Energiekrise: Wer ins Leihhaus geht und was die Leute abgeben

Berlin. Die Frau im silbernen Mantel, die um kurz nach 16 Uhr in das Leihhaus am Hermannplatz tritt, wirkt zerstreut. Sie zieht einen Ring aus ihrer Tasche. Die Mitarbeiterin hinter der Plexiglasscheibe begutachtet das goldene Schmuckstück unter der Lupe, sucht nach der Gravur, wiegt es. „70 Euro kann ich dafür geben“. „Können sie mir 35 geben und den Rest als Anzahlung behalten?“, fragt die Frau leise in ihre Atemschutzmaske. Ihr Blick huscht immer wieder zu Boden.

Sie kommt seit Jahren hierher, wird persönlich begrüßt. Mit der Anzahlung möchte sie das Pfand ihrer neun Wertgegenstände, die hier bereits liegen, verlängern. „Tut mir leid, das geht nicht“, sagt die Mitarbeiterin freundlich, aber bestimmt. „Mir sind rechtlich die Hände gebunden. Kommen sie am 31. wieder und bezahlen sie die Gebühren auf einmal. Ansonsten müssen wir ihrer Wertsachen versteigern.“ Die Kundin nimmt das Geld entgegen. „Und stecken sie es gut weg“, ruft ihr die Pfandleiherin beim Verlassen des Ladens hinterher.

Leihhäuser: „Hier stehen keine Bittsteller“

„Wir haben hier etwa 80 Prozent Stammkunden“, sagt Wiebke Feuser, Mitinhaberin des Leihhauses am Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Gemeinsam mit ihrer Familie führt sie insgesamt sechs Geschäfte in vierter und fünfter Generation. Nicht untypisch in der Branche. Den ersten Betrieb eröffneten Feusers Vorfahren 1906 in Hamburg-Eimsbüttel.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf die Frage, ob Leihhäuser für die Kunden wie in Medienberichten vielfach beschrieben der „letzte Ausweg“ seien, schüttelt Jeanette H. sofort den Kopf. „Es stehen hier keine Bittsteller“, formuliert es die Filialleiterin. „Wir bedienen alle Altersklassen und alle Gesellschaftsschichten, nicht nur die Armen. Den Menschen soll es nicht peinlich sein, wenn sie zu uns kommen.“ Einerseits sei die Angst vor Stigmatisierung groß, erklärt sie. Andererseits habe das auch mit einem verruchten Image der Vergangenheit zu tun. Damals hätten die Läden auch mal in schummrigen Hinterhöfen oder oberen Stockwerken gelegen.

Mitinhaberin Wiebke Feuser mit ihrem Vater Joachim Stuck.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Energiekrise: „Die Leute sind beschissen drauf, gehen kaum noch aus“

Heute sind die Geschäfte in belebten Einkaufsstraßen angesiedelt, so auch das Leihhaus am Hermannplatz. Links eine Bäckerei, rechts eine Apotheke. Das Interior: nüchtern wie eine Bankfiliale. Teppichbelag, vier vertäfelte Schalter reihen sich aneinander. Wer maximale Diskretion wünscht, dem stehen zwei gesonderte Kabinen zur Verfügung. Es herrscht Ruhe – draußen tobt der Neuköllner Alltag. Hipster, Drogensüchtige, verschleierte Frauen treffen aufeinander; Fußgänger diskutieren lautstark am Handy, aus vorbeifahrenden Autos dröhnt Hip-Hop.

Lesen Sie auch: Studentin in der Energiekrise – „Die finanzielle Unsicherheit macht mir Angst“

Eine Frau, vielleicht um die 50, die pechschwarzen Haare zu einem strengen Zopf gebunden, verpfändet zwei Colliers und einen schlichten Ring. Dafür gibt‘s 900 Euro. Wie alle Kundinnen und Kunden in diesem Text will sie ihre Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie betreibt einen Späti und einen Burgerladen auf dem Ku’damm. Sagt sie. Ihre Eltern stammten aus der Türkei, „ich bin aber eine echte Kreuzbergerin.“ Sie hat ein dezentes Raucherlachen und klopft einem während des Gesprächs mehrmals auf die Schulter.

