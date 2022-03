Ukraine-Konflikt: Atomkraftwerk-Angriff sorgt für Entsetzen ++ Gefahr für Deutschland?

Kanzler Olaf Scholz und Präsident Wladimir Putin haben telefoniert

Laut Putin sollen am Wochenende neue Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stattfinden

Die Nato wirft Russland den Einsatz völkerrechtswidriger Streubomben vor

Atom-Experte Wolfram König sieht durch die Attacke auf das Atomkraftwerk Saporischschja keine Gefährdung für Deutschland

Russland hat das größte Atomkraftwerk in Europa angegriffen und unter seine Kontrolle gebracht

Eine erhöhte Strahlung konnte nach dem ausgebrochenen Feuer nicht festgestellt werden

Berlin/Kiew/Moskau. Die Lage im Ukraine-Krieg hat eine nicht für möglich gehaltene Eskalationsstufe erreicht. Russische Truppen haben in der Nacht zu Freitag das Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten des Landes angegriffen. Dabei ist es auch zu einem Brand am Atomkraftwerk gekommen, das inzwischen gelöscht worden sei, wie das ukrainische Innenministerium mitteilte.

Ein Leck sei an dem Kraftwerk in der Ukraine nicht festgestellt worden. Es seien keine Veränderungen in der radioaktiven Strahlungsbelastung registriert worden, erklärte die Behörde. Das bestätigte auch Olaf Scholz. Dennoch zeigte er er große Besorgnis über den Angriff Russlands auf das Atomkraftwerk. Der Brand in der Anlage zeige, "wie gefährlich die Situation ist", sagte Scholz. Der Kanzler telefonierte später noch mit Russlands Machthaber Putin und forderte ihn zum sofortigen Stopp der Kampfhandlungen auf.

Worum geht es in dem Konflikt? Darum greift Russland die Ukraine an

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine:

Ukraine-Krieg – Alle News vom Freitag, 4. März: Nato wirft Russland Einsatz von Streubomben in der Ukraine vor

16.45 Uhr: Bei ihrem Vormarsch in der Ukraine setzt die russische Armee nach Angaben der Nato Streubomben ein und verletzt damit das Völkerrecht. "Wir haben den Einsatz von Streubomben registriert", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag. Zudem gebe es Berichte "über den Einsatz anderer Arten von Waffen, die gegen das Völkerrecht verstoßen".

Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) verurteilte den Einsatz von Streubomben, die in der ostukrainischen Großstadt Charkiw eingesetzt worden sein soll. Die russischen Streitkräfte setzten diese Waffe "am 28. Februar in mindestens drei Wohnvierteln von Charkiw ein", erklärte die Organisation am Freitag.

Ein Feuerwehrmann geht an einem Gebäude der Universität Charkiw vorbei, das durch einen russischen Raketenangriff beschädigt wurde.

Foto: Emergency Service Of Ukraine / PA Media/dpa

Polens Präsident: Mehr als 700.000 Ukraine-Flüchtlinge angekommen

16.25 Uhr: In Polen sind nach Angaben von Präsident Andrzej Duda seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als 700.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen. Es seien Staatsangehörige aus rund 170 Ländern der ganzen Welt darunter, sagte Duda am Freitag bei einem Besuch am polnisch-ukrainischen Grenzübergang in Korczowa. "Wir nehmen alle auf, die das benötigen". Ein Teil der Geflüchteten aus Drittländern habe von Polen aus bereits die Reise in die Heimat angetreten. Darunter sei beispielsweise eine größere Gruppe indischer Studenten gewesen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sei. Die indische Regierung habe einen Koordinator geschickt, der die Heimreise organisiert habe.

Duda sagte weiter, er schließe nicht aus, dass Polen wegen der wachsenden Zahl an Flüchtlingen demnächst auch andere Länder um Hilfe bitten werde. So habe Kanadas Regierungschef Justin Trudeau ihm bei einem Telefonat bereits zugesagt, dass sein Land Geflüchtete aufnehmen werde.

