Colin Powell: Ex-US-Außenminister stirbt an Folgen von Corona-Infektion

Der Ex-US-Außenminister Colin Powell ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der pensionierte General wurde 84 Jahre alt.

Berlin. Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist tot. Der pensionierte General starb im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion, wie seine Familie am Montag via Facebook mitteilte.

"Wir haben einen bemerkenswerten und liebenden Ehemann, Vater, Großvater und einen großartigen Amerikaner verloren", erklärte die Familie. Der 84-Jährige war demnach vollständig gegen Corona geimpft.

Colin Powell: Erster afroamerikanischer Außenminister der USA

Der Republikaner war von 2001 bis 2005 unter Präsident George W. Bush als erster Afroamerikaner der Geschichte Außenminister der USA.

Powell ist unter anderem für einen umstrittenen Auftritt vor den Vereinten Nationen 2003 bekannt: Dort präsentierte er zur Begründung für einen Einmarsch der USA im Irak vermeintliche Belege für Massenvernichtungswaffen, die Bagdad allerdings gar nicht besaß.

Republikaner Powell stellte sich gegen Trump

Bevor Powell Außenminister wurde, war er US-Generalstabschef - ebenfalls als erster Afroamerikaner. Vor der Präsidentschaftswahl im vergangenen November hatte der Republikaner sich hinter den demokratischen Kandidaten Joe Biden gestellt und gegen den damaligen republikanischen Amtsinhaber Donald Trump: "Wir haben eine Verfassung. Wir müssen diese Verfassung befolgen. Und der Präsident ist von ihr abgedriftet", sagte Powell 2020 gegenüber CNN über Trump.

