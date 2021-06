Bundestagswahl: Umfrage-Schock für Baerbock ++ Laschet holt auf

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock strebt eine schrittweise Erhöhung der Benzinpreise um 16 Cent an. Vier Monate vor der Bundestagswahl sorgt diese Ansage in der Bundespolitik für Widerstand. Auch Berliner reagieren gespalten.

Baerbock will Benzinpreise erhöhen: So reagieren Berliner

Baerbock will Benzinpreise erhöhen: So reagieren Berliner

Die Bundestagswahl 2021 rückt immer näher

Trotz anfangs hohem Ansehen verlieren die Grünen immer mehr Unterstützer

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat deutlich an Zuspruch verloren

Berlin. Nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt tritt der Wahlkampf zur Bundestagswahl in die heiße Phase. Während sich die Union über den Sieg freut und daraus ein klares Signal für die Wahlen im September ableitet, sind die Grünen enttäuscht. Obwohl die Partei anfangs viel Zuspruch erhalten hat, muss sie zuletzt immer mehr Kritik einstecken.

Vor allem Annalena Baerbock rückt immer mehr ins Visier der Kritiker: Nachdem bereits persönliche Informationen diskutiert und auch das Wahlprogramm ihrer Partei öffentlich kritisiert wurde, muss die Kanzlerkandidatin einen weiteren Rückschlag einstecken: Wie aus einer aktuellen Statistik hervorgeht, hat Baerbock in der Bevölkerung deutlich an Ansehen verloren.

News zur Bundestagswahl von Donnerstag, 10. Juni: Baerbock verliert drastisch an Ansehen in der Bevölkerung

13.10 Uhr: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist einer neuen Umfrage zufolge im Ansehen der Wähler drastisch eingebrochen. In der Frage, wen die Bürger lieber als Kanzlerin oder Kanzler hätten, fiel Baerbock in dem am Donnerstag veröffentlichten "Politbarometer" des ZDF hinter Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD zurück. In der Parteipräferenz legten CDU/CSU um vier Punkte auf 28 Prozent zu. Die Grünen mussten drei Punkte abgeben und landeten bei 22 Prozent.

In der Umfrage erklärten nur noch 28 Prozent der Befragten die Grünen-Kandidatin für kanzlerinnentauglich; beim letzten "Politbarometerw" im Mai waren es noch 43 Prozent. Unionskandidat Laschet hingegen bekam mehr Zuspruch: 43 Prozent können ihn sich nun als Kanzler vorstellen, nach 37 Prozent im Mai. Den stärksten Wert verzeichnete SPD-Kandidat Scholz mit 48 Prozent, sechs Punkte mehr als im Mai.

Auch in der direkten Gegenüberstellung der Kanzlerkandidaten fällt Baerbock zurück. In einem Duell Laschet gegen Baerbock wären nun 59 Prozent für den Unionskandidaten und 31 Prozent für die Grüne. Bei einer Gegenüberstellung Scholz versus Baerbock käme der SPD-Kandidat auf 58 Prozent und die Grünen-Kandidatin auf 32 Prozent. Beim letzten "Politbarometer" im Mai hatten die Kandidaten jeweils nur wenige Punkte auseinander gelegen.

Annalena Baerbock tritt als Kanzlerkandidatin für die Grünen an. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Baerbock ist die einzige Frau unter den Kandidaten und könnte die Nachfolgerin von Angela Merkel werden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Mit Robert Habeck bildet Baerbock die Doppelspitze der Grünen. Foto: dpa

Die Union hat sich für Armin Laschet als Kanzlerkandidat entschieden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Laschet ist amtierender CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident von NRW. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Laschet konnte sich im Kampf um die Kandidatur gegen CSU-Chef Markus Söder durchsetzen. Foto: dpa

Für die SPD tritt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat an. Foto: dpa

Scholz ist als Finanzminister bereits Teil der aktuellen Regierung. Foto: dpa

Zudem ist Scholz auch Vize-Kanzler von Angela Merkel. Foto: Pool / Getty Images



(dpa/afp/fmg)