Ukraine-Krieg: Olaf Scholz verspricht Kiew Flugabwehrsystem

In seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als Fehlschlag bezeichnet. Mit Blick auf Präsident Wladimir Putin sagte Scholz in Davos: "Schon jetzt hat er all seine strategischen Ziele verfehlt."

Berlin. Olaf Scholz hat eine Ankündigung mitgebracht: „Die Bundesregierung hat aktuell entschieden, dass wir mit dem System Iris-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt“, sagt der Kanzler am Mittwoch im Bundestag. „Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen.“ Und weiter: Die Ukraine werde ein „hochmodernes Ortungsradar“ bekommen, das „feindliche Haubitzen, Mörser und Raketenartillerie aufklärt.“ Scholz fügt hinzu: „Wir machen das, was möglich ist.“

Mit der Entscheidung zur Lieferung des Flugabwehrsystems reagiert die Bundesregierung offenbar auf die sich zuspitzende Situation in der Ukraine. Angesichts der Verlagerung der russischen Angriffe auf den Osten des Landes habe US-Präsident Joe Biden zugesagt, über das bisher Gelieferte hinaus die Ukraine mit Mehrfachraketenwerfern zu unterstützen, fährt Scholz fort. Er sei seit Tagen mit Biden darüber in Gespräch. „Und wir haben mit den USA besprochen, dass das, was im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten ist, auch beigetragen wird.“

Zerstörter Panzer im von Russland besetzten Mariupol. Aus der Hafenstadt ist erstmals seit ihrer Eroberung wieder ein Schiff ausgelaufen. Foto: STRINGER / AFP

Ukrainische Panzer in der Region Donezk. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten via AP zur Verfügung gestellten Foto besucht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, die vom Krieg betroffene Region Charkiw. Selenskyj beschrieb die Situation im Osten als "unbeschreiblich schwierig". Foto: --/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Olaf Scholz und Präsidentin des Katholikentags und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, in Stuttgart. Foto: epd

Ministerin Svenja Schulze besucht Borodjanka, bei Kiew. Schulze ist als zweites Mitglied der Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine gereist. Foto: Ulf Mauder/dpa



Ein beschossener Teil des Barabaschowo-Marktes in Charkiw. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Zwei Männer tragen eine Holzplatte durch die schwer beschädigte Stadt Bachmut. In den Gebiet gibt es weiterhin heftige Kämpfe. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Verwundeter Soldat im Stahlwerk Azovstal (Archivbild). Tausende ukrainische Kämpfer befinden sich in der Ostukraine in Gefangenschaft. Foto: Dmytro 'orest' Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/dpa

Bundeskanzler Scholz hat Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine als Fehlschlag bezeichnet. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Angehörige der Besatzungsmitglieder winken zum Abschied, während die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" der Marine den Hafen am Marinestützpunkt verlässt. Das Kriegsschiff soll in den nächsten Monaten die Nordflanke der Nato absichern. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa



Angehörige und Kameraden trauern in Kiew um einen Gefallenen von der ukrainischen Ostfront. Rund 8000 Soldatinnen und Soldaten sollen dort in Gefangenschaft sein. Foto: Christopher Furlong/Getty Images

Spuren eines russischen Angriffs auf Wohngebäude in Kramatorsk. Foto: dpa

Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Der Mann hatte vor Gericht in der ukrainischen Hauptstadt ausgesagt, auf Befehl einen 62-Jährigen Zivilisten im Dorf Tschupachiwka im Gebiet Sumy erschossen zu haben. Foto: dpa

Durch den russischen Beschuss bedrohte Menschen verlassen eine U-Bahn-Station in Charkiw (Ukraine), wo viele monatelang im Untergrund gelebt hatten. Foto: John Moore/Getty Images

Eine ältere Frau steht in ihrem schwer beschädigten Haus, das von einer Rakete in der Stadt Bakhmut in der ostukrainischen Region Donbass getroffen wurde. Foto: Aris Messinis / AFP



Als erster ausländischer Staatschef seit dem Beginn des russischen Einmarsches hat der polnische Präsident Andrzej Duda (links) eine Rede im ukrainischen Parlament, der Rada, gehalten.

