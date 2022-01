Heizkostenzuschuss: Wer mehr Geld bekommt und wie viel

Die Energiepreise steigen so stark wie lange nicht mehr. Nach dem Winter drohen hohe Nachzahlungen. Hier sind Tipps.

Berlin. Noch im Januar will die Bundesregierung einen Heizkostenzuschuss für Bezieherinnen und Bezieher von Wohngeld beschließen. Das Kabinett werde die Hilfe „sehr wahrscheinlich“ am 26. Januar auf den Weg bringen, teilte das Bundesbauministerium in Berlin mit.

Schon werden Stimmen laut, die fordern, dass weitere Bevölkerungsgruppen einen Zuschuss erhalten müssten. Wer also soll profitieren? Wie hoch ist der Betrag? Und reicht das tatsächlich? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Heizkostenzuschuss:

Was ist der Heizkostenzuschuss?

Die Ampel-Koalition hatte den Zuschuss beschlossen, weil die Heizkosten seit dem Herbst rasant gestiegen sind. „Dadurch sollen Wohnen und Heizen bezahlbar bleiben und die Mehrkosten aus den kalten Wintermonaten aufgefangen werden“, heißt es in einem Eckpunktepapier des Bauministeriums.

Die Heizkosten für private Haushalte in Deutschland sind in diesem Winter geradezu explodiert. Die Preise bei Gasheizungen haben für den Zeitraum von September bis Dezember im Durchschnitt um 54 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres angezogen, wie das Vergleichsportal Verivox berechnete. Haushalte mit Ölheizung müssten sogar Kostensteigerungen von durchschnittlich 99 Prozent verkraften.

Die Heizkosten sind seit dem Herbst rasant gestiegen: Haushalte mit Ölheizung müssten Kostensteigerungen von durchschnittlich 99 Prozent verkraften.

Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Verivox zufolge haben sich die Energiekosten innerhalb eines Jahres um 35 Prozent verteuert. „Noch nie zuvor mussten private Haushalte so viel für Heizung, Strom und Sprit bezahlen“, teilte das Portal mit. Experten nennen mehrere Gründe: die gestiegenen Energiepreise auf dem Weltmarkt, die 2021 eingeführte CO2-Abgabe – und den statistischen Effekt, weil die Preise 2020 besonders niedrig waren.

Die Gasgrundversorger haben nach Angaben des Vergleichsportals Check24 bereits in 1066 Fällen die Preise erhöht oder dies angekündigt. Rund 3,6 Millionen Haushalte seien betroffen, im Durchschnitt zahlten sie 71,2 Prozent mehr. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeute das „zusätzliche Kosten von durchschnittlich 1078 Euro pro Jahr“, erklärte das Portal. Lesen Sie mehr:Innovative Heizungen: Woher die Wärme der Zukunft kommt

Heizkostenzuschuss: Wer soll wie viel Geld bekommen?

Der Zuschuss soll Bezieherinnen und Beziehern von Wohngeld zugute kommen. Es handelt sich um eine einmalige Zahlung pro Haushalt von mindestens 135 Euro. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bauministeriums hervor, der am Montag an Länder und Verbände verschickt wurde. Wer allein wohnt, erhält demnach 135 Euro, ein Zwei-Personen-Haushalt 175 Euro. Für jeden weiteren Mitbewohner gibt es zusätzlich 35 Euro.

Insgesamt sollen rund 710.000 Haushalte in Deutschland von dem Zuschuss profitieren. Das Bauministerium geht von Gesamtkosten von rund 130 Millionen Euro aus.

Heizkostenzuschuss: Profitieren auch Studierende, Schülerinnen und Schüler?

Ja, auch Bafög-Empfängerinnen und -Empfänger sollen den Heizkostenzuschuss erhalten. Dieser Punkt sei in das laufende Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Studentinnen und Studenten hätten in der Krise besonders stark gelitten. „Viele konnten ihre Nebenjobs nicht wahrnehmen und viele sind auch jetzt von den hohen Energiekosten belastet“, sagte die FDP-Politikerin. Deswegen sei es richtig, dass auch sie beim Heizkostenzuschlag berücksichtigt würden.

