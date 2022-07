Ukraine-Krieg: Wie zwei Kinder aus Kiew ihren Weg an einer deutschen Schule gehen

Flöha. "Can you understand?", will der Mathelehrer von ihm wissen. Unschlüssig schaut Danya mit den blauen Augen und dem sanften Gesicht hoch, dann nickt er. Trotzdem schreibt er nichts in sein Heft vor ihm auf dem Tisch. Der Versuch des Lehrers, die Aufgabe auf Englisch zu erklären, wirkt unbeholfen. Der Zwölfjährige kann seine Fragen nicht auf Deutsch stellen, er spricht die Sprache kaum. Vor vier Monaten hat er noch in Kiew gelebt. Dann flogen Putins Raketen.

Erste Stunde an einem heißen Mittwoch im Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium in Flöha, Sachsen. Die Kleinstadt im Erzgebirge liegt 20 Autominuten von Chemnitz entfernt. Danya geht hier in die 5a. Im Klassenraum riecht es nach Linoleum, ständig zieht irgendwer die Nase hoch.

Heute lernen sie im Matheunterricht, wie man Brüche kürzt, erweitert, solche Sachen. Danya sitzt fast teilnahmslos auf seinem Stuhl, den Kopf legt er in seine Hände, reibt sich die Augen. Vielleicht macht er das, weil er müde ist. Vielleicht macht er das aber auch aus Unsicherheit, weil er nicht versteht, was der Lehrer an der Tafel erklärt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei Reihen vor ihm sitzt Olya, auch sie ist aus der Ukraine geflohen. Ihr Lernbuch hat sie aufgeschlagen, doch auch die Seiten ihres Collegeblocks bleiben so gut wie leer. Als der Mathelehrer fragt, wer mit der Aufgabe fertig ist, bleiben Danyas und Olyas Hände unten.

Integration ukrainischer Schüler: Jedes Bundesland geht seinen eigenen Weg

Danya und Olya sind zwei von 138.670 Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Deutschland zur Schule gehen. Das sind laut Kultusministerkonferenz 3750 mehr als in der Vorwoche. Am Gymnasium in Flöha nehmen die Ukrainer am Regelunterricht teil. In Sachsen ist das keine Selbstverständlichkeit.

Denn nur Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen stecken die Kinder und Jugendlichen sofort in Regelklassen, in Hamburg sind es die Erst- und Zweitklässler.

So hat sich bei der Integration ukrainischer Schülerinnen und Schüler ein Flickenteppich ergeben. Mal wieder. Man kennt das schon von den Corona-Maßnahmen. Jedes Land macht sein eigenes Ding. Bereits Ende Mai forderten die Lehrergewerkschaften die Politik auf, dafür zu sorgen, dass die Schüler nach den Sommerferien in Regelklassen integriert werden. Wurde ihre Forderung gehört?

Kultusminister wollen Regelunterricht für Schutzsuchende

Freitagvormittag in Berlin. Karin Prien (CDU) äußert sich zum Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK). Im neuen Schuljahr sei die Teilnahme am Regelunterricht eine „unerlässliche Grundvoraussetzung“ für Geflüchtete aus der Ukraine, sagt die KMK-Vorsitzende.

Dafür sollen sie durch „systematische Angebote in Deutsch“ die Sprache erlernen. Die Politik überlässt es den Schulen, ob sie Unterricht auf Ukrainisch anbieten. Prien erklärt: „Es gibt flankierend die Möglichkeit, dass schutzsuchende Schülerinnen und Schüler zusätzlich Online-Lernangebote ihres Heimatlandes wahrnehmen und so gegebenenfalls auch nationale Abschlüsse anstreben können.“ Bei den Übergängen und Abschlüssen lautet das KMK-Motto: gleiche Regeln für alle.

„Schulleistung und gute Noten sind vorerst zweitrangig“

„Als wir hörten, dass ukrainische Familien nach Flöha kommen würden, wussten wir sofort, dass wir helfen wollen“, sagt Sylke Wolf in ihrem Büro. Sie ist die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums. „Also haben wir die Schüler unbürokratisch in den Unterricht integriert – ohne große Regulierungen.“ Das zuständige Landesamt haben sie zwar informiert, aber Formulare und Aufnahmerichtlinien hätte es nicht gegeben. Wolf spricht daher von einer „Grauzone“, in der sich das Gymnasium bewege.

