Diese Berliner wählen den Bundespräsidenten

Am Sonntag wird der neue Bundespräsident gewählt. Die Wiederwahl des seit 2017 amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gilt als sicher. Allerdings gibt es auch Gegenkandidaten. Für die Linke tritt Gerhard Trabert zur Wahl an, für die AfD Max Otte und für die Freien Wähler Stefanie Gebauer.

Gewählt wird der Bundespräsident von der Bundesversammlung. Sie setzt sich zusammen aus den 736 Mitgliedern des Bundestages und aus 736 Teilnehmern, die von den Parlamenten der Bundesländer ernannt werden. Die Wahl wird pandemiebedingt im Paul-Löbe-Haus stattfinden.

An der Wahl nehmen unter anderen für die Berliner Linken etwa Drag-Queen Gloria Viagra und die Vorsitzende der Landesseniorenvertretung, Johanna Hambach, teil. Die Berliner CDU machte den Arche-Vorsitzenden Bernd Siggelkow und VBKI-Präsident Markus Voigt zu Wahlmännern.

Gloria Viagra (35), Berliner Drag-Queen und Künstlerin

Die Dragqueen Gloria Viagra

Foto: Britta Pedersen / dpa

Wie sind Sie Wahlfrau geworden?

Gloria Viagra: Ich moderiere seit 13 Jahren den Queerempfang der Linken in Berlin und bin dadurch ein Freund von Klaus Lederer geworden. Dann stand ich auf der Landesliste für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. In diesem Zuge sind die Kontakte zustande gekommen und ich wurde gefragt, ob ich das machen will. Es ist das erste Mal, dass ich den Bundespräsidenten wähle.

Wie bereiten Sie sich auf den Tag der Wahl vor?

Es gibt keinerlei Vorgaben, wen ich wählen soll oder muss – auch wenn die Linkspartei einen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. Ich informiere mich über Gerhard Trabert und entscheide dann. Am Wahltag werde ich nicht am Ökumenischen Gottesdienst am Morgen teilnehmen, weil ich finde, dass Religion Privatsache ist.

Was werden Sie anziehen?

Ich will nicht der bunte Clown der Veranstaltung sein, aber für mich als Drag-Queen ist auch die Sichtbarkeit der LGBTQ-Szene wichtig. Deshalb werde ich eine leuchtend rote Perücke tragen und lasse mir für diesen besonderen Anlass ein Outfit schneidern. Es wird eine Regenbogen-Fahne beinhalten und knallpinken Satin als Cape.

Was bedeutet Ihnen die Bundespräsidentenwahl?

Es ist für mich eine besondere Ehre, in diesem Umfeld den Bundespräsidenten wählen zu dürfen.

Bernd Siggelkow (57), Gründer und Vorsitzender der Berliner Arche

Bernd Siggelow

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Wie sind Sie Wahlmann geworden?

Bernd Siggelkow: Vorausgegangen war ein Gespräch mit dem Berliner Landesvorsitzenden der CDU, Kai Wegner, und dem Generalsekretär der CDU, Mario Czaja, über die Bekämpfung der Kinderarmut. Im Dezember kam dann der Anruf, ob ich mir das vorstellen könnte und ich habe zugesagt.

Wie bereiten Sie sich auf den Tag der Wahl vor?

Ich bin parteilos und wurde von der CDU gewählt. Aber unabhängig davon, dass die CDU sich für den amtierenden Bundespräsidenten ausgesprochen hat, habe ich mich für Frank-Walter Steinmeier entschieden.

Was werden Sie anziehen?

Ich werde mich für diesen Tag nicht verändern aber natürlich einen Anzug tragen, da es eine wichtige Veranstaltung ist und ich angemessen auftreten will.

Was bedeutet Ihnen die Bundespräsidentenwahl?

Ich habe zwar schon das Bundesverdienstkreuz erhalten, aber diese Wahl ist für mich etwas ganz besonderes. Wer hat schon die Ehre, den Bundespräsidenten zu wählen?

Johanna Hambach (74), Vorsitzende der Berliner Landesseniorenvertretung

Wahlfrau Johanna Hambach

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Wie sind Sie Wahlfrau geworden?

Johanna Hambach: Für mich ist es das erste Mal, dass ich den Bundespräsidenten wähle.

Wie bereiten Sie sich auf den Tag der Wahl vor?