Ein ausgebrannter russischer Panzer in einem Dorf nahe Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine, Barwinkowe: Der Veteran Aaron lädt eine Patrone in eines seiner Magazine. Foto: Daniel Carde/ZUMA Press Wire/dpa

Ein ukrainischer Polizist dokumentiert die Zerstörung eines der größten Bekleidungsmärkte Europas, "Barabaschowo" in Charkiw. Foto: Sergey Bobok /AFP

Das finnische Parlament stimmt mit einer überwältigenden Mehrheit von 188 Ja-Stimmen für die NATO-Mitgliedschaft. Foto: Antti Aimo-Koivisto /Lehtikuva /AFP



Arbeiter reparieren ein beschädigtes Fenster eines Wohnhauses im Bezirk Saltivka im Norden Charkiws. Foto: Dimitar Dilkoff /AFP

Ein ukrainischer Soldat steht mit der Flagge seines Landes im Hintergrund auf einem Panzer, außerhalb von Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Der ukraininsche Wolodymyr Selenskyj verleiht Medaillen an medizinisches Personal in Kiew. Foto: dpa

Mitarbeiter des Ministeriums für Notsituationen der selbst ernannten Volksrepublik Donezk räumen Trümmer an der Seite des schwer beschädigten Theatergebäudes. Foto: dpa

Ein vor etwa zwei Wochen durch russischen Beschuss zerstörtes Gebäude in der Region Tschernihiw. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa



Blick auf Gräber von Zivilisten die während der russichen Invasion in Butscha getötet wurden. Foto: dpa

Blick auf eine Straße in Mariupol. Foto: STRINGER / AFP

Ein ukrainischer Soldat schaut nach einem russischen Luftangriff in Bachmut auf das zerstörte Gebiet. Foto: dpa

Ein verletzter ukrainischer Soldate in Asow in Mariupol. Noch immer sind Zivilisten und Soldaten in dem Stahlwerk eingekesselt. Foto: picture alliance/dpa/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/AP

Mykhailo Spodarets ist Professor für ukrainische Literatur. Gerade unterrichtet er online aus dem Keller seines Hauses in Charkiw. Foto: dpa



Ein Mann fegt in Odessa Trümmer vor einem Gebäude zusammen, das einmal ein Einkaufszentrum war. Foto: dpa

Anwohner füllen im ostukrainischen Lyssytschansk Kanister und Eimer mit Wasser aus einem Feuerwehrauto. Foto: dpa

Die 14-jährige Alexandria, ihre Mutter (m.) und die 20-jährige Tochter Maria bei der Trauerfeier ihres Vaters im ukrainischen Dnipro. Der Soldat starb Anfang Mai im Kampf gegen russische Soldaten in Charkiw. Foto: dpa

Zerstörte Häuser in Mariupol. Das Stahlwerk Azovstal wurde wieder von russischen Soldaten beschossen. Foto: STRINGER / AFP

Ein Soldat inspiziert einen Krater nach einem Luftangriff der russischen Streitkräfte in der Region Luhansk. Foto: dpa



Anna Loboda (93) ist aus der Region Donezk geflohen. Im Kloster St. Michael in Odessa singt sie ein Lied. Foto: dpa

Familien harren mit ihren Milchkühen nahe der Front in der Ostukraine aus.

