Ukraine-Krieg Liveblog: Video soll Kriegsverbrechen beweisen ++ Hartz 4 für Geflüchtete

Mit massiven Angriffen haben die russischen Truppen den Osten der Ukraine nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj in "die Hölle" verwandelt. "Das ist keine Übertreibung", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder will den Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft verlassen

Videos sollen die Hinrichtung von Zivilisten in Butscha beweisen

Geflüchtete aus der Ukraine bekommen ab Juli reguläre Sozialleistungen

Präsident Selenskyj beschreibt Situation im Donbass als "Hölle"

Berlin/Kiew/Moskau. Drei Monate nach Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht zu Freitag betonte, gleiche die Situation im Osten des Landes einer "Hölle". Der Donbass sei "komplett zerstört".

Hinzu kommen erschreckende Aufnahmen, veröffentlicht von "New York Times", welche die Hinrichtung ukrainischer Zivilisten von russischen Soldaten belegen sollen. Russland bestreitet die Taten bislang vehement.

Für ukrainische Flüchtlinge in Deutschland gibt es dagegen positive Entwicklungen: Ab Juli haben sie Anspruch auf reguläre Sozialleistungen wie Hartz IV.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Freitag, 20. Mai – Asow-Kommandeur: Kiew ordnet Ende der Verteidigung von Mariupol an

13.31 Uhr: Das ukrainische Militär hat die verbleibenden Kämpfer des Asow-Regiments im Mariupoler Asow-Stahlwerk laut dessen Anführer angewiesen, die Verteidigung der Stadt aufzugeben. "Das höhere Militärkommando hat den Befehl gegeben, das Leben der Soldaten unserer Garnison zu retten", sagte der Asow-Kommandeur Denys Prokopenko in einem Video. Es werde daran gearbeitet, die Leichen getöteter Kämpfer aus der Anlage zu bringen.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Rosneft: Schröder verlässt Posten als Aufsichtsratschef

13.07 Uhr: Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder will den Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft verlassen. Schröder, der Rosneft-Aufsichtsratschef ist, habe mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, sein Mandat in dem Gremium zu verlängern, teilte der Konzern am Freitag mit. Details wurden nicht genannt.

Gerhard Schröder.

Foto: dpa

Finnischer Energiekonzern: Russland stellt Gas-Lieferung ein

13.00 Uhr: Russland stellt die Gas-Lieferungen nach Finnland nach Angaben des finnischen Energiekonzerns Gasum am frühen Samstagmorgen ein. Das teilte der Versorger am Freitag in Espoo mit.

"Politbarometer" zeigt Skepsis gegenüber Ukraine-Politik von Scholz

12.45 Uhr: Die Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stößt zumindest in erheblichen Teilen der Bevölkerung auf Skepsis. Im am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" bescheinigten 50 Prozent der Befragten Scholz eine gute Arbeit, 41 Prozent eine schlechte. Eine klare Mehrheit befürwortet die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, damit diese sich gegen die russischen Angriffe besser verteidigen kann.

Deutlich höher als bei Scholz sind in der Ukraine-Politik die Zustimmungswerte für Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne). 74 Prozent sagten, Baerbock mache ihre Sache gut, nur 20 Prozent bewerteten ihre Arbeit mit Blick auf den Ukraine-Konflikt als schlecht. Über Habeck äußerten sich 67 Prozent positiv und 18 Prozent negativ.

58 Prozent der Befragten befürworten die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine, zwei Prozentpunkte mehr als im April. 34 Prozent sprachen sich dagegen aus (zuvor 39 Prozent). Dabei war die Zustimmung zu solchen Lieferungen im Westen mit 62 Prozent deutlich höher als im Osten mit 41 Prozent.

Lieferung deutscher Panzer an Tschechien könnte noch dauern

12.30 Uhr: Der geplante Panzer-Ringtausch mit Tschechien und der Ukraine könnte nach Einschätzung der Bundesregierung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Auslieferung der deutschen Leopard-Panzer an Tschechien "soll noch dieses Jahr beginnen", heißt es in einem Schreiben des Bundesverteidigungsministeriums an die Obleute der Fraktionen im Bundestags-Verteidigungsausschuss, das der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag.

