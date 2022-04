Lisa Paus wird neue Familienministerin – Spiegel Nachfolge geklärt

Nach dem Rücktritt von Anne Spiegel steht nun fest: Die Finanzpolitikerin Lisa Paus folgt ihr an der Spitze des Familienministeriums.

Berlin. Nach dem Rücktritt von Anne Spiegel haben die Grünen Lisa Paus als Nachfolgerin für das Amt der Bundesfamilienministerin bestimmt. Die Grünen-Spitze hatte bereits vorher angekündigt, die Personalie noch vor Ostern bekannt geben zu wollen.

Lisa Paus ist seit 2009 Bundestagsabgeordnete und widmete sich seitdem eher finanzpolitischen Themen. Die 53-Jährige stammt aus Nordrhein-Westfalen und wird dem linken Parteiflügel der Grünen zugerechnet. Dieser hatte laut RND darauf bestanden, den Posten erneut aus ihren Reihen zu besetzen.

Die Parteiführung will die Entscheidung wohl am Nachmittag bekannt geben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Grünen-Politikerin Lisa Paus soll die Nachfolge von Anne Spiegel als Familienministerin antreten.

Foto: IMAGO / Metodi Popow

Anne Spiegel war nur vier Monate Familienministerin

Gerade einmal vier Monate war ihre Vorgängerin Spiegel Familienministerin. Große Kritik gab es daran, dass sie im vergangenen Jahr kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal als rheinland-pfälzische Umweltministerin vier Wochen nach Frankreich in den Urlaub gefahren ist.

Zudem gab es Kritik an ihrer Kommunikation. Den Urlaub hatte Spiegel damit gerechtfertigt, dass dieser in einer schwierigen Familiensituation für sie, ihren Mann und ihre Kinder nötig gewesen sei. Nachdem der öffentliche und politische Druck nach einer improvisiert wirkenden Pressekonferenz noch einmal gestiegen war, reichte sie am Montag ihren Rücktritt ein.

(fmg)