Ein Kind, das mit seiner Familie aus Mariupol geflohen ist, wartet auf die Ankunft in einem Aufnahmezentrum für Vertriebene. Foto: dpa

Das Grande Pettine Hotel in Odessa liegt in Trümmern, nachdem es von einer Rakete getroffen wurde. Foto: dpa

Ein Mädchen steht in einem Dorf nahe Kiew auf einem zerstörten und zurückgelassenen russischen Panzer. Foto: dpa



Freiwillige stellen in Saporischschja Schutzwesten für die ukrainische Armee her. Foto: dpa

Ein aktuelles Satellitenbild zeigt Rauch auf der umkämpften Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Foto: dpa

Ein zerstörtes Haus steht in Mala Rohan, einem von den ukrainischen Streitkräften zurückeroberten Dorf am Stadtrand von Charkiw. Foto: dpa

Ukrainische Soldaten und Rettungskräfte tragen die Leiche eines mutmaßlichen russischen Soldaten. Foto: dpa

Ein russischer Luftangriff zerstörte ein Wohngebiet in Bachmut in der Ostukraine. Foto: dpa



Ein Ukrainer steht in Butscha am Grab seiner Mutter, die während des Krieges getötet wurde. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Ein Satellitenbild zeigt die Schäden am Stahlwerk Azovstal, wo sich letzte ukrainische Verteidiger der Stadt Mariupol aufhalten. Foto: dpa

Ein Feuer brennt nach russischem Beschuss in einem Wohnhaus in Charkiw. Foto: dpa

Sie haben es geschafft: Dieser Mann und dieses Mädchen sind zumindest körperlich unversehrt aus dem belagerten Stahlwerk Asovstal in Mariupol herausgekommen. Foto: dpa

In einem Wohnhaus in Saltivka ist nach dem rusischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa



Rauch steigt über dem Asovstal-Stahlwerk in Mariupol auf. Foto: Uncredited/AP/dpa

Noch immer sind Zivilisten in Mariupol eingesperrt. Foto: dpa

Blindgänger auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Foto: dpa

Das war einmal das größte Frachtflugzeug der Welt - Überreste der Antonow An-225 auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Umgeben von zerstörten russischen Militärfahrzeugen. Foto: dpa

Frisch ausgehobene Gräber auf einem Friedhof der Stadt Butscha nahe Kiew. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Die Stadt Mariupol in der Ostukraine ist inzwischen weitgehend unter russischer Kontrolle. Foto: dpa

Aus Mariupol geflüchtete Menschen - darunter auch solche, die fast zwei Monate im Schutzraum des Stahlwerks Azovstal verbracht haben - kommen im südukrainischen Saporischschja an. Foto: dpa

Fahrzeuge der UN-Evakuierungsmission und des Roten Kreuzes stehen an der Grenze des von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebietes der Region Saporischschja im Dorf Kamianske. Foto: dpa

Ein Öldepot im von russlandnahen Separatisten kontrollierten Makijiwka steht nach dem Einschlag von Raketen in Flammen. Foto: dpa

Menschen laufen durch das zerstörte Mariupol. Foto: dpa



Der 64-jährige Serhii blickt auf die Trümmer seiner Wohnung in Kramatorsk. Tags zuvor schlug eine Rakete außerhalb des Gebäudes ein. Foto: Chris McGrath/Getty Images

Ein Hund blickt auf einen Bus mit Menschen, die aus dem Azovstal-Stahlwerk entkommen sind. Russlandtreue Soldaten bewachen das Fahrzeug. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Panzer der russischen Armee rollen während einer Generalprobe für die Militärparade zum Tag des Sieges. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dp

Russische Kampfflugzeuge fliegen in Z-Formation über Moskau. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ukrainische Katastrophenschützer bereiten die Sprengung eines Blindgängers nahe Saporischschja vor. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP



Lwiw: Galina Makets (Mitte) trauert um ihren gefallenen Bruder Igor. Der 59-jährige war am 27. April bei Izyum verwundet worden.

Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ein einheimischer Zivilist kocht neben seinem Haus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ein Mann geht an einem zerstörten Wohnhaus in Mariupol vorbei. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Olena steht in ihrer zerstörten Straße in Tschernihiw mit zwei geretteten Puppen ihrer Kinder. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Auch für Journalistinnen und Journalisten ist die Arbeit in der Ukraine lebensgefährlich. Foto: Rodrigo Abd / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Auf dem Gelände rund um Asowstal kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten. Noch mehr als 30 Kinder sollen im Stahlwerk eingeschlossen sein. Foto: dpa

Eine Frau umarmt vor einem Zentrum für Vertriebene im ukrainischen Saporischschja ihre Verwandten. Foto: dpa

Feuerwehrleute löschen einen Brand, der entstanden ist, als das russische Militär einen Park in Charkiw bombardiert hat. Foto: dpa

In Mariupol schieben Menschen ein demoliertes Auto über die Straße. Die Nachrichtenagentur AP geht davon aus, dass durch den russischen Angriff auf das Theater am 16. März bis zu 600 Menschen getötet worden sein könnten. Foto: Victor / dpa



Nach etlichen gescheiterten Versuchen sind wieder Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol geglückt. Diese Frau ist mit ihrem Hund in Saporischschja im Süden der Ukraine angekommen. Foto: Ed JONES / AFP

Anwohner schließen die Fenster eines Wohnhauses mit Sperrholz nach russischem Beschuss in Dobropillja in der Region Donezk in der Ostukraine Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Vor dem Krieg schmiedete Andrii Paliy Rüstungen für Mittelalterfeste. Jetzt stellt er in seiner Werkstatt in Saporischschja kugelsichere Westen für die ukrainische Armee her. Foto: Ed JONES / AFP

Ukrainische Soldaten erreichen ein verlassenes Gebäude um sich medizinisch versorgen zu lassen, nachdem sie zwei Monate an der Front im Kramatorsk gekämpft haben. Foto: Yasuyoshi CHIBA

Irpin: Savelii (10) steht am Grab seines Vaters Igor, der bei der Verteidigung der Stadt Irpin als Mitglied der Territorialverteidigung getötet wurde. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Polizisten und Mitglieder der Armee inspizieren das Gebiet nach einer Explosion in Kiew. Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres hat Russland die Hauptstadt mit Raketen beschossen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Nach einer Explosion in Kiew sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ein Spirituosenhändler betrachtet die Schäden an seinem Geschäft nach einer Explosion im Stadtzentrum Kiews. Foto: dpa

Rettungskräfte entfernen Trümmer von zerstörten Häusern in Saporischschja. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das Atomkraftwerk der Stadt geschickt. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Die russische Armee hat ihre Offensive fortgesetzt und besonders die Großstadt Charkiw ins Visier genommen.



Bewohner von Charkiw haben in einer U-Bahn-Station Schutz gesucht, die als Luftschutzbunker dient. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: dpa

Ukrainische Soldaten installieren ein Maschinengewehr auf einem Panzer. Foto: dpa

In Borodjanka sind nur noch Ruinen eines Wohnblocks übrig. Foto: dpa

Valentyna Sherba vor den Ruinen ihres Familienhauses in Tschernihiw. Foto: dpa



Ein Mann aus dem Donbass wartet am Bahnhof von Pokrowsk auf seine Evakuierung in eine sichere Stadt in der Ukraine. Foto: dpa

Ausgebrannt und überrollt: Zerstörte Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Butscha. Foto: dpa

Die achtjährige Lilia lebt mit ihren Eltern und einem Hund seit Kriegsbeginn in einem unterirdischen Parkhaus in Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

In Mariupol werden die Straßen von russischen Panzern kontrolliert. Foto: dpa

Menschen im ukrainischen Ozera gehen mit Blumen in den Händen zu einer Beerdigung. Foto: dpa



Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, wo sich nach ukrainischen Angaben noch immer rund 1.000 Zivilisten befinden. Foto: dpa

