Ukraine-Krieg: Scholz hält Rede – Hier kann man sie am Sonntag sehen

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Sonntagabend zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Der Kanzler werde über das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 1945 und über den Krieg in der Ukraine sprechen, kündigte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin.

Der 8. Mai stehe wie kaum ein anderer Tag für das „Nie wieder eines Weltkriegs“. Dass nun in Europa wieder Krieg geführt werde, sei „ein sehr bedrückender Umstand“. Mit den Partnern der G7-Staaten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj will Scholz am Sonntag einer digitalen Schaltkonferenz über die aktuelle Lage in der Ukraine beraten.

Direkte Fernsehansprachen an die Bevölkerung waren unter Scholz‘ Vorgängerin Angela Merkel (CDU) selten. Scholz hatte sich nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar erstmals im Fernsehen an die Bürgerinnen und Bürger gewandt.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF strahlen die Ansprache am Sonntag im Rahmen ihrer Berichterstattung zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein aus. Die Rede wird im Verlauf des Tages aufgezeichnet und soll nach bisheriger Planung um 19.30 Uhr im ZDF gesendet werden und um 20.20 Uhr nach der „Tagesschau“ in der ARD. Lesen Sie auch: Nach viel Kritik - jetzt ist Kanzler Scholz im Kampfmodus

Laut einem ARD-Programmplan sind dafür etwa fünf Minuten eingeplant. Zumindest in der ZDF-Mediathek soll die Ansprache bereits ab 19.00 Uhr abrufbar sein, teilte der Sender unserer Redaktion mit.

