Ukraine-Krieg Liveblog: Putin-Rede unterbrochen ++ Bizarre Szenen im russischen TV

Angesichts des Krieges in der Ukraine hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an die Annexion der Krim vor acht Jahren erinnert. "Und eigentlich wussten wir vieles, was wir jetzt erneut diskutieren, genau schon vor acht Jahren", sagte Baerbock in Berlin.

Putin hat sich in einem Stadion in Moskau öffentlich an die russische Nation gewandt

Der russische Präsident bezeichnete die ukrainische Regierung erneut als Neonazis und verbreitete Falschaussagen über einen Genozid

Die Menge reagierte mit Jubelrufen

Doch dann unterbrach das Staatsfernsehen plötzlich die Rede

UN: Die Wasserreserven in Mariupol gehen zu Ende

Berlin/Kiew/Moskau. Im Ukraine-Krieg gibt es nach wie vor wenig Hoffnung auf baldigen Frieden. Die Angriffe Russlands gehen weiter. Wladimir Putins Truppen versuchten auch in der Nacht zu Freitag in wichtige Städte und Gebiete vorzudringen. Am Rande der westukrainischen Stadt Lwiw, nur 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, schlugen mutmaßlich russische Raketen ein. In Mariupol bleibt unklar, wie viele Menschen beim Beschuss eines Theaters getötet wurden.

Am Rande der westukrainischen Stadt Lwiw, nur 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, schlugen mutmaßlich russische Raketen ein. In Mariupol bleibt unklar, wie viele Menschen beim Beschuss eines Theaters getötet wurden. Doch die Ukraine hält nach Angaben ihrer Führung unter Wolodymyr Selenskyj auch drei Wochen nach Beginn des Krieges stand.

Unterdessen kam es am Freitagmittag im russischen TV zu bizarren Szenen: Putin hatte in einem Moskauer Stadion vor Tausenden eine Rede gehalten. Doch das Staatsfernsehen unterbrach die Übertragung. Die Gründe sind derzeit unklar.

News zum Ukraine-Krieg von Freitag, 18. März: Staatsfernsehen unterbricht Putin-Rede

14.35 Uhr: Das russische Staatsfernsehen hat die Übertragung einer Rede von Wladimir Putin überraschend unterbrochen. Putin hatte zuerst über die Annexion der Krim vor acht Jahren gesprochen. Dann wiederholte er die falschen Vorwürfe, an ethnischen Russen sei im Donbass ein Genozid verübt worden. Mit dem Bibelzitat "Es gibt keine größere Liebe, als die, wenn jemand seine Seele gibt für seine Freunde", begründet Putin die russische Motivation auf den Angriffskrieg in der Ukraine. Russland werde alles für die ethnischen Russen in der Ukraine tun. Tausende Menschen reagierten mit Jubelrufen.

Kurz nach diesem Zitat schnitt das Staatsfernsehen, in dem die Rede aus dem Luschniki-Stadion in Moskau übertragen wurde, mitten im Satz auf ein altes Bild zurück und zeigte einen Sänger. Warum das Staatsfernsehen Putins Rede unterbrach, ist noch nicht bekannt.

UN: Stadtverwaltung: 222 Tote seit Kriegsbeginn in Kiew

13.36 Uhr: Die Stadtverwaltung der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat eine Einschätzung zur Zahl der Opfer seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges herausgegeben. Demnach sollen 222 Menschen in Kiew getötet worden sein, darunter 60 Zivilistinnen und Zivilisten. Unter den Opfern sollen auch vier Kinder sein, berichtet die Zeitung "The Kyiv Independant" unter Berufung auf die Stadtverwaltung.

