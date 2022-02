Ukraine-Konflikt: "Asow Regiment" - Diese Rechtsextremisten kämpfen gegen Russland

Berlin . Am Ende verstummt die Rockmusik und Maschinengewehr-Salven hallen über das Feld. Männer mit Uniform, Schutzwesten und Helm rennen hinter einen Schutzwall, Schnellfeuerwaffen in ihrer Hand. Es ist ein Propaganda-Video des „Asow Regiments“, das mehr als 50.000 Mal angeklickt wurde.

Die Truppe machte schon vor Jahren Schlagzeilen, die Kämpfer errangen militärische Erfolge gegen die pro-russischen Milizen im Osten der Ukraine, etwa in Mariupol. Die Einheit entstand 2014, als viele Ukrainer gegen das damalige pro-russische Regime auf die Straße gingen. Das Asow Regiment begann als Miliz, ist heute laut Medienberichten dem ukrainischen Innenministerium unterstellt. Sogar offiziell Teil der Nationalgarde. Lesen Sie auch: US-Geheimdienste warnen: Kriegsbeginn schon am Mittwoch. Was ist da dran?

Immer wieder kommen die Kämpfer aus dem Bataillon in der Ukraine zum Einsatz, aktuell sollen sie Freiwillige militärisch auf den möglichen Einmarsch russischer Truppen vorbereiten.

Kämpfer in der Ukraine: Neonazi-Symbole und Treffen mit deutschen Rechtsextremisten

Doch der Verband ist hochumstritten, gilt als rechtsextrem und fällt mit rassistischen Parolen auf. In ihrem Emblem prangt die „Wolfsangel“, ein Symbol aus NS-Deutschland. Schon 2014 hält die Bundesregierung in einer Anfrage der Linksfraktion fest: „Von Anführern des Bataillons Asow sind rassistische und antidemokratische Äußerungen belegt, ferner verwendet das Bataillon nationalsozialistischen Symbolen nachempfundene Fahnen und Abzeichen.“

Es könne daher „von einer rechtsextremen Haltung des Bataillons ausgegangen werden“. Auch Ultranationalisten mischen seit der Gründung an der Spitze der Einheit mit.

Recherchen auf der Webseite des Regiments sowie in den Kanälen auf dem Messengerdienst Telegram zeigen eine hochgerüstete Truppe, die auch über Panzerfahrzeuge, Kriegswaffen und massenhaft Munition verfügt. Auch Spezialfahrzeuge wie Schlauchboote und Tauchgerät gehören offenbar ins Arsenal des Bataillons. Laut Medienberichten sollen der Einheit rund 900 Kämpfer angehören, darunter auch einzelne Freiwillige aus dem Ausland.

Doch die genaue Stärke der Truppe ist schwer belegbar. Eindeutiger ist die extrem rechte Haltung des Asow Regiments. Nach Recherchen des Portals „Belltower News“ sind die strategischen Köpfe der ukrainischen Miliz seit Jahren gut vernetzt mit der internationalen Neonazi-Szene.

Ukraine-Konflikt: Im Netz kursieren Fotos mit Kämpfern, die einen Hitler-Gruß zeigen

Belegbar ist eine Nähe der Neonazi-Partei „Der 3. Weg“, die über Gedenkveranstaltung des Asow Regiments auf ihrer Webseite berichteten und Vertreter der Truppe für ihren Podcast „Revolution auf Sendung“ interviewen. Im Netz kursieren Fotos mit Kämpfern, die einen Hitler-Gruß zeigen.

Die Bundesregierung hält fest, dass „Teile der deutschen rechtsextremistischen Szene rechtsextreme Kämpfer innerhalb der ukrainischen Regierungstruppen von Deutschland aus, beispielsweise mit Spendenaufrufen, unterstützen“ würden.

In einer Antwort auf Anfrage der Linken-Innenexpertin Martina Renner schreibt die Bundesregierung vor einem Jahr über das Projekt „Kraftquell“, in dem Angehörige der Asow-Bewegung und deutsche Neonazis seit 2018 „Ferienaufenthalte in Deutschland“ vermitteln – mutmaßlich an Familien der Asow-Millizionäre. Gründungsort des Projekts war das sogenannte „Haus Montag“ in Pirna (Sachsen), Sitz der Geschäftsstelle des NPD-Kreisverbands.

Auf Telegram gedenkt das Asow Regiment aktuell angesichts der militärischen Bedrohung durch Russlands Truppen der „gefallenen Helden“ im Kampf für die Ukraine. Darunter auch ein junger Mann namens Igor. Fotos zeigen ihn mit Maschinenpistole im Einsatz. Er trägt offenbar eine ausrangierte Bundeswehr-Uniform, die deutsche Fahne prangt an der Schulter.