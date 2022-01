CDU-Fraktion: Brinkhaus verzichtet auf Vorsitz - Merz kommt zum Zuge

Berlin. Ralph Brinkhaus will nicht erneut für den Unionsfraktionsvorsitz im Deutschen Bundestag antreten. Dies teilte Brinkhaus am Donnerstagabend in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU mit. Der 53-Jährige verzichtet damit zugunsten des neu gewählten CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.

Wie Brinkhaus der "Tagesschau" sagte, habe er sich nach einem Gespräch mit Merz zu dem Schritt entschlossen. Laut "Bild"-Zeitung plädiert Brinkhaus dafür, die Wahl des neuen Fraktionschefs bereits in zweieinhalb Wochen abzuhalten - am 15. Februar.

Brinkhaus fungierte rund dreieinhalb Jahre als Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Im September 2018 hatte er sich in einer Kampfabstimmung gegen den damaligen Amtsinhaber und Merkel-Vertrauten Volker Kauder durchgesetzt.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagwahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr in Kürze.

(fmg/dpa)