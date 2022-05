Eier, eine Schallplatte und selbstgeklebte Bilder

Eieieieiei – was war das wieder für eine Woche für Berlins Regierende Bürgermeisterin: Geburtstag, Geschenke und allerlei Ärger.

Beginnen wir mit dem Unschönen: dem Eierwurf vom 1. Mai. Während Giffeys Rede zum Tag der Arbeit pfiff eine kleine, aber sehr lautstarke Gruppe die Regierende Bürgermeisterin aus. Es waren vor allem Befürworter der Kampagne, Wohnungskonzerne zu enteignen. Aus dieser Gruppe flog dann auch ein Ei. Im ersten Moment sei die Sozialdemokratin schon erschrocken gewesen, hieß es aus ihrem Umfeld. Politisch geistesgegenwärtig reagierte Giffey nur kurze Zeit später. Als nämlich mein Kollege Philipp Siebert sie zum Abbruch ihrer Rede befragte, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin, sie habe ohnehin ihre Ansprache in dem Moment beenden wollen. Wenige Tage später im Abgeordnetenhaus waren sich alle Politiker einig: Eierwürfe – das geht gar nicht.

Giffey ist nicht das erste Opfer in der Politik, das mit einem Ei beworfen wurde. Fast schon legendär sind die Bilder von Helmut Kohl, als er sich 1991 in Halle durch einen Eierwurf so provoziert fühlte, dass er wutentbrannt auf die Störer einer Wahlkampfveranstaltung zulief. Für einen kurzen Augenblick hatte man den Eindruck, der Bundeskanzler wolle sich mit dem Eierwerfer prügeln. Doch Sicherheitsbeamte hielten Kohl zurück.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ebenfalls in die Geschichte ging die Aktion des Künstlers Dieter Kunzelmann ein. Kunzelmann, der auch Politiker der Grünen-Vorgänger-Partei, der Alternativen Liste, war, hatte Berlins damaligem Regierendem Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) ein Ei auf dem Kopf zerschlagen. Mit den Worten: „Frohe Ostern, du Weihnachtsmann.“ Kunzelmann musste deswegen vor Gericht und wurde 1997 zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Kunzelmann eine „Beleidigung mittels einer Tätlichkeit“ begangen hatte.

Den Eierwerfer auf Franziska Giffey sucht die Polizei übrigens noch.

Aus der gleichen politischen Ecke gab es auch bei einer anderen Veranstaltung Störversuche. Als Giffey diese Woche beim Festakt „150 Jahre Alice-Salomon-Hochschule“ auftrat, protestierten Studentinnen und Studenten gegen die Abschiebung von Menschen in Länder wie Afghanistan und Syrien. Zu Giffeys Politikstil gehört es aber auch, selbst auf ihre kaum zu besänftigenden Kritiker zuzugehen. Nach dem Festakt traf sich die Regierende Bürgermeisterin zu einem Gespräch mit den Studentinnen und Studenten.

Aber es gab diese Woche auch Schönes für die Hausherrin im Roten Rathaus: Geschenke. Franziska Giffey hatte am Dienstag, dem Tag, an dem jede Woche der Senat zusammenkommt, Geburtstag. Ihren 44. Da gab es natürlich von allen Seiten Glückwünsche und Blumen. Giffeys Stellvertreterin Bettina Jarasch (Grüne) überreichte der Senatschefin ein Album (wirklich eine Langspielplatte, kurz LP) der Hamburger Band Tocotronic. Dazu gab es öffentlich warme Worte. „Herzliche Glückwünsche, liebe Franziska Giffey. Harmonie ist eine gelungene Strategie für unsere Zusammenarbeit im Senat. Viel Spaß mit Tocotronic“, twitterte Jarasch. Das mit der Harmonie kommt übrigens aus einer Senatsklausur, in der alle Senatsmitglieder Lieder mitbringen sollten. Justizsenatorin Lena Kreck ließ laut Teilnehmern Tocotronics „Harmonie ist eine Strategie“ erklingen. Jarasch fand den Titel gut und übernahm ihn in der anschließenden Pressekonferenz.

Für das Geburtstagsgeschenk hatte sich Jarasch auch etwas Besonderes ausgedacht. Die Mobilitätssenatorin hatte zur Schere gegriffen und die Konterfeis aller Senatsmitglieder eigenhändig ausgeschnitten und auf die LP aufgeklebt.

Merke: Senatssitzungen können fast so schön sein wie Kindergeburtstage – wenn man die Politik mal ausklammert.