Ukraine-Krieg: Druck wegen neuer Waffenlieferungen auf die Bundesregierung steigt

Kampf um Region Charkiw- Ukraine meldet Geländegewinne, Russland zieht Truppen ab

Kiew meldet weitere Geländegewinne in der ostukrainischen Region Charkiw, etwa in Balaklija. Moskau kündigt indes den Rückzug seiner Truppen aus Gebieten wie Isjum an.

Video: Krise, Krieg, Konflikt