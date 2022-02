Angriff auf die Ukraine: Welche Rolle spielen Atomwaffen in dem Krieg?

Ukraine-Konflikt: Das hat Putin in der Ukraine vor

Berlin.

Nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine tobt in Europa erstmals seit Jahren wieder ein Krieg

Aktuell beschränkt sich die Gewalt auf das Staatsgebiet der Ukraine

Doch könnte es im Ukraine-Konflikt auch zum Einsatz von Atomwaffen kommen?

Präsident Wladimir Putin hat viele Gründe für den russischen Einmarsch genannt. Der Ukraine warf er sogar vor, Atomwaffen bauen zu wollen. Das ist ein vorgeschobener Grund für einen Krieg – und zugleich eine beängstigende Dimension. Sucht er etwa einen Vorwand?

Tatsächlich hat die Ukraine das Atom-Know-How – aus der Sowjetzeit, wie Putin in einer Rede erinnerte. Wenn sie in den Besitz von Massenvernichtungswaffen käme, werde sich die globale Lage drastisch ändern. Dies könne nicht ignoriert werden, so Putin.

Nuklearwaffen – Atomkrieg aus Versehen möglich

Die Ukraine verfolgt nicht solche Absichten. Sie könnte Vorbereitungen dazu unmöglich geheimhalten. Das kann erst recht kein Vorwand für Putin sein, seinerseits Atomwaffen einzusetzen.

Das wäre aktuell im Ukraine-Konflikt militärisch unsinnig und überzogen. Zum einen ist die Überlegenheit Russlands mit konventionellen Waffen erdrückend. Zum anderen könnte er nicht einhalten, was er versprochen hat: Die Zahl der Verluste unter den Zivilisten im Brudervolk auf ein Minimum zu begrenzen. Das wäre in Russland schwer erklärbar.

Fakt ist, dass russische Truppen zuletzt mit Raketen geübt haben, die atomar bestückt werden könnten. Ein Einsatz von Atomwaffen könnte zu einem Flächenbrand führen. Ein Atomkrieg aus Versehen ist nach Ansicht des früheren Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels jederzeit möglich.

Atomraketen: Die kurzen Flugzeiten erzeugen Angst

Die nukleare Bedrohung spielt seit Langem eine Rolle in Putins Überlegungen. Immer wieder sprach er davon, dass die Nato "Angriffssysteme" im Nachbarland stationieren könnte. Deren Flugkörper würden Moskau dann in sieben bis zehn Minuten erreichen.

Die kurzen Flugzeiten sind der Grund, warum ein atomarer Erstschlag mit Mittelstreckenraketen so gefürchtet wird. 1987 schlossen die USA und die damalige Sowjetunion den INF-Vertrag über ein Verbot nuklearer Mittelstreckensysteme. Das führte zur Abrüstung aller bodengestützten Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern auf beiden Seiten.

Atomwaffen: Russland stellte Kurzstreckenraketen

Den Vertrag hat US-Präsident Donald Trump im Oktober 2018 gekündigt. Der Grund: Russland hat nach Überzeugung der USA eine Waffe mit etwa 2500 Kilometern Reichweite entwickelt und getestet hat: den Marschflugkörper 9M729, Nato-Bezeichnung: SSC-8 Screwdriver.

Der Vorteil ist, dass die Russen sie mit Lastwagen schnell verlegen und abfeuern können. Mehrere Bataillone wurden mit dem neuen Waffensystem bestückt – und im Militärbezirk West stationiert, der nach dem Einmarsch in die Ukraine noch näher an die Nato-Staaten rückt. Zuletzt hatte man überdies atomwaffenfähige Kurzstreckenraketen in der Exklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen aufgestellt.