Ein ukrainischer Soldat entzündet Kerzen in der Wolodymyski-Kathedrale. Trotz internationaler Bitten um eine Feuerpause haben russische Soldaten auch am orthodoxen Osterfest weiter angegriffen. Foto: dpa



Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach wochenlanger Kritik an seiner Haltung zu Lieferung schlagkräftiger Waffen ist es Scholz ganz offenbar ein Bedürfnis, an diesem Tag mit dem Vorwurf aufzuräumen, er sei zögerlich, halte die Ukraine hin, gebe leere Versprechungen ab. Entgegen seiner bisherigen Linie, möglichst wenig Details über vergangene und künftige Waffenlieferungen an die Ukraine zu reden, nutzt Scholz seine Rede in der Generaldebatte des Bundestags für eine Aufzählung.

Ukraine-Krieg: Scholz zählt die seit Kriegsbeginn gelieferten Waffen auf

Unmittelbar nach Kriegsbeginn habe die von ihm geführte Bundesregierung sich zur Unterstützung der Ukraine mit Waffen entschlossen. Seitdem seien geliefert worden: Flugabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen, außerdem mehr als 15 Millionen Schuss Munition, hunderttausend Handgranaten, mehr als 5000 Panzerabwehrminen, „umfangreiches“ Sprengmaterial, Maschinengewehre, Dutzende Lastwagenladungen mit anderen Gütern etwa zur Kommunikation und Drohnenabwehr.

Gemeinsam mit Dänemark habe Deutschland 54 gepanzerte Truppentransporter geliefert, über einen Ringtausch mit Tschechien erhalte die Ukraine 20 Kampfpanzer T-72, weitere Gespräche etwa mit Griechenland liefen. Die Ukraine erhalte zudem auf eigenen Wunsch Gepard-Flakpanzer mit 59.000 Schuss Munition sowie gemeinsam mit den Niederlanden zwölf Panzerhaubitzen geliefert. „Was sollen denn anderes schwere Waffen sein“, fragt Scholz. „Das ist doch einfach dahergeredetes Zeug, das sie da vortragen“, fügt der Kanzler hinzu - und richtet sich damit an Friedrich Merz.

Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionsvorsitzer, spricht in der Generaldebatte der Haushaltswoche im Bundestag.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Eine gute halbe Stunde vorher: Olaf Scholz guckt konzentriert auf sein Handy und tippt. Und tippt. Ob er dabei auch Friedrich Merz zuhört, lässt sich am Gesichtsausdruck des Kanzlers nicht erkennen. Der Chef der Unionsfraktion steht gerade am Rednerpult im Plenarsaal des Bundestags und eröffnet als Oppositionsführer die Generaldebatte im Bundestag. Dabei geht Merz hart mit dem Kurs des Kanzlers zum Krieg in der Ukraine ins Gericht. „Sie, Herr Bundeskanzler, reden in letzter Zeit etwas mehr als sonst. Aber Sie sagen unverändert nichts!“

Merz greift den Kanzler scharf an

Es ist Tradition, dass die Opposition die Debatte über den Etat des Bundeskanzleramts nutzt, um die Politik der Regierung grundlegend zu kritisieren. Scholz hat mit nichts anderem gerechnet. Und doch trifft Merz einen wunden Punkt, wenn er die Kommunikation des Kanzlers und seiner Regierung kritisiert: Wann und welche Waffen will die Bundesregierung an die Ukraine liefern? Besonders welche schweren Waffen? Will der Kanzler, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnt? Soll die Ukraine der Europäischen Union beitreten?

Merz stellt viele Fragen an den Kanzler und hält ihm vor, im Ausland gebe es inzwischen weit verbreitet „Verstimmungen“, „Enttäuschungen“ und „Verärgerung“ über Deutschlands Linie, hält der CDU-Vorsitzende dem Kanzler vor. Scholz habe Ende Februar kurz nach Kriegsbeginn seine vielbeachtete „Zeitenwende“-Rede gehalten: „Sie haben an diesem Klartext gesprochen“, räumt Merz ein, wandelt das Lob aber direkt in einen weiteren Angriff: „Seitdem verdampft und verdunstet das alles, was Sie da gesagt haben, im Unklaren, im Ungefähren.“ Merz fordert Scholz auf, in seiner Rede konkrete Antworten zu liefern.