Flüchtlinge aus der vom Krieg geplanten Ukraine versuchen sich an der polnischen Grenze in Sicherheit zu bringen.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Service

Erdgas-Preis in Europa überschreitet erstmals Marke von 200 Euro

16.14 Uhr: Als Folge des Ukraine-Kriegs hat der Erdgaspreis in Europa ein neuen historischen Höchststand erreicht und erstmals die Marke von 200 Euro pro Megawattstunde geknackt. Am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF wurde die Megawattstunde Erdgas am Freitag für 213,895 Euro gehandelt. Bislang kommen rund 40 Prozent von Europas Erdgas-Importen aus Russland.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Scholz telefoniert mit Putin

15.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Nachmittag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert, wie ein Sprecher des Kanzlers bekannt gab. Das Gespräch hätte rund eine Stunde gedauert und Scholz habe währenddessen die russische Führung dazu aufgefordert die Kampfhandlungen sofort zu beenden und humanitäre Hilfe in den Kriegsgebieten zuzulassen. Putin hätte hingegen seine Standpunkte erläutert und den Kanzler darüber informiert, dass am Wochenende eine dritte "Runde von Gesprächen" zwischen der Ukraine und Russland vorgesehen seien. Scholz und Putin hätten zudem weitere Gespräche vereinbart.

Stadt Moskau verbietet Demonstrationen zum Ukraine-Krieg

15.35 Uhr: Die Behörden in Russlands Hauptstadt Moskau haben Anträge auf Demonstrationen von Gegnern des Angriffs auf die Ukraine sowie von Unterstützern der eigenen Streitkräfte verboten. Die Stadt begründete das Verbot am Freitag mit der epidemiologischen Lage in Russland wegen der Corona-Pandemie, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Behörden machten keine Angaben dazu, von wem und zu welchem Anlass die Kundgebungen beantragt worden waren.

Allerdings hatte etwa die liberale Oppositionspartei Jabloko die Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine scharf kritisiert und einen Protestmarsch dagegen in Moskau angekündigt

Auch in Moskau gingen die Menschen in den vergangenen Tagen trotz drohender Strafen durch die Regierung gegen den Ukraine-Krieg und Präsident Wladimir Putin auf die Straße.

Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Klitschko: Neugeborener Lemur in Kiews Zoo nach Kampfdrohne benannt

15.27 Uhr: Inmitten des Krieges hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko über die Geburt eines Lemurenbabys im städtischen Tierpark berichtet. Der kleine Affe sei nach der von der ukrainischen Armee eingesetzten türkischen Kampfdrohne Bayraktar (Fahnenträger) benannt worden, sagte Klitschko in einer Videobotschaft, die er am Freitag auf Telegram veröffentlichte.

Nato lehnt von Ukraine geforderte Flugverbotszone ab

15.12 Uhr: Die Nato hat die Forderung der Ukraine nach einer Flugverbotszone zurückgewiesen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Freitag nach einem Sondertreffen der Außenminister in Brüssel, das Bündnis verstehe die "Verzweiflung" der ukrainischen Regierung. Wenn sich die Nato aber direkt militärisch in den Konflikt mit Russland einmische, würden zahlreiche weitere Länder in Europa in den Krieg hineingezogen.

Um eine Flugverbotszone zu kontrollieren, müssten Kampfflugzeuge der Nato über der Ukraine "russische Flugzeuge abschießen", sagte Stoltenberg. "Wenn wir das täten, wäre ein umfassender Krieg in Europa die Folge, der viel mehr Länder einschließen und noch mehr menschliches Leid verursachen würde", betonte der Norweger.

Atomkraftwerk in Ukraine: Bundesamts-Präsident sieht keine Gefährdung

14.58 Uhr: Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Wolfram König, sieht derzeit keine Gefährdung für Deutschland durch den Brand auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. "Die aktuelle Situation zeigt, dass es keine erhöhte Radioaktivität gibt", sagte er am Freitag im Radioprogramm des Bayerischen Rundfunks.

"Wir müssen uns in Deutschland keine Sorgen machen hinsichtlich der jetzt bekanntgewordenen Situation in der Ukraine." Selbst bei einem "ganz großen Unfall, der nicht ausgeschlossen werden kann oder eben hier durch den Beschuss einer derartigen Anlage entstehen könnte", ist nach Königs Worten "die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in einem größeren Maß betroffen sind, sehr, sehr gering."

Neben dem von russischen Kräften eroberten Atomkraftwerk Saporischschja gibt es in der Ukraine drei weitere aktive Atkomkraftwerke.

Foto: I. Kugel, Ben Bolte / dpa

SPD streicht Schröder aus Liste großer Sozialdemokraten

14.37 Uhr: Die SPD hat den früheren Kanzler Gerhard Schröder von einer Liste großer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten genommen. Auf ihrer Internetseite hatte die SPD 34 bedeutende Persönlichkeiten ihrer Geschichte aufgelistet, nun sind es nur noch 33. Veranlasst habe dies die Parteispitze, da Schröders Nennung an der Stelle nicht in die aktuelle Situation passe, hieß es in der Partei. Der „Spiegel“ hatte zuerst darüber berichtet.

Aus dem SPD-Shop wurden auch Schrödertassen aus dem Regal genommen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die SPD-Spitze hatten den früheren Regierungschef und Parteivorsitzenden aufgefordert, wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. Über eine Antwort Schröders wurde bisher nichts bekannt.

Stoltenberg: Die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch schlimmer

14.23 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet wegen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine noch eine deutliche Verschlechterung der Lage in dem osteuropäischen Land. "Die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch schlimmer sein, mit mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung", sagte der Norweger am Freitag nach einem Treffen der Nato-Außenminister. Die russischen Streitkräfte setzten schwerere Waffen ein und setzten ihre Angriffe im ganzen Land fort.

Schon jetzt seien in dem russischen Angriffskrieg viele Zivilisten getötet oder verletzt worden. Stoltenberg sprach von der schlimmsten militärischen Aggression in Europa seit Jahrzehnten.

Kreml zu Verhandlungen mit Ukraine: Von Dokumenten noch keine Rede

14.20 Uhr: Angesichts des Krieges in der Ukraine ist Angaben des Kreml zufolge auch nach einer zweiten Verhandlungsrunde keine Unterzeichnung von Abkommen zwischen Moskau und Kiew in Sicht. "Bislang ist noch nicht von Dokumenten die Rede", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. "Die Gespräche, die stattgefunden haben, waren eine gute Gelegenheit, der ukrainischen Seite unsere Vorstellung von der Lösung dieses Problems deutlich zu machen." Nun hänge Weiteres von der Reaktion Kiews ab.

Klitschko-Brüder besuchen Schutzsuchende in der Kiewer U-Bahn

14.12 Uhr: Vitali Klitschko, ehemaliger Boxweltmeister und derzeitiger Bürgermeister von Kiew, hat mit seinem Bruder Wladimir schutzsuchende Menschen in einer U-Bahnstation der ukrainischen Hauptstadt besucht. Auf Instragram postete Wladimir Klitschko ein Video des Besuchs. Darin ist zu sehen, wie die beiden Brüder mit den Schutzsuchenden in der U-Bahnstation Fotos machen und sie umarmen.

Der 50-jährige Vitali Klitschko ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. Zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte er sich zusammen mit seinem Bruder bei den Verteidigungseinheiten der ukrainischen Hauptstadt gemeldet. "Ich habe keine andere Wahl, als die Waffe in die Hand zu nehmen und für meine Heimat zu kämpfen", sagte der ehemalige Schwergewichtsweltmeister.

Grünen-Chef nennt russischen Angriff auf ukrainisches Kernkraftwert "massives Kriegsverbrechen"

14.05 Uhr: Grünen-Chef Omid Nouripour hat den russischen Angriff auf Europas größtes Atomkraftwerk als ein "massives Kriegsverbrechen" verurteilt. Mit dem Beschuss des Kraftwerks riskiere der Kreml eine nukleare Katastrophe mit verheerenden Folgen weit über die Grenzen der Ukraine hinaus. Diese Rücksichtslosigkeit zeige, wie wichtig es sei, dass die EU dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geschlossen und entschlossen entgegentrete. "Denn er spielt in der Ukraine auch mit unserer Sicherheit."

