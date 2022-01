Ukraine-Konflikt aktuell: Politiker warnt Russland und Putin deutlich

Weil ein russischer Einmarsch in der Ukraine droht, hilft Großbritannien dem Land mit Waffen. Berlin setzt auf Krisendiplomatie

Der Vorsitzende des EU-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), fordert, die Entscheidung zur Inbetriebnahme der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 so lange wie möglich hinauszuzögern. Dies sei "schon allein aus geostrategischen Gründen klug", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Newsblog Ukraine: Großbritannien liefert Abwehrwaffen in Krisengebiet

Großbritannien liefert Panzerabwehrwaffen an die Ukraine

Die umstrittene Pipeline Nordstream 2 könnte doch als Druckmittel dienen

Russland hält Manöver in Belarus ab

Außenministerin Baerbock zu Gesprächen nach Moskau gereist

EU-Beauftragter befürchtet "Eingliederung" der Ostukraine

Bundeskanzler Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg

Berlin. Die Krise in der Ukraine spitzt sich zu. Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sind angespannt, befürchtet wird ein Militärschlag oder gar ein Krieg. Krisendiplomatie ist angesagt: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) flog von einem Ukraine-Besuch nach Moskau, im Kanzleramt wird am Nachmittag Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet.

Die Europäer spielen in den Verhandlungen um das Schicksal der Ukraine allerdings eher die zweite Geige. Hauptgesprächspartner des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind die USA. Aus Washington war zuletzt zu vernehmen, dass die Regierung in den kommenden Tagen über "nächste Schritte" informieren will. "Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Verbündeten und Partnern, einschließlich der Ukrainer", sagte der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, Jake Sullivan.

Washington sei auf alle Szenarien vorbereitet. Falls Russland an einer diplomatischen Lösung interessiert sei, werde die USA diesen Weg "im Gleichschritt mit unseren Verbündeten" beschreiten. Man sei aber auch zu einer "robusten Antwort" bereit, falls der Ukraine-Konflikt weiter eskalieren sollte.

News zu Ukrainekrise vom Dienstag, 18. Januar 2022: EU-Politiker warnt Russland vor Einmarsch

16 Uhr Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament David McAllister hat Russland eindringlich vor einem militärischen Angriff auf ukrainisches Gebiet gewarnt: "Jede militärische Aggression gegen die Ukraine wird massive Konsequenzen nach sich ziehen. Das muss Moskau wissen", sagte der Vizepräsident der konservativen EVP-Fraktion im phoenix-Interview.

Belarus hält gemeinsame Militärübungen mit Russland ab

15.55 Uhr In Belarus sind nach offiziellen Angaben die ersten russischen Soldaten für gemeinsame Militärmanöver eingetroffen. Machthaber Alexander Lukaschenko hatte die Übungen angekündigt und mit der Verstärkung der Militärpräsenz der Nato in Polen und im Baltikum sowie der angespannten Lage in der Ukraine begründet. Dort hatte Russland 2014 die Halbinsel Krim annektiert. Mehr zum Thema: Der Wasserkrieg um die Krim – Droht ein neuer Konflikt?

Briten wollen Ukraine mit Panzerabwehrwaffen beliefern

13.47 Uhr Waffenlieferungen an die Großbritannien will die Ukraine mit Panzerabwehrwaffen beliefern. Damit soll das Land im Konfliktfall eine russische Militärinvasion abwehren. "Die Ukraine hat jedes Recht, ihre Grenzen zu verteidigen“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace vor dem Parlament in London.

Nord Stream 2 ist eine "Option" für Sanktionen

11.34 Uhr Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), rief zum Dialog mit Russland auf. Zugleich räumte er wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein, dass die russische Gaspipeline Nord Stream 2 eine Option für Sanktionen sein könnte. Kommentar: Konflikt mit Russland – Der Westen muss mit Russland reden

Gabriel: Pipeline war an "politische Bedingungen" geknüpft

10.50 Uhr Das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 war nach Ansicht des früheren SPD-Chefs Sigmar Gabriel immer klar, dass die Integrität der Ukraine durch Russland nicht infrage gestellt werde, sagte Gabriel. "Insofern war es nie ein rein wirtschaftliches Projekt, sondern immer an politische Bedingungen geknüpft, die der russische Präsident immer akzeptiert hat", sagte er im "Tagesspiegel". Auch weitere Außenpolitik wie Norbert Röttgen (CDU), Jürgen Hardt (CDU) und Anton Hofreiter (Grünen) hatten eine harte Linie angemahnt.

Außenpolitik stellen Nord Stream 2 zur Disposition

8.05 Uhr Der Vorsitzende des EU-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hat gefordert, die Entscheidung zur Inbetriebnahme der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 so lange wie möglich hinauszuzögern. "Es ist schon allein aus geostrategischen Gründen klug, die Frage möglichst lang offen zu halten", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

EU befürchtet "Integration" der Ostukraine

8.26 Uhr Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell befürchtet nach eigenen Worten eine "De-facto-Integration" der Ostukraine in Russland. Er sei "mit Blick auf die nicht von Kiew kontrollierten Regionen" im Osten des Landes "zusehends besorgt", sagte Borrell am Montag bei einer Sitzung des Europaparlaments in Straßburg. Lesen Sie auch: Kriegsangst – Ukraine warnt vor russischem Einmarsch

Baerbock in Moskau: Wollen stabile Beziehungen

7.30 Uhr Vor Beginn ihres Moskau-Besuches twitterte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihre Dialogbereitschaft: "Wir wollen stabile Beziehungen und sind bereit zu einem ernsthaften Dialog über Schritte für mehr Sicherheit für alle in Europa“. Sie und ihr Moskauer Amtskollege Sergej Lawrow kommen heute zusammen. Am Montag hatte Baerbock sie Gespräche in der Ukraine geführt. (fmg/dpa/AFP/epd)