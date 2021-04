Corona: Schule nach Osterferien? Alle Beschlüsse der Kultusminister

Experten halten eine Wiederöffnung der Schulen in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen für möglich. Die Wissenschaftler nennen unter anderem die Aufteilung der Klassen in Gruppen, das Tragen medizinischer Masken durch Lehrer wie Schüler und das Lüften von Räumen als mögliche Maßnahmen.

Berlin. Schon seit Beginn der Corona-Pandemie wird darüber diskutiert, wie man Schulunterricht während der Krise am besten gestaltet. Einheitliche Linien gab es bisher nicht. Und auch nach der stundenlangen Konferenz der Kultusminister der Länder ist klar, dass es die auch in der nächsten Zeit nicht geben wird.

Dabei waren im Vorfeld der Beratungen die Rufe nach einheitlichen Regeln für Schulpersonal und Schülerinnen und Schüler wieder lauter geworden. Auch der CDU-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich für eine bundesweit einheitliche Regelung ausgesprochen.

Schule und Corona: Das sind die Regeln der Bundesländer

Trotzdem ist wieder das eingetreten, was keiner mehr wollte - ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Maßnahmen.

Folgende neue Regeln gelten in den einzelnen Bundesländern:

In Baden-Württemberg dürfen Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler ab dem 19. April ohne negativen Corona-Test nicht mehr am Unterricht teilnehmen, wenn es mehr als 100 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen gibt. Abschlussklassen haben nach den Osterferien Wechselunterricht, für die Klassen 1 bis 7 gibt es nur eine Notbetreuung

In Bayern schalten Schulen in der Regel ab einem Inzidenzwert von 100 in einer Stadt oder einem Landkreis wieder von Präsenz- auf Fernunterricht um. Für die Teilnahme am Präsenzunterricht gilt unabhängig von der Inzidenz eine Testpflicht

Berlin führt eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ein. Wechselunterricht in halber Klassengröße soll die Regeln sein, für die Jahrgangsstufen 7 und 9 aber erst ab 19. April

Brandenburg schickt ältere Schüler oberhalb der Grundschule erst einmal wieder in den Fernunterricht. Ab 19. April gilt eine Testpflicht

Hamburg schickt Schulen ab einer Inzidenz von 200 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in den Fernunterricht

In Mecklenburg-Vorpommern gilt für die Klassen eins bis sechs und die Abschlussklassen Präsenzunterricht. Schüler der anderen Klassenstufen werden abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet. Ausnahme ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim: Wegen der zuletzt hohen Corona-Infektionszahlen wurde der Präsenzunterricht bis zum Wochenende ausgesetzt

In Nordrhein-Westfalen wird nun mit Ausnahme der Abschlussklassen ab Montag Distanzunterricht für alle anderen Schüler stattfinden, vorerst bis 16. April. Nach den Osterferien gibt eine Testpflicht

Sachsen verabschiedet sich nach der Osterpause ganz von der Kopplung an den Inzidenzwert und hält Schulen und Kitas unabhängig davon offen

Für folgende Bundesländer gelten weiterhin die alten Regeln:

In Bremen bleiben die Schulen geöffnet und die Präsenzpflicht ausgesetzt. Nach den Osterferien gilt eine Testpflicht und an Grundschulen bei einer Inzidenz ab 100 eine Maskenpflicht

In Niedersachsen gilt ein Wechselmodell für alle Stufen. Nach den Osterferien sind Corona-Tests verpflichtend

In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit Wechselunterricht. Voraussetzung für die Schulöffnungen ist eine 7-Tage-Inzidenz unter 100

Im Saarland gibt es wieder Präsenzunterricht, es gilt eine Testpflicht

In Sachsen-Anhalt sind die Schulen geöffnet, die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Ab 12. April soll es eine Testpflicht geben

In Schleswig-Holstein gilt nach den Osterferien eine Testpflicht

Thüringen hat die Schulen für alle Klassen am 1. März geöffnet. Voraussetzung ist ein Inzidenzwert unter 200

RKI: Schulen spielen wachsende Rolle bei Viruszirkulation

Laut Lageberichten des Robert Koch-Instituts der vergangenen Wochen spielen die Schulen eine wachsende Rolle bei der Viruszirkulation in Deutschland. Auch in den Kitas infizierten sich viele Minderjährige mit der britischen Corona-Variante.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte im WDR5-„Morgenecho“, es sei wichtig, „in den Schulen sehr konsequent mindestens zweimal die Woche zu testen“. „Man hätte jetzt aus meiner Sicht die Ostertage gut nutzen können, jetzt in der Verlängerung Schulen und Kitas in Notbetreuung zu bringen.“

Corona: Beamtenbund fordert einheitliche Regeln für Schulen

Der Beamtenbund dbb forderte einheitlich klare Regeln. „Wenn die Schulen in der dritten Welle geöffnet sein sollen, müssen die Lehrkräfte auch geimpft und die Schülerinnen und Schüler getestet werden“, sagte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach der Deutschen Presse-Agentur. „Wer nicht getestet werden kann oder will, muss vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden. Andernfalls setzen wir alle Beteiligen einem zu großen Risiko aus, und die Infektionszahlen drohen nach den Osterferien zu explodieren.“

Die Kultusministerkonferenz hatte sich in diesem Jahr mehrfach für möglichst offene Schulen ausgesprochen. Zuletzt hatten die Schulministerinnen und -minister am 18. März gefordert, Schulen müssten im Vergleich zu allen anderen Lebensbereichen am längsten geöffnet bleiben.

(mit dpa)

