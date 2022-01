Außenministerin Baerbock droht Moskau mit harten Sanktionen

Baerbock ist auf Kurzbesuch in Washington. Gemeinsam mit ihrem amerikanischen Amtskollegen findet sie klare Wort in Richtung Moskau.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat ihre Besorgnis wegen der russischen Trupp enbewegungen an der Grenze zur Ukraine unterstrichen. Es sei von größter Bedeutung, dass Russland an den Verhandlungstisch zurückkehre.

Washington. Die Widrigkeiten für einen USA-Besuch hätten größer nicht sein können. Ein Schneesturm, der kurz zuvor über die amerikanische Ostküste fegte. Eine Explosion an Corona-Infektionen, die wegen Omikron an einem Tag erstmals über die Marke von einer Million Fällen schossen. All dies schreckte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nicht ab, am Mittwoch über den Atlantik zu fliegen, um ihren Amtskollegen Antony Blinken zu treffen. Ein Härtetest.

„Je schwieriger die Zeiten, desto wichtiger sind starke Partnerschaften – und als Europäer haben wir keinen stärkeren Partner als die USA“, sagte Baerbock vor ihrem Abflug aus Berlin. Sie wolle deutlich machen, „welch großen Stellenwert wir den transatlantischen Beziehungen beimessen“.

Baerbock steht hinter dem harten Kurs der USA

Die Zeiten sind schwierig wie lange nicht. Die massive Konzentration russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine schürt im Westen die Sorge vor einer Militärintervention Moskaus. Kremlchef Wladimir Putin hat die Lage zusätzlich aufgeheizt, indem er rote Linien gezogen hat: keine weitere Osterweiterung der Nato, kein Beitritt der Ukraine zum Bündnis, keine Waffenlieferungen an die ehemalige Sowjetrepublik. Eine gewaltige Drohkulisse.

US-Präsident Joe Biden hat mit „massiven Konsequenzen gedroht“, sollte Moskau im Nachbarland einmarschieren. In Washington wird über die Ausstattung der Ukraine mit Anti-Panzer-Raketen und Drohnen geredet. So weit geht Baerbock nicht und bleibt hier der grünen Parteilinie treu. Doch sie steht rhetorisch voll hinter dem harten Kurs der Amerikaner. „Das russische Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet, der einzige Weg aus der Krise führt über Dialog“, betont die Außenministerin.

Ob das „klare Preisschild“ im Ex­tremfall auch das Aus für das deutsch-russische Erdgas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 bedeuten würde, hat Baerbock nicht gesagt. Doch im Außenministerium heißt es, dass die Pipeline dann nicht mehr haltbar wäre. Zudem finden seit Wochen Gespräche zwischen Amerikanern, Europäern und im G7-Kreis über einschneidende Finanzsanktionen gegen Russland statt, falls es zum Äußersten kommt. Dabei wird auf das Beispiel Iran verwiesen, der im Zuge des Atomstreits vom internationalen Zahlungsverkehr praktisch ausgeschlossen wurde.

Fischer polarisierte nicht wie der SPD-Kanzler Schröder

„Dialog und Härte“, das ist Baerbocks Devise gegenüber autoritären Regimen wie Russland und China. In der US-Hauptstadt ist man von ihrer klaren Kante gegen Moskau angetan. Vor allem ihre Kritik an Nord Stream 2 als „energiepolitisch und geostrategisch falschem Projekt“ kam an. Präsident Biden hatte das Vorhaben vehement abgelehnt, aber am Ende durchgewunken, um die Bundesregierung nicht zu vergraulen.

„Wir schätzen die deutliche Position der Außenministerin. Aber wie viel Spielraum hat sie? Olaf Scholz ist schließlich Kanzler“, meint ein US-Diplomat. Der SPD-Politiker hatte zwar angesichts des russischen Truppenaufmarsches die „Unverletzbarkeit der Grenzen“ angemahnt, aber bislang jedwede Schärfe im Ton vermieden. Er baut vielmehr auf einen „kon­struktiven Dialog“ mit Putin.

Baerbock ist in Amerika ein gern gesehener Gast. Sie bleibt damit einer Tradition treu, die mit Joschka Fischer begonnen hat: Grüne Chefdiplomaten aus Deutschland und die US-Regierung sind ziemlich beste Freunde. Außenminister Fischer hatte einen besonders engen Draht zu seiner Amtskollegin Madeleine Albright. Dass die damalige rot-grüne Koalition Ende der 90er-Jahre die Bundeswehr am Kosovo-Krieg beteiligt hat, wurde ihr in Washington hoch angerechnet.

Selbst während des transatlantischen Zerwürfnisses im Zuge des Irak-Kriegs 2003 war Fischer in den USA kein Polit-Paria. Kanzler Gerhard Schröder (SPD) galt wegen seiner Warnung vor „militärischen Abenteuern“ als Staatsfeind Nummer eins. Die US-Regierung unter Präsident George W. Bush machte massiv Front gegen Schröder.

Fischer kritisierte zwar ebenso den Militäreinsatz gegen den irakischen Machthaber Saddam Hussein. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2003 blaffte er den US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld auf offener Bühne mit den Worten an: „I am not convinced! – ich bin nicht überzeugt!“ Doch der Grünen-Politiker polarisierte nicht in dem Maße wie Schröder, der in den USA zur Hassfigur wurde. Mit seinem Amtskollegen Colin Powell entwickelte Fischer trotz der massiven Abkühlung der deutsch-amerikanischen Beziehungen ein enges Verhältnis.

Appelle bei internationalen Konflikten sind der US-Regierung zu wenig

Fischer und jetzt Baerbock. Die US-Regierung schätzt die dezidierte Positionierung der Grünen-Politikerin in der Russland- und China-Politik. Dennoch ist Baerbock nicht frei von pazifistischen Grundreflexen. „Die Stärke der transatlantischen Allianz misst sich dabei nicht in Panzern und Raketen, sondern in allererster Linie darin, dass wir an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt.“ Es gehe um die „Verteidigung der Grundnormen des Völkerrechts“, um „gemeinsame Werte“ und den „Schutz der europäischen Friedensordnung“.

Die Amerikaner hören das gern. Aber man weiß in Washington auch, dass es in internationalen Konflikten mit Worten und Appellen allein nicht getan ist.