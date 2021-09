Bundestagswahl: Dürfen Ungeimpfte ohne Corona-Test wählen gehen?

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

An vielen Orten gilt die 3G-Regel. Langsam kommt 2G auch in Innenräumen. Aber gelten diese Regeln auch für Ungeimpfte in Wahllokalen?