Starker Anstieg bei Kinder- und Jugendpornografie

Die Zahl der Straftaten ist 2021 in Deutschland erneut zurückgegangen auf etwa fünf Millionen Fälle. Allerdings nicht in allen Bereichen.

Berlin. Die Zahl der in Deutschland registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen auf gut fünf Millionen Fälle. „Somit sanken die Fallzahlen im fünften Jahr in Folge“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik. Im Jahr 2021 wurden bundesweit knapp 5.047.860 Straftaten gezählt, das bedeutet einen Rückgang von 4,9 Prozent. In den Jahren 2014 bis 2016 hatten die Behörden jährlich noch jeweils mehr als sechs Millionen Straftaten in Deutschland gezählt.

Opfer, Aufklärung und Tatverdächtige

Insgesamt führt die Polizeiliche Kriminalstatistik 985.790 Opfer von Straftaten auf, davon sind 58 Prozent männlich und 42 Prozent weiblich. Fast 80 Prozent der Opfer sind Erwachsene. Die Aufklärungsquote liegt in der Statistik für 2021 bei 58,7 Prozent und damit in etwa so hoch wie im Vorjahr. Zwei Drittel der ermittelten Tatverdächtigen waren Deutsche, ein Drittel ausländische Staatsbürger, darunter zwölf Prozent Zuwanderer. Auch diese Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Diebstähle

Auch im zweiten Corona-Jahr schlagen sich die Einflüsse der Pandemie demnach besonders in manchen Bereichen nieder, in denen die Taten zurückgegangen sind. Zum Beispiel waren viele Menschen einfach oft zu Hause, wodurch die Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl deutlich um fast 28 Prozent sanken von 75.000 auf gut 54.000. Davon wurden 10.500 Fälle aufgeklärt. Die Zahl der Autodiebstähle sank um knapp neun Prozent von 23.646 auf 21.584. Insgesamt nahm die Diebstahlkriminalität 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwölf Prozent ab.

Mord, Raub und Körperverletzung

Standen im Jahr 2020 noch 176.672 Fälle von Gewaltkriminalität in der Statistik, sind es für 2021 nun 164.646. Das entspricht einem Rückgang von knapp sieben Prozent. Davon wurden 131.817 Fälle aufgeklärt. Die Fälle von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen gingen ebenso zurück (- 12,1 Prozent) wie Raubdelikte (-11,1 Prozent) sowie die Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung (-6,2 Prozent). Insgesamt wurden den Behörden im vergangenen Jahr 2.111 Fälle von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen bekannt. Fast 11.000 Taten fallen im Bereich der Gewaltkriminalität in die Kategorie „Messerangriff“. Dazu zählen Taten, bei denen eine Person mit einem Messer angegriffen wird oder der Tatverdächtiger dies androht. Hat ein Tatverdächtiger ein Messer lediglich dabei, fällt dies nicht in diese Kategorie.

Kindesmissbrauch und Kinderpornografie

Der sexuelle Missbrauch von Kindern hat im vergangenen Jahr um mehr als sechs Prozent zugenommen auf gut 15.500 registrierte Fälle. Die Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinder- und jugendpornografischer Schriften sind um 109 Prozent beziehungsweise 64 Prozent angestiegen. Insgesamt verzeichnen die Ermittler im Deliktsbereich „Verbreitung pornografischer Schriften“ eine Zunahme um 87,8 Prozent.

Die Gründe für diesen starken Anstieg in diesem Bereich liegt einerseits an weiteren Ermittlungen in den Missbrauchsfällen in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster. Außerdem erreichen die Behörden hierzulande viele Hinweise aus den USA, wo die Provider von Internetdiensten ihnen bekannt gewordene Fälle an das National Center of Missing and Exploited Children (NCMEC) melden müssen, das diese Delikte bei Tatort in Deutschland an die deutschen Behörden übermittelt.

Kinder und Jugendliche teilen strafbare Inhalte

Zudem spiele es eine Rolle, dass vor allem Kinder und Jugendliche solche Bilder in Gruppenchats über WhatsApp, Instagram, Snapchat oder Facebook teilen – oft ohne zu wissen, dass sie eine Straftat begehen, heißt es in der Kriminalstatistik. Dementsprechend machen Kinder und Jugendliche unter 18 einen Anteil von 40 Prozent der Tatverdächtigen im Bereich „Verbreitung pornografischer Schriften“ aus.