Wofür braucht sie das Geld? „Finanziell habe ich mich überschlagen.“ Vergangenes Jahr seien ihre Mutter und eine gute Freundin verstorben. „Seitdem will ich das Leben genießen, ordentlich Party machen.“ Dafür fehle an anderen Ecken nun Geld, auch weil die Geschäfte schlechter liefen. „Die Leute sind beschissen drauf, gehen kaum noch aus. Alles wird teurer, die Wohnungen sind längst unbezahlbar.“ Aus ihrem Misstrauen in die Politik macht sie keinen Hehl. „Das ist die wahre Mafia. Mein Tipp: abhauen, das Land verlassen.“

Pfandhäuser in Krisenzeiten: Wann die Inhaberin den „ganz großen“ Andrang erwartet

Wenn Krisen zu Wohlstandsverlusten führen, dann müssten Leihhäuser davon ordentlich profitieren, könnte man meinen. Doch die Realität sieht anders aus. Als vor über zehn Jahren die Weltwirtschaft crashte, crashte das Geschäft. Als in der Corona-Pandemie etliche Betriebe für Monate dichtmachen mussten, durften Pfandleiher zwar ihre Türen offenhalten, weil sie als systemrelevant eingestuft wurden. Aber der Run blieb aus – möglicherweise, weil die Menschen im Lockdown weniger konsumierten. Und nun droht Geldnot, weil die Inflation die Preise für Lebensmittel und Energie in die Höhe treibt. Wie wirkt sich das aus?

Abgesehen davon, dass die Kunden darüber schimpfen, sagt Filialleitern Jeanette H., kommen auch wieder Leute, die einige Jahre nicht mehr im Leihhaus waren. Auch einen Anstieg an Handwerkern stellen sie fest. „Aber nicht, weil sie knapp bei Kasse sind, nein, sondern weil deren Kunden ihre Rechnung nicht bezahlen können“, sagt Inhaberin Wiebke Feuser. Den „ganz großen“ Andrang erwartet sie im nächsten Jahr, wenn die Nebenkostenabrechnung bei den Leuten im Briefkasten landet.

Links eine Bäckerei, rechts eine Apotheke: das Leihhaus am Hermannplatz.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

2020 setzten Leihhäuser fast 109 Millionen Euro um

„Unser Geschäft hat spürbar angezogen“, sagt Wolfgang Schedl, Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes. Das läge auch an den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Dem Verband gehören rund 150 privat geführte Leihhäuser mit 250 Filialen an sowie zwei kommunal betriebene Geschäfte in Mannheim und Stuttgart. Seit 2015 ist der Nettoumsatz der Pfandleihhäuser in Deutschland kontinuierlich gestiegen. 2020 betrug er knapp 109 Millionen Euro. Fünf Jahre zuvor waren es noch weniger als halb so viel gewesen.

Lesen Sie auch: Mit diesen Tricks kann man am Jahresende noch Geld sparen

Schedl erklärt die Vorzüge des Pfandkredits: In Zeiten finanzieller Instabilität werde es für viele Menschen schwieriger, einen Kredit zu erhalten. „Bei uns spielt die Bonität hingegen keine Rolle.“ Weil die Kunden nur mit dem Darlehen, aber nicht mit ihrem Vermögen haften, bestehe kein Risiko, in eine Schuldenfalle zu geraten. „Jeder bekommt schnell und unbürokratisch Geld, unabhängig vom sozialen oder wirtschaftlichen Status.“ Selbst ein negativer Schufa-Eintrag sei kein Hindernis. Daher haben Leihhäuser, so drückt es Schedl aus, auch eine „gewisse soziale Funktion.“

Pfandkredit: So funktioniert das System

In der Pfandleiherverordnung von 1961 sind die Bedingungen gesetzlich verankert. Die Mindestlaufzeit eines Pfandvertrags beträgt drei Monate zuzüglich eines Karenzmonats, kann aber verlängert werden. Jeden Monat wird der Kredit mit einem Prozent verzinst, hinzu wird eine Gebühr fällig. Bei Darlehen bis 300 Euro beträgt sie 2,5 Prozent, darüber hinaus kann sie frei verhandelt werden.

Frühestens nach vier Monaten wird ein Pfand versteigert, sofern er nicht abgeholt wird. Ein Mehrerlös steht dem Eigentümer zu. Ihm bleiben drei Jahre, um das Geld abzuholen, ansonsten geht es an den Staat. Verbandschef Schedl sagt: „Viele haben die falsche Vorstellung, dass dem Pfandleiher der Mehrerlös zusteht.“ Ihm sei es aber am liebsten, wenn Kunden ihr Pfand einlösten. Laut Schedl liegt die Abholquote bei über 90 Prozent.

