Rente mit 63: So viel Abzüge gibt es für Ihren Jahrgang

Wer mit 63 in Rente gehen will, muss mit Abzügen rechnen. So viel wird bei Ihrem Jahrgang abgezogen, wenn Sie sich dafür entscheiden.

Wer Rentenzahlungen in Anspruch nehmen möchte, muss für eine bestimmte Zeit Beiträge gezahlt haben. Dabei zählen nicht nur die Jahre, in denen man in die Rentenkasse eingezahlt hat.

Rente: So entsteht die Anzahl der Beitragsjahre

Rente: So entsteht die Anzahl der Beitragsjahre

Berlin.

Wer mit 63 die Rente beanspruchen will, muss einige Dinge beachten

Denn für die meisten Jahrgänge gelten Abzüge

Wie viel wird bei Ihrem Jahrgang abgezogen, wenn Sie die Rente mit 63 nutzen wollen? Diese Tabelle zeigt es Ihnen

Seit der Reform der Rente 2012 herrscht Verwirrung. Die Frage: Wie alt muss ich sein, um in den Ruhestand zu dürfen, ist seitdem nicht mehr einheitlich zu beantworten. Denn die Regelaltersgrenze, die das Renteneintrittsdatum regelt, wird aktuell Schritt für Schritt angehoben.

Prinzipiell können Sie ihre Altersrente früher als das Renteneintrittsdatum in Anspruch nehmen. Entscheidend für die Höhe der Abschläge ist, ob Sie als "besonders langjährig versichert" gelten. Für diesen Status müssen Sie 45 Versicherungsjahre auf ihrem Rentenkonto angesammelt haben. Jahrgänge vor 1947 können mit diesem Status die "Rente mit 63" ohne Abschläge in Anspruch nehmen. Besonders langjährig Versicherte aus den Jahrgängen ab 1947 können mit jeweils zwei Jahre vor Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Abzüge in Rente.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagwahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rente mit 63: Tabelle - Welche Abzüge gibt es für Ihren Jahrgang?

Für 35 Versicherungsjahre erhalten Sie bei der gesetzlichen Rentenversicherung den Status "langjährig versichert". Auch dann können Sie in den Ruhestand gehen, sobald sie das 63 Lebensjahr vollendet haben. Allerdings gibt es dann für jeden Monat, denn Sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente gehen, 0,3 Prozent Abzug auf ihre Rentenbezüge.

Und weil sich eben die Regelaltersgrenze erhöht, erhöhen sich mit ihr die Abzüge bei Rente mit 63 für langjährig Versicherte je nach Jahrgang wie folgt, wie diese Tabelle zeigt.

Jahrgang Vorgezogener Rentenbeginn Abzüge bei Rente mit 63 1947 25 Monate 7,5 Prozent 1948 26 Monate 7,8 Prozent 1949 27 Monate 8,1 Prozent 1950 28 Monate 8,4 Prozent 1951 29 Monate 8,7 Prozent 1952 30 Monate 9 Prozent 1953 31 Monate 9,3 Prozent 1954 32 Monate 9,6 Prozent 1955 33 Monate 9,9 Prozent 1956 34 Monate 10,02 Prozent 1957 35 Monate 10,5 Prozent 1958 36 Monate 10,8 Prozent 1959 38 Monate 11,4 Prozent 1960 40 Monate 12 Prozent 1961 42 Monate 12,6 Prozent 1962 44 Monate 13,2 Prozent 1963 46 Monate 13,8 Prozent 1964 48 Monate 14,4 Prozent

Ab wann können alle anderen in Rente?

Wer nicht die Rente mit 63 wählt, für den gilt: Die Jahrgänge vor 1947 und nach 1963 haben es einfach. Erstere dürfen mit 65 Jahren in Rente und Letztere mit 67. Dazwischen jedoch gibt es viele monatsweise Abstufungen. Außerdem wird der Rhythmus der Anhebung ab Jahrgang 1959 gesteigert.

