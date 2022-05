CSU: Das ist der neue Generalsekretär der Partei

Berlin. Martin Huber ist der neue Generalsekretär der CSU. Diese Personalentscheidung gab Parteichef Markus Söder am Freitag in einer Schaltkonferenz des CSU-Vorstands bekannt, wie mehrere Medien mit aus Teilnehmerkreisen erfuhren. Der Vorstand habe die Entscheidung einstimmig getroffen.

Am Dienstagabend war der bisherige CSU-Generalsekretär Stephan Mayer überraschend zurückgetreten. In der CSU kursierten am Donnerstag wieder zahlreiche Namen von potenziellen Kandidaten für den wichtigen Posten - genannt wurden neben diversen Bundestagsabgeordneten wie Daniela Ludwig und Thomas Silberhorn auch der von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.

Martin Huber: Der neue Generalsekretär der CSU

Letzten Endes hat Martin Huber den Posten bekommen. Wie sein Vorgänger Stephan Mayer kommt er aus dem oberbayerischen Landkreis Altötting. Der 44-jährige Katholik war von 2008 bis 2013 persönlicher Referent des damaligen Parteichefs Horst Seehofer und kennt die Parteizentrale in München damit bestens.

Seit 2013 sitzt Huber für die CSU im Landtag. Ende Februar hatte ihn Söder bereits als einen von zwei Verantwortlichen für die Erarbeitung eines neuen CSU-Grundsatzprogramms auserkoren. Über die CSU hinaus trat Huber bisher nicht groß in Erscheinung.

Nach kaum mehr als zwei Monaten Amtszeit hatte der bisherige CSU-Generalsekretär Stephan Mayer seinen Rücktritt erklärt. Der 48-Jährige nannte dafür in einer schriftlichen Erklärung gesundheitliche Gründe. Zugleich räumte er allerdings eine „möglicherweise“ im Rückblick nicht angemessene Wortwahl einem „Bunte“-Journalisten gegenüber ein. Der Journalist hatte Mayer zuvor vorgeworfen, ihn telefonisch bedroht zu haben, im Zusammenhang mit einem Bericht über Mayers Privatleben. Söder hatte am Mittwoch angekündigt, die Nachfolge rasch zu klären.

Mehr in Kürze.

(fmg/dpa/AFP)