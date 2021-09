Bundestagswahl 2021 Bayern: Ergebnisse & Hochrechnung

Am 26. September ist die Bundestagswahl. Wie haben die Wähler in Bayern abgestimmt? Alles zur ersten Hochrechnung und den Ergebnissen.

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Berlin. Bayern ist ein politisches Schwergewicht: Am 26. September 2021 wird hier ein ziemlich großer Teil des Parlaments gewählt. Denn Bayern hat 46 Wahlkreise – und bei der Bundestagswahl wird hier zusammen mit den Listenplätzen am Ende über 92 Abgeordnete des nächsten Deutschen Bundestags entschieden.

Nach der Auszählung der Stimmen am Sonntagabend finden Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl in Bayern. Umfragen sagen bisher kein rosiges Ergebnis für Markus Söders CSU vorher. Die Partei könnte, so die aktuelle Stimmung, nur knapp über 30 Prozent der Stimmen im Bundesland holen. Dafür dürfte die CSU bei den zu vergebenden Direktmandaten punkten. Bis zum Wahlabend sehen Sie hier das Ergebnis der aktuellsten bundesweiten Umfrage.

Bundestagswahl 2021: Diese Parteien treten in Bayern an

Insgesamt sind in Bayern 26 Parteien mit der Zweitstimme wählbar. Nicht alle haben jedoch in den einzelnen Wahlkreise Kandidaten aufgestellt. Die Reihenfolge der Parteien auf dem Wahlzettel orientiert sich nach den erzielten Zweitstimmen in der vergangenen Bundestagswahl. Tritt eine Partei zum ersten Mal an, so steht sie dahinter in alphabetischer Ordnung.

Auf den Landeslisten stehen die Spitzenkandidaten der Parteien auf dem ersten Platz. Bei der CSU ist das Alexander Dobrindt und bei der SPD Uli Grötsch. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth ist Spitzenkandidatin der Grünen, Daniel Föst steht auf Listenplatz eins der FDP. Die AfD hat Peter Boehringer als ihren Spitzenkandidaten aufgestellt, Die Linke Nicole Gohlke. Auch der aktuelle Landeswirtschaftsminister Hubert Aiwanger hofft mit seinen Freien Wählern auf einen Einzug in den Bundestag.

Diese Parteien treten in Bayern zur Bundestagswahl an:

CSU

SPD

AfD

FDP

Die Grünen

Die Linke

Freie Wähler

ÖDP

Tierschutzpartei

BP Bayernpartei

Die PARTEI

Piraten

NPD

V-Partei3

Partei für Gesundheitsforschung

MLPD

DKP

dieBasis

Bündnis C

III. Weg

du.

LKR

Die Humanisten

Team Todenhöfer

UNABHÄNGIGE

Volt

Ergebnis der CSU in Bayern könnte zu vielen Überhangmandaten führen

Es gilt als nahezu vollständig sicher, dass die CSU alle Direktmandate in den 46 Wahlkreisen des Staates gewinnen wird. Kommt sie aber tatsächlich nur auf etwas mehr als 30 Prozent der Stimmen, würden ihr eigentlich weniger Sitze im Bundestag zustehen.

Da die CSU nur in Bayern antritt, führt auch dieser Umstand dazu, dass das Parlament noch einmal kräftig wachsen könnte. Denn die Mandate, die die CSU als Direktmandate quasi "zu viel" hat, müssen bei den anderen Parteien ausgeglichen werden. Umgerechnet entspricht ein CSU-Überhangmandat etwa 18 Ausgleichsmandaten der anderen Parteien. Lesen Sie dazu auch: Bundestagswahl 2021: So teuer könnte der Bundestag werden