Lesen Sie auch: Ukraine Krieg - welches Ziel verfolgt Kanzler Scholz?

Dann erhebt sich Scholz von der Regierungsbank und tritt ans Rednerpult in der Mitte des Plenarsaals. Und es zeigt sich, dass der Kanzler dem Oppositionsführer sehr gut zugehört hat. Und offenbar ist es Merz gelungen, Scholz mit seinem Auftritt zu provozieren. Offenbar habe sich der „verehrte Herr Merz“ mit seinem Redemanuskript ja „sehr viel Mühe gegeben“, beginnt Scholz mit erkennbarer Ironie. „Allerdings muss man ausdrücklich sagen: Das, was Sie hier vorgetragen haben, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt.“

Scholz zur Inflation: Auf diese gravierende Entwicklung brauche es eine klare Antwort

Damit werde er nicht durchkommen, immer nur Fragen zu stellen und sich „niemals in irgendeiner Frage sinnvoll zu positionieren“, schießt Scholz zurück. „Und wenn Sie es dann machen, dann wird es peinlich.“ Der Kanzler wirft Merz vor, Fragen zu stellen, „die mit Fakten nichts zu tun haben“. Auf andere Fragen sei die Antwort längst bekannt. „Manchmal ist Sacharbeit wirklich eine nützliche Sache, Herr Merz.“ Kämpferisch wie lange nicht ist Scholz zu erleben.

Nachdem er sich zuerst knapp fünf Minuten an Merz abgearbeitet hat, kommt Scholz offenbar zu seinem eigentlichen Redetext und somit auf die hohe Inflation und die infolge des Krieges hohen Belastungen für die Bevölkerungen zu sprechen. „Die Preise für Benzin und Diesel, für Lebensmittel und fürs Heizen steigen rasant“, sagt Scholz. „Millionen Bürgerinnen und Bürger fragen sich jeden Tag: Komme ich hin mit meinem Geld, reicht es noch am Monatsende?“

Lesen Sie auch: Inflation: So stark belastet sie Rentner und Geringverdiener

Auf diese gravierenden Fragen brauche es eine klare Antwort, räumt der Kanzler ein. Er verweist auf die bereits beschlossenen Entlastungen im Umgang von 30 Milliarden Euro, die wie das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt in diesen Tagen anfangen sollen, ihre Wirkung zu entfalten. Die Regierung werde die Lage aber im Blick behalten, verspricht der Kanzler, ohne weitere Schritte zu versprechen.

Kanzler kündigt Inflationsgipfel mit Arbeitgebern und Gewerkschaften an

Scholz kündigt jedoch an, gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über ein abgestimmtes Vorgehen gegen die hohe Inflation beraten. „Wir wollen eine konzertierte Aktion gegen den Preisdruck“, sagt Scholz. Dies sei „natürlich keine Lohn-Verhandlungsrunde“, dies sei Sache der Tarifpartner. Aber es gehe darum, über die schwierigen Herausforderungen mit allen Seiten zu sprechen.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Während seiner Rede kommt Scholz immer mehr in Fahrt. Energisch wird er auch bei dem Thema, welches die Kriegsziele seien. „Unser Ziel ist, dass Putin nicht gewinnt. Unser Ziel ist, dass die Ukraine sich verteidigen kann“, sagt der Kanzler. Es sei aber „überheblich und unangemessen“ darüber zu diskutieren, was die Ukraine tun müsse. „Über die Ukraine entscheiden die Ukrainerinnen und Ukrainer und niemand sonst.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt