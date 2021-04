Bundestagswahl 2021: An diesem Termin findet die Wahl statt

Im Herbst 2021 wird in Deutschland zum 19. Mal ein neuer Bundestag gewählt. Das genaue Datum für die Wahl steht bereits jetzt fest.

Vier Jahre nach dem letzten Wahlsieg von Angela Merkel wird im Herbst 2021 ein neuer Bundestag gewählt

Zuletzt hatte die Union die Wahl 2017 für sich entscheiden können

Der Termin für die nächste Wahl wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier festgelegt

Unabhängig vom Wahlergebnis steht fest: Die Bundestagswahl 2021 wird historisch. Denn erstmals in der Geschichte tritt mit Angela Merkel eine amtierende Regierungschefin nicht mehr zur Wahl an – und macht Platz für einen Nachfolger. Oder eine Nachfolgerin.

Bundestagswahl 2021: Wann wird gewählt?

Ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen Olaf Scholz (SPD),Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Die Grünen). Wer von ihnen am Ende triumphieren wird, wird sich am 26. September 2021 entscheiden. Denn an diesem Tag findet die Bundestagswahl statt.

Im Reichstagsgebäude in Berlin tagt der Deutsche Bundestag, über dessen Zusammensetzung bei der Bundestagswahl entschieden wird.

Foto: sborisov/iStock

Festgelegt hat den Termin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Laut Grundgesetz muss die Bundestagswahl zwischen 46 Monaten und 48 Monaten nach dem Beginn der Wahlperiode stattfinden. Die Wahl muss also zwischen dem 24. August und dem 24. Oktober 2021 terminiert sein. Zudem muss die Wahl an einem Sonntag oder einem gesetzliche Feiertag stattfinden.

Bundestagswahl 2021: Weitere wichtige Termine

Abhängig von dem Termin der Bundestagswahl ergeben sich weitere wichtige Termine und Fristen. So müssen die Kommunen den Wählerinnen und Wählern bis zum 5. September ihre Wahlbenachrichtigung zuschicken. Wer bis zu diesem Datum keine Nachricht erhalten hat, sollte sich an die jeweilige Gemeinde wenden. Dort können Wahlscheine bis zum 24. September beantragt werden. (nfz)

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen