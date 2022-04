Frauengold: Lieber Party statt Banklehre – So waren meine Achtziger

Zum Zeitgeist der 80er gehörte eine gewisse Unentschlossenheit. So studierte unsere Kolumnistin zuerst das, was sie gar nicht wollte.

In den 80ern ließen wir uns den Pony über die Augenbrauen wachsen, die gestuften Dauerwellenlocken drumherum schüttelten wir im Rhythmus von Madonna, Michael Jackson, Queen oder Falco, sorglos taumelten wir zum Schulabschluss, genervt von der Reihenhausspießigkeit der Mittelschichtskindheit; als größtes Glück galt der Führerschein.

Welches Ziel hattest du, fragte mich neulich jemand bei einem Abendessen mit lauter Leuten, die ich nicht kannte, die aber so alt waren wie ich. Damals, mit 18? Ich fand keine Antwort und sagte: OK, ich oute mich. Ich hatte kein Ziel. „Ich wollte vor allem Spaß“. Party, Disco, coole Kneipen. Nach dem Abi feierte ich mit der Freundin am Strand von Albenga, mit Sonnenbrand und flirtenden Italienern.

Meine Bewerbung war zu hingerotzt

„Als ich wiederkam, wollten meine Eltern, dass ich eine Banklehre mache“, sagte ich. Die Leute, die ich nicht kannte, brachen in Gelächter aus. Einer, der Peter hieß, brüllte: „Sollte ich auch machen“. Eine Britta presste zwischen Lachsalven hervor: „Bei mir war es Industriekaufmann“. Bei Caro war es die Frisörlehre.

Ich bekam keine Lehrstelle, dafür war meine Bewerbung zu hingerotzt. Auch damals checkten Personaler, wenn hinter einem Anschreiben eher der fordernde Vater steckt als die gelangweilte Tochter. Aber eine Menge Leute wurden damals Bankkaufmann (gendern war damals total unüblich), Hotelkaufmann, Groß- und Einzelhandelskaufmann. Ich denke mal, in den Büros der Banken und Versicherungen sitzen eine Menge Leute, die zwischen 1965 und 1970 geboren sind.

Wirtschaftswissenschaft statt Banklehre

Die Idee von der Banklehre wurde begraben, als ich mich für Wirtschaftswissenschaften einschrieb. Wer mich kennt, weiß, wie absurd so ein Studium für mich damals war. Statt für Statistik zu büffeln oder Rechnungswesen, verdiente ich mir lieber ein paar Mark mit Artikeln für die Stadtteilausgabe einer Lokalzeitung. Ich schrieb über den ersten Schnee des Jahres. Ich hing Stunde um Stunde auf Karnevalssitzungen ab. Natürlich war auch der Taubenzüchterverein dabei. Ich sang im Opernchor und bekam auch dafür etwas Geld. Wieso um alles in der Welt sollte ich ein Diplom in Ökonomie machen wollen?

Längst ging ich nur noch zu Uni, um auf den Wiesen zwischen den Gebäuden der Massenuniversität (Bochum) in Ruhe Milan Kundera oder Sten Nadolny zu lesen.

Aber eben weil zum Zeitgeist auch eine gewisse Unentschlossenheit gehörte, brauchte ich ein paar Semester, um die Reißleine zu ziehen. Ok, ich kürz’ das jetzt mal ab. Ich studierte noch ein paar Jahre in Dortmund, Berlin und Freiburg, haderte noch mal mit den Studiengängen und machte schließlich einen Magister-Abschluss, mit dem man so etwas wird wie zum Beispiel – Journalistin.

Zeitgeist der 80er: Irgendwas mit Wirtschaft zu machen

Caro, die Frisöse (so hieß das damals) werden sollte, wurde Fotografin, und das habe ihre Eltern total verwirrt. Peter sagt, er wollte auch Spaß damals, als er anfing, Wirtschaft zu studieren. Immerhin wusste er, dass er viel Geld verdienen wollte. Dirk wuselte ebenso wie ich ein paar Jahre herum mit BWL, bevor er einen Medizinstudienplatz ergattern konnte, was damals, zu Babyboomer-Zeiten, vergleichbar mit einem 6er im Lotto war. Das hat sich übrigens bis heute nicht verändert, obwohl wir doch längst nicht mehr in Babyboomer-Zeiten leben. Seltsam eigentlich.

Dieser Hang dazu, irgendwas mit Wirtschaft zu machen, ist auf jeden Fall ein Zeitgeist der 80er. So wie heute so viele Ausbildungsberufe und Studiengänge irgendwas mit Medien zu tun haben. Wer da nicht mitmachte, verbrachte viel Zeit in Schwebezuständen und war beim Eintritt ins Berufsleben oft eher 30 als 22. Wie es mir dabei ging? Also, ich war ganz schön happy damals. Das mit dem Partyleben, das hat geklappt, sage ich zu den ganzen Boomern. Und ihr so?

