Corona: Schwarzer Pilz grassiert in Indien – Das ist Mukormykose

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die in Indien entdeckte Covid-19-Mutation B.1.617 als "besorgniserregend" ein. Die Auswirkungen einer Mutation variieren stark.

Berlin/Neu Delhi. Die Nase verfärbt sich schwarz, zur Rettung der Patientinnen und Patienten helfen oft nur schwerste chirurgische Eingriffe, bei denen Augen oder der Oberkiefer entfernt wird: In Indien häufen sich derzeit Fälle, bei denen Corona-Erkrankte zusätzlich an einem schwarzen Schimmelpilz leiden. Inzwischen sind landesweit über 8800 Fälle von Mukormykose bekannt – jeder Zweite überlebt die Krankheit nicht. Wie kommt es dazu?

Eigentlich ist Mukormykose eine sehr seltene Krankheit. Indien zählt unter seinen 1,3 Milliarden Einwohnern in normalen Zeiten einige Dutzend Fälle im Jahr. Menschen infizieren sich durch das Einatmen der Pilzsporen oder über den Kontakt mit verletzter Haut. In der Regel befällt der Pilz zunächst die Nebenhöhlen.

Diabetes ist ein besonderer Risikofaktor

Für gesunde Menschen mit intaktem Immunsystem ist der Mucor-Schimmelpilz keine große Gefahr. Anders sieht es aus bei Patienten mit geschwächter Abwehr, etwa nach einer Organtransplantation, Krebs oder der vom Coronavirus verursachten Multiorganerkrankung Covid-19. Ein besonderer Risikofaktor ist zudem Diabetes. Die Krankheit ist in Indien besonders weit verbreitet.

Die BBC meldete zuletzt mindestens 8800 Fälle von Mukormykose in Indien. Aus etlichen Bundesstaaten lägen jedoch gar keine Daten vor, hieß es. Offizielle Angaben zur Zahl der Todesopfer gibt es bislang keine.

Zehn Bundesstaaten haben die Pilzinfektionen bereits zu einer Epidemie erklärt. In mehreren Städte gibt es bereits eigene Klinikstationen für die Betroffenen – mit langen Wartelisten. Corona: So dramatisch ist die Lage im Epizentrum Indien

Pilz kann sich in Krankenhäusern ausbreiten

Die Infektion tritt laut BBC meist zwischen zwölf und 18 Tage nach der Genesung von Covid-19 auf. Sie geht mit schnell auftretenden, schwersten Beschwerden einher. Abgestorbenes Gewebe muss umgehend abgetragen werden, damit der Pilz nicht das Gehirn erreicht.

Patienten wird dazu etwa die Nase, der Kiefer oder die Augen entfernt. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC gibt die Todesrate mit 54 Prozent an. Zwischen Infektion und Tod liegen oft nur wenige Tage.

Experten fürchten einen Zusammenhang der Pilzinfektion mit der Behandlung von Corona-Patienten: Die Krankheit könnte von Steroiden ausgelöst oder verschlimmert werden, die Covid-Erkrankte erhalten. Solche und andere Medikamente werden in Indien oft übermäßig verabreicht. „Die Leute haben angefangen, sie reichlich, übertrieben und unangebracht einzusetzen“, sagt Srinath Reddy von der Public Health Foundation of India über die Steroide.

Der Mucor-Schimmelpilz kommt in der Natur in der Erde und etwa in verrottendem Laub vor. In Krankenhäusern können sich die Pilze in Luftbefeuchtern oder Sauerstofftanks mit verschmutztem Wasser festsetzen und von dort aus verbreiten. Die Infektion ist nach Angaben der US-Seuchenschutzbehörde CDC nicht von Mensch zu Mensch übertragbar.

Medikamente gegen Mukormykose sind knapp

Die zweite Corona-Welle trifft Indien derzeit besonders hart: Krankenhäusern fehlen im Kampf gegen Covid-19 Sauerstoff und Medikamente. Die fehlen auch bei der Behandlung von Mukormykose. Obwohl Indien wegen seiner riesigen Pharmabranche als „Apotheke der Welt“ gilt, ist das wichtige Medikament Amphotericin B knapp – und die Hersteller haben Probleme, die Produktion zu steigern.

Zuletzt meldeten die Gesundheitsbehörden in dem 1,3 Milliarden Einwohner zählendem Staat rund 259.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden sowie 4209 Todesfälle. Es wird jedoch eine hohe Dunkelziffer vermutet.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht nach jüngsten Angaben davon aus, dass es zwei bis drei Mal so viele Pandemie-Opfer wie offiziell gemeldet geben könnte. (aky mit AFP/dpa)