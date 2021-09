Bundestagswahl 2021 Baden-Würtemberg: Hochrechnung & Ergebnisse

Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Hier erhalten Sie dann die Ergebnisse für Baden-Württemberg.

Berlin. Wenn am Sonntag in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt wird, sind in Baden-Württemberg rund 7,7 Millionen Menschen wahlberechtigt. Es ist schon die zweite wichtige Abstimmung in dem süddeutschen Bundesland in diesem Jahr. Im März wurde hier bereits ein neuer Landtag gewählt.

Die Wählerinnen und Wähler haben nun erneut zwei Kreuze um ihre politischen Vertreter zu wählen – diesmal aber natürlich auf Bundesebene. Sobald am 26. September erste Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse aus Baden-Württemberg vorliegen, finden Sie diese hier.

Ergebnisse der Bundestagswahl in Baden-Württemberg: Diese Parteien stehen zur Wahl

In Baden-Württemberg haben insgesamt 24 Parteien Landeslisten aufgestellt. Laut Bundeswahlleiter können die Wähler in dem Bundesland ihre Zweitstimme an folgende Parteien vergeben:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

DIE LINKE (DIE LINKE)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel (BÜRGERBEWEGUNG)

diePinken/BÜNDNIS21 (BÜNDNIS21)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

In allen 38 Wahlkreisen des Bundeslands haben aber nur die Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Linke und Freie Wähler Kandidatinnen und Kandidaten für Direktmandate aufgestellt. Die Parteien NPD, DKP, Bündnis21, Gesundheitsforschung und Team Todenhöfer haben alle nur eine Landesliste aufgestellt und keine Direktkandidaten in den einzelnen Wahlkreisen.

Baden-Württemberg: Das sind die Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl

Die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, haben in Baden-Württemberg fast alle prominente Gesichter auf dem ersten Platz der Landesliste. Die CDU hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Die SPD geht mit der Parteivorsitzenden Saskia Esken aus dem Wahlkreis Calw ins Rennen. Die Grünen haben Franziska Brantner aus dem Wahlkreis Heidelberg als Spitzenkandidatin, die FDP Michael Theurer aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Stadt. Die AfD Baden-Württemberg zieht mit Alice Weidel (Wahlkreis Bodensee), die ebenfalls Spitzenkandidatin auf Bundesebene ist, in die Wahl. Die Linke hat Bernd Riexinger, den ehemaligen Bundesvorsitzenden der Partei, auf Platz eins der Landesliste gesetzt.

(fmg)