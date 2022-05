Hartz 4: Sanktionen ausgesetzt - Jobcenter kürzt nur in Ausnahmen

Die Bundesregierung will die Lage für Hartz-IV-Bezieher verbessern. Ihnen soll vorerst keine Kürzung bei Pflichtverletzungen drohen.

Berlin. Es ist ein Zwischenschritt der Ampel-Koalition in Richtung Bürgergeld: SPD, Grüne und FDP wollen die Hartz-IV-Sanktionen bis voraussichtlich Mitte 2023 aussetzen. Ein entsprechendes Gesetz soll am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden. Arbeitssuchende sollen in dieser Zeit bei Pflichtverletzungen keine Kürzungen ihrer Hartz-IV-Leistungen mehr fürchten müssen.

Zunächst war geplant, die Sanktionen nur bis zum Jahresende 2022 auszusetzen – nun soll das sogenannte Sanktionsmoratorium jedoch bis Mitte 2023 gelten. Die Aussetzung ist dabei ausdrücklich als Zwischenschritt bis zur Einführung des geplanten Bürgergeldes gedacht, das das Hartz-IV-System in seiner heutigen Form ersetzen soll.

Hartz-IV-Sanktionen: Union kritisiert Aussetzung

Der Gesetzentwurf der Ampel sieht vor, dass Empfängerinnen und Empfängern von Hartz IV keine Leistungskürzungen mehr drohen sollen, wenn sie bestimmte Pflichten verletzen: Zum Beispiel, wenn sie eine zumutbare Arbeitsstelle nicht annehmen oder Bildungsmaßnahmen abbrechen. Nur bei "außergewöhnlichen Meldeversäumnissen", wie beispielsweise einem unentschuldigt versäumten Termin im Jobcenter, sollen auch weiterhin Leistungen gekürzt werden können. Allerdings erst nach mehreren Versäumnissen und auch nur in Höhe von zehn Prozent des Regelsatzes.

Kritik gibt es vor allem von Seiten der Union. "Die Ampel gibt ohne Not das Prinzip von Fördern und Fordern auf, und zwar gegen den entschiedenen Rat aus vielen Arbeitsagenturen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Hermann Gröhe (CDU). "Das sendet ein völlig falsches Signal." Die Union lehne das Vorhaben entschieden ab.

(csr/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de