Das Bildungsministerium rechnet mit rund 420.000 Anspruchsberechtigten, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Dazu gehörten Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen und Bafög beziehen, aber auch Empfänger des sogenannten Aufstiegs-Bafögs.

Wie wurde die Höhe des Heizkostenzuschusses berechnet?

Grundlage für die Bestimmung der Höhe des Zuschusses waren Simulationsrechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Laut dem Eckpunktepapier wurden die Heizkosten der Wohngeldhaushalte aus dem Jahr 2020 mit den erwarteten Preissteigerungen hochgerechnet. Lesen Sie dazu:Heizkosten senken: Mit diesen Tipps sparen Sie Tausende Euro

Reicht der Heizkostenzuschuss überhaupt aus?

Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, lobt den Zuschuss grundsätzlich, hält ihn aber für „deutlich zu niedrig“. Das Geld werde für viele Haushalte nicht ausreichen, um den starken Anstieg der Heizkosten auszugleichen, sagte Müller dem „Handelsblatt“. Noch sei noch gar nicht klar, wie kalt der Winter und damit die Heizkostenrechnung werde.

Pro Haushalt solle es mindestens 500 Euro geben, fordert der vzbv. Außerdem müsse die Bundesregierung Strom- und Gassperren für private Haushalte mit geringen Einkommen bis Ende April aussetzen.

Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), hält den Heizkostenzuschuss für „deutlich zu niedrig“. Er fordert eine einmalige Hilfe vom mindestens 500 Euro pro bezugsberechtigtem Haushalt.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Heizkosten: Warum erhalten andere Haushalte keine Hilfe?

Der Union ist der Kreis der Bezugsberechtigten zu klein. Auch Menschen mit mittleren Einkommen und Familien müssten angesichts der explodierenden Energiepreise entlastet werden, fordert Wohnungspolitiker Jan-Marco Luczak (CDU). „Die galoppierenden Energiepreise treffen alle Haushalte.“

Tatsächlich geben aber Haushalte mit geringen Einkommen anteilig deutlich mehr Geld für Heizung, Strom und Warmwasser aus: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren es 9,5 Prozent ihrer Konsumausgaben im Jahr 2020. Der deutschlandweite Durchschnitt aller Einkommensklassen betrug 6,1 Prozent. Und bei Haushalten der höchsten Einkommensklasse waren es nur 4,7 Prozent.

Der Paritätische Gesamtverband kritisierte, dass Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherungsleistungen keinen Anspruch auf Wohngeld haben und damit auch beim Heizkostenzuschuss „durchs Raster fallen“.



Verbraucherschützer Müller forderte „grundsätzliche Entscheidungen, um die Preiskrise der fossilen Energien zu lösen“. Die größte Sorge der Verbraucherinnen und Verbraucher zu Jahresbeginn seien „ganz eindeutig“ die Lebenshaltungskosten, sagte er der „Passauer Neuen Presse“.

Wohngeld: Muss ich den Heizkostenzuschuss beantragen?

Nein, die Pauschale ist Teil des Wohngelds, das die Wohngeldbehörden der Länder an bezugsberechtigte Haushalte auszahlen. Sie müssen dafür in der Heizphase zwischen Oktober 2021 und März 2022 mindestens einen Monat lang Wohngeld bezogen haben oder beziehen.

Wohngeld können in der Regel Menschen mit geringen Einkommen beantragen, die sonst keine Sozialleistungen wie Hartz IV beziehen.

Wird der Heizkostenzuschuss angerechnet?

Nein, laut dem Gesetzentwurf soll das Geld nicht mit möglichen anderen Sozialleistungen wie etwa dem Kindergeld verrechnet werden. Das hat auch der wohnpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Bernhard Daldrup, nochmals bestätigt.

Wann wird der Heizkostenzuschuss ausgezahlt?

Im Sommer, und zwar bevor die Haushalte die Betriebskostenabrechnung mit den Heizkosten für den Winter erhalten. Das hat Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) angekündigt. Bei der Betriebskostenabrechnung seien oft hohe Nachzahlungen zu erwarten. Zudem werde für viele Haushalte die monatliche Abschlagszahlung steigen, so Geywitz. Diese Belastung solle der Zuschuss abfedern.