Kreml ruft Russen wegen Protesten gegen Ukraine-Krieg zur Unterstützung Putins auf

13.50 Uhr: Der Kreml hat die russische Bevölkerung angesichts der Proteste gegen den Ukraine-Krieg auch im eigenen Land aufgerufen, sich hinter Präsident Wladimir Putin zu vereinen. "Jetzt ist nicht die Zeit, um gespalten zu sein", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. "Jetzt ist es an der Zeit, sich zu vereinen. Und sich hinter unserem Präsidenten zu versammeln."

Peskow reagierte damit auf Aufrufe von Persönlichkeiten aus russischer Kultur und Wissenschaft, die sich gegen den Krieg in der Ukraine richteten. Zudem protestieren immer wieder Menschen gegen den Einmarsch, obwohl ihnen harte Strafen drohen.

Demonstranten fordern am Donnerstag in Moskau mit ihrem Banner Frieden und Freiheit für die politischen Gefangenen.

Foto: evgenia Novozhenina / Reuters

UN untersuchen mögliche Kriegsverbrechen nach russischer Invasion

13.40 Uhr: Die Vereinten Nationen werden mögliche Kriegsverbrechen nach dem militärischen Überfall Russlands auf die Ukraine untersuchen. Der UN-Menschenrechtsrat beschloss am Freitag in Genf mit großer Mehrheit die Einsetzung einer unabhängigen internationalen Untersuchungskommission für die Dauer von zunächst einem Jahr.

Für eine entsprechende Resolution, in der die Invasion Russlands in die Ukraine entschieden verurteilt wird, stimmten 32 Mitgliedsländer des Rates, darunter Deutschland und andere westliche Länder. Dagegen stimmten lediglich Russland und Eritrea. 13 Länder enthielten sich der Stimme, unter anderem China, Indien und Kuba.

Viele Kommunen legen Städtepartnerschaften auf Eis

13.40 Uhr: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich auf die Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Russland aus. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" ergab, dass eine Reihe von deutschen Städte ihre Partnerschaften ausgesetzt haben oder diesen Schritt demnächst gehen wollen. Von den 61 Städten, die sich an der Umfrage beteiligten, habe aber keine ihre Partnerschaft grundsätzlich beendet. 44 Städte gaben laut "Spiegel" an, dass die Partnerschaft in Kraft bleibe, darunter Braunschweig, Berlin und Cottbus. Auch Wolfsburg hält den Kontakt nach Toljatti am Leben.

Atomkraftwerk unter russischer Kontrolle

13.28 Uhr: Nach intensiven Gefechten haben die russischen Streitkräfte das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja örtlichen Angaben zufolge eingenommen. Das in der Nacht bei den Kämpfen ausgebrochene Feuer in einem Gebäude für Ausbildungszwecke des Atommeilers wurde gelöscht, teilten die ukrainischen Behörden mit.

Laut UN sind 1,25 Millionen Menschen aus Ukraine geflohen

13.21 Uhr: Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine beläuft sich nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) inzwischen auf 1,25 Millionen. Davon seien etwa 672.000 nach Polen geflohen, etwa 194.000 nach Moldau und etwa 133.000 nach Ungarn, sagte ein IOM-Sprecher in Genf. Laut Bundesinnenministerium sind in Deutschland bislang mehr als 18.000 Flüchtlinge angekommen. Unter den Geflüchteten seien 78.800 Menschen, die nicht aus der Ukraine, sondern aus 138 verschiedenen anderen Ländern stammten, sagte der Sprecher.

Dutzende Länder hätten die IOM um Hilfe gebeten, um ihre Landsleute aus der Ukraine oder umliegenden Ländern in die Heimat zu holen. Die Organisation untersuche Berichte, wonach Ausländern medizinische Hilfe verweigert worden sei. Solches Verhalten sei völlig inakzeptabel, betonte der Sprecher.

