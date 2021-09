CDU zeigt Wahl-Spot: Querdenker tritt auf - Szene sorgt für Empörung

Bundestagswahl Coronaleugner verharmlost? Scharfe Kritik an CDU-Wahlspot

Berlin. Dass die Wahlkampfspots vieler Parteien immer wieder auf Spott und Kritik stoßen, ist nichts Neues. Doch der CDU wird nun vorgeworfen, sich gehörig im Ton vergriffen zu haben - und zwar nicht im musischen Sinne: Im Unions-Werbespot zur Bundestagswahl taucht ein bekennender rechter Querdenker auf, dessen radikale Haltung durch den eingespielten Kommentar relativiert wird.

Das macht fassungslos, @CDU: @ArminLaschet macht Wahlwerbung mit dem #Querdenker #ThomasBrauner, der sogar Kontakte ins Neonazi-Milieu pflegt - „gerade mit denen“ reden, „die eine kritische Haltung haben“. pic.twitter.com/rAy7SaelRb — Matthias Meisner (@MatthiasMeisner) September 21, 2021

In der im Netz viel diskutierten Szene des Werbespots ist Kanzlerkandidat Armin Laschet bei einem Wahlkampfauftritt zu sehen, als der Verschwörungstheoretiker Thomas Brauner die Bühne stürmt und mit ihm in Dialog tritt. Die Kommentatorin aus dem Off erklärt währenddessen, dass die Union auch mit denen reden wolle, die "eine kritische Haltung haben - ja, gerade mit denen".

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagwahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Maskenverweigerer Brauner durch Busfahrer-Video bekannt

Bekannt wurde Brauner durch ein Video, in dem er als Busfahrer Kinder im Bus zum Maskenverzicht auffordert. Er verbreitet darin die Falschinformation, dass es wegen der Masken einen "Zwischenfall" gegeben habe, woraufhin zwei 13-Jährige gestorben seien. Die Polizei hatte daraufhin via Twitter bekanntgegeben, die Kriminalpolizei wegen des Videos eingeschaltet zu haben.

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir haben das Video gesichert und an unsere Kriminalpolizei weitergegeben.



Wir bitten Sie alle, den Infektionsschutz und damit die Nutzung der Mund-Nasen-Schutzmasken weiter ernst zu nehmen und zu achten!



Achten Sie auf sich und Ihre Lieben! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) October 1, 2020

Das Video war auf Telegram verbreitet worden. Ebendort leugnet der bekennende Querdenker beispielsweise die Existenz von Corona und leitet Posts mit der Frage weiter, "wie man ein Virus propagieren" kann, "den man selbst nie gesehen hat". Zu sehen sind in dem Kanal auch geteilte Artikel, in denen die Pandemie als "weiterer Holocaust" bezeichnet wird.

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Video, das auf Twitter kursiert, lässt er sich über die deutsche Einwanderungspolitik aus, beschwert sich über "die Eliten da oben" und bedient sich zutiefst rassistischer Sprache - so ist die Rede von "Rassenmischung", die einen "Einheitsbrei" erzeuge.

Warum macht die CDU mit einem Rassisten und Querdenker Wahlwerbung? https://t.co/H4Rh3IAGLy — Philipp Hummel (@p_humm) September 21, 2021

In der Corona-Pandemie sind Brauner besonders Masken ein Dorn im Auge. Die Journalistinnen und Journalisten von RTL bezeichnet er in seinem Telegram-Kanal nach der Berichterstattung über sein Bus-Video als "Masken-Faschisten". "Willkommen im totalen Pharma-Faschismus", schreibt er weiter.

Heftige Kritik für CDU-Wahlwerbespot auf Twitter

Auf Twitter ist die Kritik an der Szene mit Thomas Brauner im CDU-Werbespot riesig.

Das ist ein offizieller (!) Wahlwerbespot der Union für Armin Laschet. Als positives Beispiel für seine Dialogbereitschaft wird eine Szene mit Thomas Brauner gezeigt. Ein Querdenker mit Kontakten ins Neonazi-Milieu. Wow. pic.twitter.com/5RIlNn6teJ — Carline Mohr (@Mohrenpost) September 21, 2021

Nein, das ist kein Versehen. Das ist pures Kalkül.

Pures, widerliches Kalkül. Ich wünsche der @CDU auf ihrem Trumpschen Weg alles Schlechte. Wäre schön, wenn die wenigen Vernünftigen dort endlich mal Tacheles reden. Schweigen bedeutet Zustimmung. https://t.co/Zg8OPmP7ba — Sabine Gillessen (@SabineGillessen) September 21, 2021

Zudem heben viele Nutzerinnen und Nutzer hervor, dass die Szene besonders nach der Tat in Idar-Oberstein an weiterer Brisanz gewinnt.

Der Herr Brauner ist einer derjenigen, die den Boden für den Mord in #IdarOberstein bereitet haben.

Vielleicht nicht juristisch, aber auf jeden politisch mitverantwortlich.

Mit solchen Leuten darf es kein Gespräch geben. Das gehört zur #Brandmauer. — Sigmount Königsberg (Privat) (@s_koenigsberg) September 21, 2021

"Der Herr Brauner ist einer derjenigen, die den Boden für den Mord in Idar-Oberstein bereitet haben", schreibt Sigmount Königsberg, Antisemitismus-Beauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. (raer)