Das Schreiben enthält weitere Präzisierungen des geplanten Geschäfts. Deutschland werde 14 Leopard-2-A4-Kampfpanzer sowie einen Bergepanzer auf Leopard-2-Basis an Tschechien liefern - als Ausgleich dafür, dass die Tschechen insgesamt 20 Kampfpanzer des sowjetischen Typs T-72 an die Ukraine liefert. "Gerät und Munition kommen aus Beständen der Industrie und werden durch die Bundesrepublik Deutschland finanziert", heißt es in dem Schreiben des Ministeriums an den Ausschuss. Die Lieferung solle auch einen 30-Tage-Vorrat an 120-Millimeter-Munition umfassen. Die "Folgeversorgung" liege dann "in der Verantwortung Tschechiens".

BMPT Terminator-2 bei einer Präsentation in Russland. Sie wurden jetzt auch in der Ukraine gesichtet.

Foto: imago images/Russian Look

Kiewer Vize-Regierungschefin: Nur Bruchteil der Gräueltaten angezeigt

12.15 Uhr: In der Ukraine wird nach Angaben der stellvertretenden Regierungschefin Olha Stefanischyna nur ein kleiner Teil der von russischen Soldaten begangenen Gräueltaten an der Zivilbevölkerung angezeigt. "Wir haben Beweise für viele Verbrechen, auch sexuelle, gefunden, die oft nicht angezeigt werden", sagte die Politiker der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". Sie sprach von einer Taktik der Russen, um die Moral der ukrainischen Bevölkerung zu brechen. Nach dem Abzug russischer Einheiten aus Orten wie Butscha bei Kiew waren zuletzt zahlreiche Beweise für mutmaßlich von Russen begangene Kriegsverbrechen entdeckt worden.

"Mit den Entsandten der Europäischen Union untersuchen wir diese lautlosen Verbrechen, wir errichten Zentren für die Überlebenden, für jene, die Folter und sexuelle Straftaten erlitten haben", berichtete sie. "In den nächsten Monaten werden wir mehr Informationen haben. Nur zehn Prozent dieser Art von Verbrechen werden angezeigt."

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Video soll Morde an Zivilisten in Butscha belegen

11.45 Uhr: Die Ortschaft Butscha bei Kiew ist Synonym geworden für die Verbrechen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Russland selbst bestreitet jedoch, dass seine Soldaten dort Zivilisten gefoltert, vergewaltigt und ermordet haben sollen – auch angesichts zahlreicher Belege und Aussagen von Zeugen. Die "New York Times" hat nun Videoaufnahmen aus Butscha ausgewertet, die russische Kriegsverbrechen in dem Ort belegen sollen.

In den Aufnahmen ist laut dem Zeitungsbericht zu sehen, wie eine Gruppe russischer Soldaten neun zivil gekleidete Personen abführt und in einen Hinterhof bringt. Zeugen hätten dem Blatt bestätigt, dass kurz darauf Schüsse fielen und nur die Soldaten aus dem Hof zurückgekehrt seien. Drohnenaufnahmen zeigten wenig später neun Leichen, die die gleiche Kleidung wie die Abgeführten tragen. Auch Fotos von dem Hinterhof zeigten die getöteten Personen, berichtet die "New York Times".

Mehrere Wochen lang recherchierte die Zeitung die Identität der Menschen, die sie als "Ehemänner, und Väter, Ladenbesitzer und Fabrikarbeiter" beschreibt, die ein „normales Leben vor dem Krieg geführt haben". Sie alle hätten in der nähe des Hinterhofes gelebt und sich freiwillig für die Verteidigung ihrer Heimat gemeldet.

Der Teenager überlebte einen Mordversuch durch russische Soldaten, während sein Vater getötet wurde.

Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Ukraine-Flüchtlinge bekommen ab Juli reguläre Sozialleistungen

11.31 Uhr: Flüchtlinge aus der Ukraine haben von Juli an Anspruch auf reguläre Sozialleistungen wie Hartz IV. Der Bundesrat billigte am Freitag ein entsprechendes Gesetz, das eine Absprache zwischen dem Bund und den Ländern umsetzt. Bislang erhalten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die niedrigeren Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz. Mit den regulären Sozialleistungen sind zudem auch Angebote zur Integration in den Arbeitsmarkt verbunden.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine wechseln damit schneller als früher üblich in den Bezug regulärer Sozialleistungen. Zudem trägt damit auch der Bund schneller einen höheren Anteil der Kosten für die Versorgung der Kriegsflüchtlinge. Gebilligt hat der Bundesrat mit dem Gesetz auch die Zuschläge für ärmere Familien zur Abfederung der Folgen von Corona-Krise und Ukraine-Krieg.

Ein ausgebrannter russischer Panzer in einem Dorf nahe Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine, Barwinkowe: Der Veteran Aaron lädt eine Patrone in eines seiner Magazine. Foto: Daniel Carde/ZUMA Press Wire/dpa

Ein ukrainischer Polizist dokumentiert die Zerstörung eines der größten Bekleidungsmärkte Europas, "Barabaschowo" in Charkiw. Foto: Sergey Bobok /AFP

Das finnische Parlament stimmt mit einer überwältigenden Mehrheit von 188 Ja-Stimmen für die NATO-Mitgliedschaft. Foto: Antti Aimo-Koivisto /Lehtikuva /AFP

Arbeiter reparieren ein beschädigtes Fenster eines Wohnhauses im Bezirk Saltivka im Norden Charkiws. Foto: Dimitar Dilkoff /AFP



Ein ukrainischer Soldat steht mit der Flagge seines Landes im Hintergrund auf einem Panzer, außerhalb von Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Der ukraininsche Wolodymyr Selenskyj verleiht Medaillen an medizinisches Personal in Kiew. Foto: dpa

Mitarbeiter des Ministeriums für Notsituationen der selbst ernannten Volksrepublik Donezk räumen Trümmer an der Seite des schwer beschädigten Theatergebäudes. Foto: dpa

Ein vor etwa zwei Wochen durch russischen Beschuss zerstörtes Gebäude in der Region Tschernihiw. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Blick auf Gräber von Zivilisten die während der russichen Invasion in Butscha getötet wurden. Foto: dpa



Blick auf eine Straße in Mariupol. Foto: STRINGER / AFP

Ein ukrainischer Soldat schaut nach einem russischen Luftangriff in Bachmut auf das zerstörte Gebiet. Foto: dpa

Ein verletzter ukrainischer Soldate in Asow in Mariupol. Noch immer sind Zivilisten und Soldaten in dem Stahlwerk eingekesselt. Foto: picture alliance/dpa/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/AP

Mykhailo Spodarets ist Professor für ukrainische Literatur. Gerade unterrichtet er online aus dem Keller seines Hauses in Charkiw. Foto: dpa

Ein Mann fegt in Odessa Trümmer vor einem Gebäude zusammen, das einmal ein Einkaufszentrum war. Foto: dpa



Anwohner füllen im ostukrainischen Lyssytschansk Kanister und Eimer mit Wasser aus einem Feuerwehrauto. Foto: dpa

Die 14-jährige Alexandria, ihre Mutter (m.) und die 20-jährige Tochter Maria bei der Trauerfeier ihres Vaters im ukrainischen Dnipro. Der Soldat starb Anfang Mai im Kampf gegen russische Soldaten in Charkiw. Foto: dpa

Zerstörte Häuser in Mariupol. Das Stahlwerk Azovstal wurde wieder von russischen Soldaten beschossen. Foto: STRINGER / AFP

Ein Soldat inspiziert einen Krater nach einem Luftangriff der russischen Streitkräfte in der Region Luhansk. Foto: dpa

Anna Loboda (93) ist aus der Region Donezk geflohen. Im Kloster St. Michael in Odessa singt sie ein Lied. Foto: dpa



Familien harren mit ihren Milchkühen nahe der Front in der Ostukraine aus.

