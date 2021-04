Bundestagswahl: Neue Umfrage – Grüne deutlich vor Union

In diesem Jahr finden gleich sehr viele Wahlen statt. Neben der Bundestagswahl am 26. September laufen parallel auch Kommunal- oder Landtagswahlen. Wir zeigen Ihnen, wann sie stattfinden.

Beschreibung anzeigen

Am 26. September ist Bundestagswahl. Wer liegt in Umfragen vorne? Die Grünen scheinen ihre Zustimmung in der Bevölkerung zu festigen.