht ist, hat sich die Welt verändert. Der Gemeindebund hält daher Änderungen am Koalitionsvertrags für nötig.

Berlin. Der Städte- und Gemeindebund hat die Ampel-Koalition zu einer Überarbeitung des Koalitionsvertrags aufgefordert. „Vor dem Hintergrund der Zeitenwende mit dem Krieg in der Ukraine, dem Klimawandel, der Klimaanpassung und den Migrationsbewegungen steht unser Land vor riesigen Herausforderungen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dieser Redaktion. Daher sei es notwendig, „den Koalitionsvertrag, der vor der Zeitenwende vereinbart wurde, zu überarbeiten und die Ziele zu priorisieren“.





Zu den notwendigen Änderungen gehöre etwa, „bei der Kindergrundsicherung den Schwerpunkt auf Investitionen in gute Schulen, eine gute Kinderbetreuung und entsprechende Ganztagsangebote zu legen“, so Landsberg. Die Formel „mehr Geld gleich bessere Bildungschancen“ habe bereits in den vergangenen Jahrzehnten nicht funktioniert. Der Hauptgeschäftsführer betonte: „Nachdem der Staat Milliarden für die Gas- und Strompreisbremse investiert und die Staatsverschuldung mit über 2,3 Billionen Euro einen Höchststand erreicht hat, wird nicht alles, was wünschenswert ist, auch realisierbar sein.“

Gemeinde- und Städtebund: Korrekturen bei der Wärmewende nötig

Landsberg mahnte zugleich Korrekturen bei der geplanten Wärmewende an. „Am meisten würde für den Klimaschutz erreicht, wenn zunächst die ältesten Heizungen und die Heizungen in den größten Gebäuden ausgetauscht würden und dafür die entsprechenden Mittel bereitstünden“, sagte er. Mit ihren 180.000 Gebäuden – Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser – würden den Kommunen eine Schlüsselrolle zukommen. „Das kann allerdings nur funktionieren, wenn insbesondere finanzschwachen Kommunen entsprechende Investitionen ermöglicht werden.“



Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.



Der kommunale Spitzenvertreter warnte zudem davor, die Menschen bei der Wärmewende ständig durch neue Verbote oder Gebote verunsichern. Zum notwendigen Realitätssinn gehöre auch eine genaue Prüfung, „welche Kapazitäten das Sanitärgewerbe überhaupt hat und in welcher Zeit was, wo und wie umgesetzt werden könnte“. Landsberg betonte: „Gerade beim Thema Klimaschutz sollten wir uns bewusst sein, dass Deutschland allein bedauerlicherweise das Klima nicht retten wird, auch wenn es unsere Pflicht ist, mit gutem Beispiel voranzugehen.“