Ich wurde von der Fraktion der Linken im Abgeordnetenhaus gefragt, ob ich Wahlfrau sein möchte, und habe das sehr gern angenommen. Ich finde es auch gut, dass bei dieser Wahl ganz unterschiedliche Menschen als Wahlmänner und -frauen gefragt werden. Wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Ich persönlich sehe mich stellvertretend für die älteren Generationen. Als Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Berlins versuche ich, auf unsere Themen hinzuweisen. Seit langem schon fordern wir zum Beispiel, dass die Leistungen der Altenhilfe nach §71 SGB XII von einer freiwilligen zu einer gesetzlich verbindlichen entwickelt werden. Wir brauchen dafür ein Bundesaltenhilfestrukturgesetz wie es schon im 7. Altenbericht als eine Maßnahme für die Entwicklung der Kommunen empfohlen wird. In Berlin haben wir immerhin erreicht, dass die neue rot-grün-rote Koalition in ihren Vertrag aufgenommen hat, ein solches Gesetz für Berlin zu erarbeiten.

Was werden Sie anziehen?

Was ich an dem Tag anziehen werde, weiß ich noch nicht – das ist für mich nicht entscheidend. Die Bundespräsidentenwahl ist für mich keine Kleider-, sondern eine Haltungsfrage.

Was bedeutet Ihnen die Bundespräsidentenwahl?

Auch wenn es diesmal als ausgemacht gilt, wer gewählt wird – diese Wahl ist eine außerordentlich wichtige Aufgabe. Der Bundespräsident ist unser Staatsoberhaupt. Ohne ihn geht es nicht in der Demokratie, denn er ist es, der am Ende unsere Gesetze unterzeichnet. Das ist mehr als eine Formalität. Ich freue mich auf die Wahl am 13. Februar und schon im März steht die nächste wichtige Wahl für mich an: Vom 12. bis 14 März finden die Seniorenwahlen in den Bezirken statt. Dort kandidiere ich auch wieder – für die Seniorenvertretung Treptow-Köpenick.

Markus Voigt, Präsident des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller

Markus Voigt

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Markus Voigt (56) ist Bauingenieur und Präsident des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). Bekannt ist er in Berlin auch als leidenschaftlicher Netzwerker.

Wie sind Sie Wahlmann geworden?

Markus Voigt: Die CDU Berlin hat mich vorgeschlagen. Ich verstehe das auch als eine Anerkennung der Arbeit des VBKI in den vergangenen Jahren. Ich bin seit Jahrzehnten in Berlin im Ehrenamt gesellschaftlich engagiert, weil ich davon überzeugt bin, dass gerade wir Unternehmer auch jenseits unseres Kerngeschäfts dafür sorgen sollten, Perspektiven zu eröffnen und die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Mit seinen vielen gemeinnützigen Initiativen und Projekten bietet der VBKI eine hervorragende Plattform, um diese Überzeugung zu leben. Ich halte es für ein richtiges Signal, dass das Wahlgremium einen gesellschaftlichen Querschnitt abbildet und die eine oder andere Nominierung auch die Bedeutung des Ehrenamts unterstreicht.

Wie bereiten Sie sich auf den Tag der Wahl vor?

Ich betrachte es als große Ehre, Teil der Bundesversammlung zu sein, und werde mich auf den Wahlakt und die Stimmabgabe in angemessenem Maß vorbereiten – ich bin ja zum ersten Mal dabei. Auch wenn der Rahmen in diesem Jahr coronabedingt etwas kleiner ausfallen dürfte, freue ich mich sehr darauf. Die Namen sind ja bereits bekannt, ich freue mich darauf, alte Bekannte wieder zu treffen und neue kennenzulernen.

Was werden Sie anziehen?

Darüber habe ich mir bislang keine Gedanken gemacht. Der Rahmen wird feierlich sein – ich werde also nicht in Jeans und T-Shirt erscheinen, sondern an diesem Sonntag mit Anzug und Krawatte. Wichtiger als das Outfit dürfte aber die Haltung sein.

Was bedeutet Ihnen die Bundespräsidentenwahl?

Die Teilhabe am politischen Dialog und Mitgestaltung im Sinne einer Bürgergesellschaft begleiten mich schon seit Jahrzehnten. Insofern freue ich mich auf diesen besonderen Moment, in dem ich stellvertretend für viele Deutsche als Teil der Bundesversammlung unser Staatsoberhaupt wählen darf. Ich finde es richtig, dass neben Politikern aus Bund und Land auch Vertreter der Wirtschaft, der Medien und des öffentlichen Lebens ihre Stimme abgeben. Ich glaube daran, dass Deutschland mit seiner Demokratie eines der besten politischen Systeme weltweit hat.