Nicht kompliziert genug? Es gilt zudem zu Unterscheiden zwischen Jahren, die man gearbeitet hat und dem eigenen Alter. Das Alter entscheidet wie bereits erklärt, wann Sie ohne Abschläge in den Ruhestand dürfen. Die Zeit, die Sie gerarbeitet haben, zählt zu den Versicherungsjahren. Deren Anzahl entscheidet darüber, ob Sie die Rente ohne oder mit Abschlägen vorziehen können. In unseren zwei einfachen Tabellen können Sie nachschauen, was für Sie gilt:

Jahrgang Anhebung Regelaltersgrenze 1947 1 Monat 65 Jahre und 1 Monat 1948 2 Monate 65 Jahre 2 Monate 1949 3 Monate 65 Jahre 3 Monate 1950 4 Monate 65 Jahre 4 Monate 1951 5 Monate 65 Jahre 5 Monate 1952 6 Monate 65 Jahre 6 Monate 1953 7 Monate 65 Jahre 7 Monate 1954 8 Monate 65 Jahre 8 Monate 1955 9 Monate 65 Jahre 9 Monate 1956 10 Monate 65 Jahre 10 Monate 1957 11 Monate 65 Jahre 11 Monate 1958 12 Monate 66 Jahre 1959 14 Monate 66 Jahre 2 Monate 1960 16 Monate 66 Jahre 4 Monate 1961 18 Monate 66 Jahre 6 Monate 1962 20 Monate 66 Jahre 8 Monate 1963 22 Monate 66 Jahre 10 Monate

Warum wurde das Renteneintrittsalter überhaupt angehoben?

Mit dieser Regelung wollte die Bundesregierung 2012 auf den Fakt reagieren, dass aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung in Deutschland immer weniger Arbeitnehmer auf Rentner und Rentnerinnen kommen. Zudem werden die Menschen in Deutschland auch immer älter und beziehen daher auch länger Rente.

------------------------------------------------

Rente in Deutschland - Fakten und Geschichte

System: Die gesetzliche Rente funktioniert nach dem Äquvivalenz- und dem Solidarprinzip.

Die funktioniert nach dem Äquvivalenz- und dem Solidarprinzip. Renten-Arten: Es gibt noch die Grund-, die Erwerbsminderungs- und die Hinterbliebenenrente .

Es gibt noch die . Ausnahmen : Eine große Mehrheit der Selbstständigen und Freiberufler sind von der Versicherungspflicht befreit.

: Eine große Mehrheit der Selbstständigen und Freiberufler sind von der Versicherungspflicht befreit. Finanzierung: Die gesetzliche Rente in Deutschland ist grundsätzlich umlagenfinanziert .

Die gesetzliche Rente in Deutschland ist grundsätzlich . Probleme: Die Probleme der Unterfinanzierung ergeben sich hauptsächlich aus der zunehmend älter werdenden Bevölkerung in Deutschland.

Die Probleme der Unterfinanzierung ergeben sich hauptsächlich aus der zunehmend in Deutschland. Drei Säulen: Die Altersvorsorge in Deutschland fußt auf drei Säulen. Dazu gehören die gesetzliche, betriebliche und die private Altersvorsorge.

Die in Deutschland fußt auf drei Säulen. Dazu gehören die gesetzliche, betriebliche und die private Altersvorsorge. Ursprung: Sie wurde am 22. Juli 1889 unter Reichskanzler Otto von Bismarck offiziell eingeführt.

------------------------------------------------

Die reine Umlagefinanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung funktioniert deswegen schon lange nicht mehr. Aus dem Bundeshaushalt fließen jedes Jahr Milliardenbeiträge als Zuschuss in die Finanzierung der Rente – der größte Kostenpunkt im Haushalt überhaupt. Daher wurde beschlossen, dass nun bis 67 statt 65 gearbeitet wird. (jasc)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.