Auch zu den Verletzten gibt es ein Update der Stadtverwaltung. 889 Menschen sollen durch Angriffe verwundet worden sein, unter ihnen 241 Zivilistinnen und Zivilisten und 18 Kinder. In der Stadt sollen 36 Häuser zerstört worden sein, außerdem sechs Schulen und vier Kindergärten.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hält Schaulustige von einem Wohnhaus fern, das am Freitagmorgen zerstört wurde. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Foto: AFP

In Kiew wurde ein Wohnhaus von russischen Truppen bombardiert. Bei dem Angriff am Mittwochmorgen starb mindestens ein Mensch. Foto: action press

Im Dorf Starytschi in der Oblast Lwiw beerdigen Einwohner zwei gefallene Soldaten, Mykola Dmytrovych und Roman Fedorovich. Foto: action press

Nach der Zerstörung einer Fabrik für Flugzeugteile in Lwiw ist die Stadt in Rauchschwaden gehüllt. Foto: AFP

Im Dorf Novaya Astrakhan, in der "Volksrepublik Luhansk" passieren zwei Einwohner einen zerstörten T-72-Panzer. Foto: action press



Hochzeitszeremonie an einem Kontrollpunkt in Kiew: Lesia Iwashchenko und Walerii Fylymonow geben sich das Ja-Wort. Foto: dpa

Besonders schwere Kämpfe gibt es in der Ukraine um die Stadt Mariupol – humanitäre Organisationen bezeichnen die Lage dort als katastrophal. Foto: dpa

Eine Frau trägt ihr Kind am Bahnhof von Lwiw, der größten Stadt im Westen der Ukraine. Foto: Mykola Tys / dpa

Präsident Selenskyj fordert in einer emotionalen Rede vor dem US-Kongress eine Flugverbotszone über der Ukraine.

Auch Bären werden gerettet: Asuka und Popeye stärkten sich nach der anstrengenden Fahrt von der Ukraine nach Deutschland. Foto: Eckhard Jüngel



Ein Pfleger und eine Pflegerin versorgen im Keller einer Geburtsklinik ein neugeborenes Kind, während Sirenen Luftangriffe in Mykolajiw ankündigen. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ein ukrainischer Soldat geht in Kiew an einem beschossenen Gebäude in der Nähe der U-Bahn-Station Lukjaniwska vorbei. Die russischen Streitkräfte versuchen weiterhin, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln, obwohl sie seit dem Beginn einer groß angelegten Invasion in der Ukraine im vergangenen Monat auf heftigen Widerstand und logistische Herausforderungen stoßen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Eine Feuerwehrfrau telefoniert und hält eine Frau in den Armen, die nach Bombenbeschuss des russischen Militärs aus einen zerstörten Wohnhaus gerettet wurde. Foto: adim Ghirda/AP/dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem brennenden Wohngebäude in Kiew, das durch Beschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Soldaten tragen während einer Beerdigung in der westukrainischen Stadt Lwiw Särge von ukrainischen Soldaten, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP



Eine Frau verkauft in der Nähe des Lukyanivsky-Marktes und der Metrostation in Kiew Blumen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Abschiedsszene am Bahnhof von Lwiw, der größte Stadt der Westukraine. Sie ist inzwischen zu einem Transitknotenpunkt für Frauen und Kinder geworden, die nach Europa fliehen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa

Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus Irpin nordwestlich von Kiew. Die Bevölkerung ist erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee geraten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

In einigen ukrainischen Städten werden Zivilisten – wie hier in Mariupol – in Massengräbern beigesetzt. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Belagerung, Bombenhagel und kein rettender Ausweg: Die Hilferufe aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol – Heimat von mehr als 400.000 Menschen – werden immer dramatischer. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa



In Charkiw passen Streifen darauf auf, dass keine Läden geplündert werden. Foto: Andrea Carrubba / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images

Ältere Menschen suchen in einem Kindergarten im Norden der Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Bomben und Raketen. Foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS/ddp images

Eine ältere Frau weint während der Evakuierung aus Irpin. Tausende Einwohner müssen ihre Häuser verlassen und evakuiert werden, da russische Truppen die Stadt bombardieren. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Eine Frau, die aus Gebieten rund um die ukrainische Hauptstadt evakuiert wurde, trägt zwei Babys, nachdem sie an einem Triagepunkt in Kiew, Ukraine, angekommen ist. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat steht in Irpin am Stadtrand von Kiew vor Lebensmitteln. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa



Ein Freiwilliger spielt an der Grenze in Polen Klavier für Flüchtlinge. Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind nach den jüngsten Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) wegen der russischen Invasion aus ihrem Land nach Europa geflohen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ein ukrainischer Soldat verabschiedet sich von seiner Freundin, bevor er am 9. März 2022 am Hauptbahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw in Richtung Kiew aufbricht. Foto: Aleksey Filippov / AFP

Ein Mädchen und eine Frau aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft in Berlin darauf, einer Unterkunft zugeteilt zu werden. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Frauen und Kinder aus der Ukraine überqueren auf ihrer Flucht bei Krakovets die Grenze zu Polen. Foto: Dan Kitwood / Getty Images

Das von der Stadtverwaltung veröffentlichte Videostandbild zeigt schwere Schäden an dem Kinderkrankenhaus in Mariupol. Foto: dpa



Mariupol: Ukrainische Rettungskräfte und Freiwillige tragen eine verletzte schwangere Frau aus einer Entbindungsklinik, die durch Beschuss beschädigt wurde. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ein Mann hält einen Hund im Arm, um auf der Flucht aus Irpin, nordwestlich von Kiew, eine zerstörte Brücke zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukrainische Soldaten helfen einer älteren Dame eine zerstörte Brücke in Irpin zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Menschen stehen in Lubny in der Ukraine Schlange, um Milchprodukte zu kaufen, die an Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Familien mit mehreren Kindern verteilt werden. Foto: -/Ukrinform/dpa

Leere Regale in einem Supermarkt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Foto: -/Ukrinform/dpa



Ein kleines Mädchen sitzt am Grenzübergang nach Polen in Medyka auf einem Koffer. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Eine Mutter umarmt ihre Tochter als sie den Medyka-Grenzübergang in Richtung Polen überqueren. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Ansprache. Foto: UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Ukrainische Zivilisten erhalten in den Außenbezirken von Lwiw in der Westukraine eine Waffenausbildung. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Rettungskräfte beseitigen die Trümmer einer zerstörten Schule, nachdem russische Truppen die Stadt Tschernihiw beschossen haben. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP



Ein Angehöriger der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte betrachtet die Zerstörungen nach einem Beschuss in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Menschen versuchen am Hauptbahnhof in Odessa in einen Evakuierungszug zu gelangen. Foto: ULENT KILIC / AFP

Ein Vater hält am Hauptbahnhof in Odessa seine Hand an das Fenster eines Evakuierungszuges, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Foto: BULENT KILIC / AFP

Menschen kochen im Freien für die ukrainischen Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa



Ein abgebranntes Auto steht nach einem Beschuss durch die russische Armee in der Nähe eines 16-stöckigen Wohnhauses auf einer Straße. Foto: -/Ukrinform/dpa



13.11 Uhr: Die Vereinten Nationen sind extrem besorgt über die Lage in der umkämpften Stadt Mariupol in der Ukraine. Ein Sprecher des Welternährungsprogramms (WFP) sagte am Freitag in Genf: "Die letzten Reserven an Essen und Wasser gehen zu Ende." Zudem fehlten Versorgungsgüter und Medikamente, was verheerende Konsequenzen haben könne, hieß es vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). Immer noch könnten keine Hilfskonvois die Stadt erreichen. Auch sonst sei die Versorgungskette nicht mehr gewährleistet. Aus Angst vor Schüssen zögerten Lkw-Fahrer, sich ans Steuer zu setzen.

Der WFP-Sprecher unterstrich die weitreichenden Folgen des Kriegs für die Versorgungslage über die Ukraine hinaus, speziell für den Nahen Osten und Nordafrika. Befürchtet wird zum Beispiel, dass in einigen anderen Ländern Getreide knapp wird. So bezieht der Libanon nach UN-Angaben 60 Prozent seines Weizens aus der Ukraine, Tunesien 42 Prozent und der Jemen, das ärmste Land der arabischen Halbinsel, 22 Prozent.

Menschen fliehen aus dem zerstörten Mariupol.

Foto: action press