Wolf weiß um die Sprachbarrieren bei Danya und Olya. Darin sieht sie keinen Nachteil. „Ganz ehrlich“, sagt sie, „es geht doch erst mal darum, die Kinder und Jugendlichen aufzufangen. Sie sollen sich ablenken und den Kopf freikriegen können.“ Wolf ist überzeugt, dass die Integration der Geflüchteten so funktionieren kann. „Schulleistung und gute Noten sind da vorerst zweitrangig.“

Ganz alleine sind sie nicht

Zweite Stunde. In der 5a lernen sie nun Englisch. Die Lehrerin fragt Vokabeln ab. Die Schüler haben sich von ihren Plätzen erhoben. Es ist ein kleiner Wettbewerb: Wenn sie aufgerufen werden und das richtige Wort auf Englisch sagen, dürfen sie stehen bleiben. Ist das Wort falsch, müssen sie sich hinsetzen. Danya und Olya treten deutlich selbstsicherer als in der Mathestunde auf, Englisch beherrschen sie einigermaßen. Danya schafft es sogar fast in die letzte Runde.

Auf seinem weißen T-Shirt prangt der Kopf eines Tigers. Wenn man so will, passt das T-Shirt zu seiner Geschichte. Tiger symbolisieren Mut – und Mut musste ­Danya zeigen, als er Anfang März mit seiner Mutter und seiner Schwester aus seiner Heimat geflohen ist. Den Vater mussten sie in Kiew zurücklassen. Ihm gehe es gut, sagt der Junge. Sie telefonieren jeden Tag. In der Klasse hat er bereits Freunde gefunden, erzählt er. Ab und an verabreden sie sich nach der Schule, um online Videospiele zu spielen.

Zwischen den Unterrichtsblöcken sitzt Olya im lichtdurchfluteten Eingangsbereich der Schule. Sie ist elf und überragt ihre Klassenkameraden um mindestens einen halben Kopf. Sie trägt eine rosafarbene Schlaghose, dazu eine pinkfarbene Stoffjacke. Ihr Englisch ist schlechter als das von Danya. Antworten tippt sie in eine Übersetzer-App auf dem Smartphone.

Die anderen Kinder versuchen, Danya und Olya etwas Deutsch beizubringen

Olya hat ebenfalls in Kiew gelebt. Sie erzählt, dass sie im März mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester nach Deutschland geflohen ist. Auch eine Tante, eine Cousine und ihre Oma sind mitgekommen. Zu ihrem Vater hat sie keinen Kontakt. Der ist nach Russland gegangen, da war sie ein Jahr alt. In der Ukraine, in ihrem Leben vor dem Krieg, hat sie viel Karate trainiert. Das würde sie gern wieder aufnehmen, sagt sie. Dann muss sie zurück zum Unterricht.

Danya (12) und Olya (11) haben beide in Kiew gelebt.

Foto: Foto: Leon grupe

An den Tischen haben sich die meisten Schüler in Kleingruppen zusammengefunden. Sie können lernen, Hausaufgaben machen, Fragen mit der Lehrerin klären. Kichern erfüllt den Raum. Danya und Olya sitzen allein an ihren Tischen. Beide zeichnen schweigend vor sich hin. Er versucht sich an einem Symbol aus der Comicserie „Iron Man“, sie skizziert eine Frau in einem Kleid. Seit sie in Deutschland ist, sagt Olya, gehört Kunst zu ihren Lieblingsfächern.

Zwei Mitschüler bleiben stehen und zeigen sich beeindruckt von Danyas Zeichnung. „Krass!“, sagen sie. Und „Boah!“. Danyas schüchternem Gesicht entweicht ein Grinsen. Die Mitschüler erzählen, dass sie ihm und Olya schon etwas Deutsch beigebracht haben. Wörter und Sätze wie „Ich heiße …“, „Ich bin zwölf Jahre alt“, „Tisch“, „Buch“.

Die ukrainischen Kinder werden in der Schule nicht alleingelassen

Danya und Olya mögen allein an ihren Tischen sitzen, man hat aber nicht das Gefühl, dass sie alleingelassen werden. Ihre Lehrerinnen- und Lehrer, die Mitschülerinnen und Mitschüler - alle geben sich viel Mühe, die beiden in ihre Gemeinschaft aufzunehmen.

Dann ertönt der Gong und entlässt die Kinder ins Freie. Danya und Olya sagen, dass sie sich wohlfühlen in ihrer neuen Umgebung. Erst mal wollen sie bleiben, denn hier sind sie sicher. Ihre Klassenkameraden seien alle sehr hilfsbereit, und sie hätten leicht Anschluss gefunden, auch wenn es mit der Sprache noch hapert. Am Ende schaffen sie es immer, sich zu verständigen.

Wie andere Fünftklässler machen sich beide Gedanken, was sie mal werden wollen. Danya hat keine Antwort. Er hat Angst, dass der Krieg in andere Länder übergreift und er keine freien Entscheidungen mehr treffen kann. Olya träumt von einer Karriere als Model. Putin hat ihr schon ein Leben in Sicherheit und einen Teil ihrer Jugend geraubt. Ihren Traum aber, den lässt sich Olya nicht nehmen.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst bei www.waz.de