Gefälschte Luxusuhren: mittlerweile „nahezu perfekt“

Filialleiterin Jeannette H. begutachtet eine Kette mit einer Lupe.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Im Leihhaus am Hermannplatz stellt Goldschmuck die zuverlässigste Tauschware, den aktuellen Goldpreis haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig präsent. Seltener beliehen werden Elektrogeräte, noch seltener Dinge wie Modelleisenbahnen oder E-Bikes. Kompliziert sei die Verpfändung von Luxusuhren, erklärt Filialleiterin Jeanette H. weil die Fälschungen mittlerweile „nahezu perfekt“ seien.

Nicht alle Kunden hätten realistische Preisvorstellungen, sagt sie. Bei einigen sei der Frust groß, wenn ihnen weniger geboten werde als erhofft. „Die denken, sie bekommen genau so viel, wie sie beim Kauf bezahlt haben. Dann kann es schon mal lauter werden.“ Doch an diesem Tag bleibt es ruhig.

Eine Tasche voller Goldschmuck

Die Kunden müssen ihren Ausweis und manchmal eine Rechnung zeigen, innerhalb weniger Minuten gibt es Geld. Ein rund 30-jähriger Mann, locker zwei Meter groß, wartet auf einem Stuhl neben dem Eingang auf die Auszahlung des Kredits. Was treibt ihn hierhin? Mal sei es die kaputte Waschmaschine, mal der Geburtstag eines Kumpels, sagt er. Oder schlicht, um über die Runden zu kommen. Aus seinem Mund dringt der Geruch von Alkohol. „Alle drei Monate bin ich hier.“ Er sei im „Reinigungsgewerbe“ beschäftigt, die Auswirkung der Inflation gäben aber noch kein Anlass, öfters das Pfandhaus aufzusuchen. Für eine silberne Kette und ein Armband nimmt er heute 160 Euro mit nach Hause.

Lesen Sie auch: Welche Firmen Inflationsprämie zahlen – und welche nicht

Mitunter geht es kurios zu. „Wir hatten schon Kunden, die ihren Intimschmuck vorbeigebracht haben“, sagt Inhaberin Wiebke Feuser. Zudem erinnert sie sich an einem Mann, der mit einer Tasche voller Goldschmuck ankam. Er habe dringend Geld für die Finanzierung einer Maschine für seine Firma benötigt. Zuerst sei sie skeptisch gewesen, doch der Kunde hatte Papiere dabei, mit denen nachweisen konnte, dass es das Unternehmen wirklich gab. Er erhielt einen Kredit von 100.000 Euro. Wenige Woche später kam er zurück und löste sein Pfand ein.

Die Schicksale der Kunden „gehen unter die Haut“

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Und bisweilen hat ein Leihhaus etwas Therapeutisches. Häufig gehen die Kunden offen mit ihren Schicksalen um, sagt Mitarbeiterin Gabriela Bandoly. „Dann hilft zuhören und ab und an ein gutgemeinter Rat.“ Da ist etwa der mittelalte Mann, der am Nachmittag den Laden betritt, um sein Pfand zu verlängern. Er fängt an, über seinen Schwiegervater zu sprechen, der sei kürzlich mit 67 beim Spaziergang in Polen zusammengesackt, Herzinfarkt. „Einfach so“. Die Überführung des Leichnams nach Deutschland und eine Einäscherung, klagt er, seien „leider ziemlich teuer.“ „Solche Geschichten gehen unter die Haut“, sagt Bandoly anschließend.

Zeitgleich am Schalter von Schmuckexpertin Gülten Gemici steht eine Frau, dicke Tränensäcke unter den Augen. Sie verpfändet eine Goldkette, mit einem Anhänger in Form einer Zeder, wie auf der libanesischen Flagge. Was sie erzählt, berührt. Sie stamme aus dem Libanon und habe eine Zwangsheirat hinter sich. Seit Mitte der 80er wohne sie in Berlin. Ihre fünf Kinder seien alle aus dem Haus, trotzdem reiche das Geld vorne und hinten nicht.

Noch sind es zehn Tage bis Monatsende, bis dahin müsse sie mit den 80 Euro, die sie für die Kette bekommen hat, aushalten. „Ich brauche dringend Geld für Essen“, sagt sie mit einer Mischung aus Resignation und Verzweiflung. Vor ein paar Monaten habe sie sich auch mal was zum Anziehen von dem Darlehen leisten können, doch seitdem die Preise emporgeschnellt sind, ginge alles für Lebensmittel drauf. „Schlimm“, sagt sie, „ganz schlimm ist das.“