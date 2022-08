Ukraine-Krieg: Laut Selenskyj 15 Tote bei Angriff auf ukrainischen Bahnhof

Am ukrainischen Unabhängigkeitstag hat Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Kampf "bis zum Ende" gegen die russischen Invasoren angekündigt. Die Ukraine werde "keinerlei Zugeständnisse oder Kompromisse" machen, sagte Selenskyj in seiner Ansprache ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen das Land.

Berlin. Im Zentrum der Ukraine sollen am Mittwoch mindestens 15 Menschen bei einem russischen Angriff auf einen Bahnhof getötet worden sein. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Rede, die er anlässlich des Kriegsbeginns vor genau sechs Monaten vor dem UN-Sicherheitsrat hielt.

Gleich zu Beginn seiner Rede habe Selenskyj demnach gesagt, er habe soeben Informationen über einen Raketenangriff auf dem Bahnhof von Tschaplyne in der Region Dnipropetrowsk erhalten. Ersten Erkenntnissen zufolge seien dabei mindestens 15 Menschen gestorben, rund 50 weitere seien verletzt worden.

Nach ersten – noch nicht verifizierten – Bildern aus der Region wurde ein Personenzug getroffen. In der Videoschalte mit dem UN-Sicherheitsrat erklärte Selenskyj, Rettungskräfte seien derzeit im Einsatz. "Vier Waggons brennen", sagte der ukrainische Staatschef. "Es kann leider sein, dass die Zahl der Toten noch steigt."

Im April waren durch einen russischen Raketentreffer auf den Bahnhofsvorplatz der Stadt Kramatorsk im Donbass 57 Menschen getötet worden.

Ukraine-Krieg: Nicht der erste Angriff in der Region

"So leben wir jeden Tag", fuhr Selenskyj in seiner Rede fort. An anderer Stelle des Gebiets Dnipropetrowsk im Zentrum des Landes war am Mittwoch bereits ein elfjähriges Kind durch russischen Beschuss ums Leben gekommen. Das hatten örtliche Behörden mitgeteilt.

Die Ukraine beging am Mittwoch den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Tag markierte zugleich ein halbes Jahr seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar. (reba/ afp /dpa)

