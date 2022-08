Michail Gorbatschow: Die besten Bilder aus seinem Leben

Die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel hält ebenfalls Kontakt zu Gorbatschow. Gemeinsam mit ihm und dem polnischen Gewerkschaftsführer Lech Walesa schreitet sie am Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 2009 über den früheren Grenzübergang Bornholmer Straße in Berlin.

Foto: Rainer Jensen/dpa