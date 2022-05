Wladimir Putin: Geliebte soll von EU bestraft werden

Brüssel. Die EU plant wegen des Ukraine-Kriegs jetzt auch Sanktionen gegen die mutmaßliche Geliebte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Alina Kabajewa. Kabajewa stehe auf einer entsprechenden Liste des sechsten Sanktionspaketes, über das die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten am Freitag weiter beraten wollten, bestätigten EU-Diplomaten in Brüssel. Wenn das Paket beschlossen und die Liste bestätigt wird, darf die 38-jährige frühere Olympiasiegerin nicht mehr in die Europäische Union einreisen, Konten und anderes Vermögen in der EU werden gesperrt. Die ehemalige Sportgymnastin und Politikerin gilt als Geliebte Putins, offiziell bestätigt ist die Beziehung aber bis heute nicht.

Putins mutmaßliche Geliebte: Alina Kabajewa bei einer Veranstaltung im Jahr 2017

Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Die EU-Kommission umschreibt das Verhältnis mit den Worten, Kabajewa sei mit Putin „eng verbunden“. Begründet werden die Sanktionen aber mit ihrer Führungsposition in der Nationalen Mediengruppe (NMG) – einer Holding, die Anteile an wichtigen russischen Medien besitzt. Kabajewa leitet den Verwaltungsrat der Gruppe. Die EU wirft ihr vor, über diese Medien Regierungspropaganda zu verbreiten und den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Die EU hat bereits Sanktionen gegen Putin und seine zwei Töchter verhängt, die er mit seiner früheren Ehefrau Ljudmila hat.

Wladimir Putin: Alina Kabajewa übernahm wichtige Posten in seiner Partei

Kabajewa gewann bei den Olympischen Spielen 2004 Gold in rhythmischer Gymnastik. Sie war schon während ihrer Sportkarriere politisch aktiv, übernahm wichtige Posten in Putins Partei „Einiges Russland“. Von 2007 bis 2014 war sie Abgeordnete des russischen Parlaments, der Staatsduma. Dann übernahm sie Leitungspositionen in der Nationalen Mediengruppe. Kabajewa soll zwei Kinder mit Putin haben, was aber sowohl sie als auch der Kreml bestreiten.

Vor der EU hatte bereits die US-Regierung Sanktionen gegen Kabajewa erwogen, aber zunächst darauf verzichtet. Auf der neuen EU-Sanktionsliste stehen insgesamt 58 Personen. Dazu zählt, wie schon bekannt ist, auch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill. Insgesamt hat die EU Strafmaßnahmen gegen rund tausend einflussreiche Russen – Politiker, Oligarchen, Putin-Vertraute – verhängt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.