Ein Kind, das mit seiner Familie aus Mariupol geflohen ist, wartet auf die Ankunft in einem Aufnahmezentrum für Vertriebene. Foto: dpa

Das Grande Pettine Hotel in Odessa liegt in Trümmern, nachdem es von einer Rakete getroffen wurde. Foto: dpa

Ein Mädchen steht in einem Dorf nahe Kiew auf einem zerstörten und zurückgelassenen russischen Panzer. Foto: dpa

Freiwillige stellen in Saporischschja Schutzwesten für die ukrainische Armee her. Foto: dpa



Ein aktuelles Satellitenbild zeigt Rauch auf der umkämpften Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Foto: dpa

Ein zerstörtes Haus steht in Mala Rohan, einem von den ukrainischen Streitkräften zurückeroberten Dorf am Stadtrand von Charkiw. Foto: dpa

Ukrainische Soldaten und Rettungskräfte tragen die Leiche eines mutmaßlichen russischen Soldaten. Foto: dpa

Ein russischer Luftangriff zerstörte ein Wohngebiet in Bachmut in der Ostukraine. Foto: dpa

Ein Ukrainer steht in Butscha am Grab seiner Mutter, die während des Krieges getötet wurde. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa



Ein Satellitenbild zeigt die Schäden am Stahlwerk Azovstal, wo sich letzte ukrainische Verteidiger der Stadt Mariupol aufhalten. Foto: dpa

Ein Feuer brennt nach russischem Beschuss in einem Wohnhaus in Charkiw. Foto: dpa

Sie haben es geschafft: Dieser Mann und dieses Mädchen sind zumindest körperlich unversehrt aus dem belagerten Stahlwerk Asovstal in Mariupol herausgekommen. Foto: dpa

In einem Wohnhaus in Saltivka ist nach dem rusischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa

Rauch steigt über dem Asovstal-Stahlwerk in Mariupol auf. Foto: Uncredited/AP/dpa



Noch immer sind Zivilisten in Mariupol eingesperrt. Foto: dpa

Blindgänger auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Foto: dpa

Das war einmal das größte Frachtflugzeug der Welt - Überreste der Antonow An-225 auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Umgeben von zerstörten russischen Militärfahrzeugen. Foto: dpa

Frisch ausgehobene Gräber auf einem Friedhof der Stadt Butscha nahe Kiew. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Stadt Mariupol in der Ostukraine ist inzwischen weitgehend unter russischer Kontrolle. Foto: dpa



Aus Mariupol geflüchtete Menschen - darunter auch solche, die fast zwei Monate im Schutzraum des Stahlwerks Azovstal verbracht haben - kommen im südukrainischen Saporischschja an. Foto: dpa

Fahrzeuge der UN-Evakuierungsmission und des Roten Kreuzes stehen an der Grenze des von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebietes der Region Saporischschja im Dorf Kamianske. Foto: dpa

Ein Öldepot im von russlandnahen Separatisten kontrollierten Makijiwka steht nach dem Einschlag von Raketen in Flammen. Foto: dpa

Menschen laufen durch das zerstörte Mariupol. Foto: dpa

Der 64-jährige Serhii blickt auf die Trümmer seiner Wohnung in Kramatorsk. Tags zuvor schlug eine Rakete außerhalb des Gebäudes ein. Foto: Chris McGrath/Getty Images



Ein Hund blickt auf einen Bus mit Menschen, die aus dem Azovstal-Stahlwerk entkommen sind. Russlandtreue Soldaten bewachen das Fahrzeug. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Panzer der russischen Armee rollen während einer Generalprobe für die Militärparade zum Tag des Sieges. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dp

Russische Kampfflugzeuge fliegen in Z-Formation über Moskau. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ukrainische Katastrophenschützer bereiten die Sprengung eines Blindgängers nahe Saporischschja vor. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Lwiw: Galina Makets (Mitte) trauert um ihren gefallenen Bruder Igor. Der 59-jährige war am 27. April bei Izyum verwundet worden.



Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ein einheimischer Zivilist kocht neben seinem Haus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ein Mann geht an einem zerstörten Wohnhaus in Mariupol vorbei. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Olena steht in ihrer zerstörten Straße in Tschernihiw mit zwei geretteten Puppen ihrer Kinder. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Auch für Journalistinnen und Journalisten ist die Arbeit in der Ukraine lebensgefährlich. Foto: Rodrigo Abd / picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Auf dem Gelände rund um Asowstal kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten. Noch mehr als 30 Kinder sollen im Stahlwerk eingeschlossen sein. Foto: dpa

Eine Frau umarmt vor einem Zentrum für Vertriebene im ukrainischen Saporischschja ihre Verwandten. Foto: dpa

Feuerwehrleute löschen einen Brand, der entstanden ist, als das russische Militär einen Park in Charkiw bombardiert hat. Foto: dpa

In Mariupol schieben Menschen ein demoliertes Auto über die Straße. Die Nachrichtenagentur AP geht davon aus, dass durch den russischen Angriff auf das Theater am 16. März bis zu 600 Menschen getötet worden sein könnten. Foto: Victor / dpa

Nach etlichen gescheiterten Versuchen sind wieder Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol geglückt. Diese Frau ist mit ihrem Hund in Saporischschja im Süden der Ukraine angekommen. Foto: Ed JONES / AFP



Anwohner schließen die Fenster eines Wohnhauses mit Sperrholz nach russischem Beschuss in Dobropillja in der Region Donezk in der Ostukraine Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Vor dem Krieg schmiedete Andrii Paliy Rüstungen für Mittelalterfeste. Jetzt stellt er in seiner Werkstatt in Saporischschja kugelsichere Westen für die ukrainische Armee her. Foto: Ed JONES / AFP

Ukrainische Soldaten erreichen ein verlassenes Gebäude um sich medizinisch versorgen zu lassen, nachdem sie zwei Monate an der Front im Kramatorsk gekämpft haben. Foto: Yasuyoshi CHIBA

Irpin: Savelii (10) steht am Grab seines Vaters Igor, der bei der Verteidigung der Stadt Irpin als Mitglied der Territorialverteidigung getötet wurde. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Polizisten und Mitglieder der Armee inspizieren das Gebiet nach einer Explosion in Kiew. Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres hat Russland die Hauptstadt mit Raketen beschossen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa



Nach einer Explosion in Kiew sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ein Spirituosenhändler betrachtet die Schäden an seinem Geschäft nach einer Explosion im Stadtzentrum Kiews. Foto: dpa

Rettungskräfte entfernen Trümmer von zerstörten Häusern in Saporischschja. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das Atomkraftwerk der Stadt geschickt. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Die russische Armee hat ihre Offensive fortgesetzt und besonders die Großstadt Charkiw ins Visier genommen.

Bewohner von Charkiw haben in einer U-Bahn-Station Schutz gesucht, die als Luftschutzbunker dient. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa



Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: dpa

Ukrainische Soldaten installieren ein Maschinengewehr auf einem Panzer. Foto: dpa

In Borodjanka sind nur noch Ruinen eines Wohnblocks übrig. Foto: dpa

Valentyna Sherba vor den Ruinen ihres Familienhauses in Tschernihiw. Foto: dpa

Ein Mann aus dem Donbass wartet am Bahnhof von Pokrowsk auf seine Evakuierung in eine sichere Stadt in der Ukraine. Foto: dpa



Ausgebrannt und überrollt: Zerstörte Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Butscha. Foto: dpa

Die achtjährige Lilia lebt mit ihren Eltern und einem Hund seit Kriegsbeginn in einem unterirdischen Parkhaus in Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

In Mariupol werden die Straßen von russischen Panzern kontrolliert. Foto: dpa

Menschen im ukrainischen Ozera gehen mit Blumen in den Händen zu einer Beerdigung. Foto: dpa

Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, wo sich nach ukrainischen Angaben noch immer rund 1.000 Zivilisten befinden. Foto: dpa



Ein ukrainischer Soldat entzündet Kerzen in der Wolodymyski-Kathedrale. Trotz internationaler Bitten um eine Feuerpause haben russische Soldaten auch am orthodoxen Osterfest weiter angegriffen. Foto: dpa