Sanktionen gegen Russland gefordert

12.19 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem russischen Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja härtere Sanktionen gegen Moskau gefordert. "Eine sofortige Verschärfung der Sanktionen gegen den nuklearen Terrorstaat ist notwendig", sagte er in einer Videobotschaft am Freitagmorgen. Der ukrainische Staatschef rief zudem die russische Bevölkerung auf, "auf die Straße zu gehen", um den Kreml zu einem Ende der Angriffe auf ukrainische Atomanlagen zu bewegen.

Litauen verurteilt Angriff Russlands auf Atomkraftwerk

12.10 Uhr: Litauen hat das Vorrücken russischer Truppen zu Europas größtem Atomkraftwerk nahe der ukrainischen Großstadt Saporischschja scharf verurteilt. „Russlands Angriffe auf zivile Nuklearanlagen in der Ukraine sind ein Akt des Nuklearterrorismus und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, twitterte Staatspräsident Gitanas Nauseda. "Ich fordere eine sofortige internationale Reaktion auf Russlands Nuklearverbrechen."

Regierungschefin Ingrida Simonyte sagte in Vilnius zu den Berichten über den Angriff auf die Kernkraftanlage: "Dies zeigt, dass es für Putins Armee keine Grenzen und Beschränkungen gibt." Sie versicherte der Bevölkerung des baltischen EU- und Nato-Landes, dass litauische Behörden die Situation genau beobachteten. Bislang sei keine erhöhte Strahlung in Litauen festgestellt worden, sagte sie unter Verweis auch auf eine Mitteilung der zuständigen Aufsichtsbehörde des an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzenden Landes.

Atomkraftwerk: Keine Hinweise auf erhöhte Strahlung

12.02 Uhr: Angesichts des russischen Angriffs auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hat das Bundesumweltministerium (BMUV) darauf hingewiesen, dass keine Hinweise auf erhöhte Radioaktivität vorlägen. "Alle radiologischen Messwerte an dem Kraftwerk bewegen sich weiter im normalen Bereich", hieß es in einer Erklärung am Freitag in Berlin. Die Lageentwicklung um die ukrainischen Atomanlagen werde aber weiter vom Bundesamt für Strahlenschutz beobachtet.

Sofern es dort "relevante Entwicklungen" gebe, werde das Umweltministerium darüber informieren. "Sollte das BMUV Hinweise haben, dass sich ein radiologischer Notfall mit erheblichen Auswirkungen in der Ukraine ereignet, würde das radiologische Lagezentrum des Bundes im BMUV die Lage bewerten, die Öffentlichkeit informieren und, soweit erforderlich, Verhaltensempfehlungen geben", hieß es weiter.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Atomkraftwerk – Experte sieht keine unmittelbare Gefahr

11.45 Uhr: Nach dem Brand auf dem Gelände der ukrainischen Atomanlage Saporischschja sieht die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) keine unmittelbare Gefahr eines Atomunfalls. Zwar sei das Gelände laut der ukrainischen Aufsichtsbehörde von russischen Truppen umstellt oder besetzt, sagte GRS-Abteilungsleiter Sebastian Stransky der Deutschen Presse-Agentur. Die Betriebsmannschaften würden jedoch in ihrem regulären Betriebsmodus arbeiten.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Kraftwerk laut Aufsichtsbehörde in sicherem Zustand und wird entsprechend den Betriebsvorschriften durch die Betriebsmannschaft betrieben", sagte der Abteilungsleiter Internationale Projekte bei der GRS. Dies habe die Behörde auch der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gemeldet. „Wichtig ist, dass das Betriebspersonal in Ruhe arbeiten kann und regelmäßig im Schichtbetrieb ausgewechselt wird.“

Angriff auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine. IAEO-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi sagte am Freitag in Wien: "Alle Sicherheitssysteme des Kraftwerks sind in keiner Weise beeinträchtigt".

Foto: Lisa Leutner/AP/dpa

Russland greift Atomkraftwerk an: Atombehörde will verhandeln

11.30 Uhr: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) will in Tschernobyl mit Russland und der Ukraine Sicherheitsgarantien für ukrainische Atomanlagen aushandeln. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte: "Für uns als IAEA ist es Zeit zu handeln. Wir müssen etwas tun."

Hier beginnt ein neuer Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Krieg mit Russland lesen Sie hier.

(fmg/dpa/AFP/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.